疫情影响中国青年婚恋生娃 去年出生率创43年来新低

来源：第一财经

在疫情影响下，中国出生人口数量和出生率也大幅走低。

近日发布的《中国统计年鉴2021》显示，2020年全国人口出生率为8.52‰，首次跌破10‰，创下了1978来的新低。

同期全国人口自然增长率（出生率-死亡率）仅为1.45‰，同样创下1978年以来的历史新低。

根据年鉴，2020年相比2019年，全国人口净增204万人，而前一年增量还高达467万，2018年增加了530万人。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整教授分析，从现有的情况来看，人口总量增加的动力缺乏，越来越难，出生人口越来越少。发展的趋势，就是越来越接近于出生人口与死亡人口相交叉的边缘。

出生人口创下新低，有育龄妇女数量减少、疫情冲击等多种因素。这其中，疫情对去年生育产生了较大影响。人口学专业期刊《人口研究》发表的一篇文章《新冠肺炎疫情对中国出生人口变动影响》近日引发媒体关注。该文章指出，2020年年初的疫情暴发严重抑制人们的生育计划，导致了年末的出生人口大幅下降。

研究发现，从2018年开始，1~12月的各月出生人口就已经开始少于2015年同期。相较而言，2018~2019年的月出生人口数量下降相对温和，降幅约在10%~15%左右。而2020年的月出生人口降幅迅速加大，1~9 月降幅已达20%~30%，11月和12月由于受疫情影响，出生人口数量比2015年同期减少45%以上。

也就是说，2020年全年出生人口的下降更多集中在四季度。研究显示，分月度看，无论一孩还是二孩，11和12月的出生减少都更加突出。说明相当规模的人群自疫情暴发后有意识地减少了怀孕，从而更大幅度降低了11和12月的出生。

文章指出，疫情危机与中国近年来出生下降趋势叠加，加速了中国出生人口数量和生育率的下行。疫情对中国婚育的抑制性影响既全面又广泛，导致2020 年一季度婚姻登记对数下降45%、四季度出生人口数量锐减，尤其是30岁以下人群的生育数量以及一孩的出生数量下降更为迅猛，压低了中国的出生人口规模。

董玉整分析，疫情影响人们的生育活动，已经成为全球的现象。其原因大致在以下几个方面：一是疫情影响着人们的就业活动，疫情期间，有些人觉得疫情来了，收入下降或者工作没有保障，收入减少了，但生活支出的东西也许增加了，感到经济方面有了更多更大的压力。

其次，疫情带来的社会活动限制措施，影响了人们之间的直接交往，减少了男女之间的沟通交流，直至恋爱和婚育活动。第三，疫情影响了人们对于生活、对于生育活动的现实态度。压抑、紧张的心情、对未来恐惧的心情，都成为了影响人们现实生育心理和生育行为的重要因素。

除了疫情因素带来的出生人口短期大幅下降外，育龄妇女减少、婚育成本上升导致出生意愿下降等因素，仍是中国出生人口下滑的主要因素。

记者梳理发现，近期包括贵阳、河南、安徽池州等地公布的出生人口数据、新生儿筛查或户政出生登记等数据都出现了同比下降的情况，降幅均超过一成，延续了持续下滑的态势。

同时，民政部的数据显示，今年前三季度结婚对数为588.6万对，比2019年同期减少了124.5万对，降幅达17.5%。董玉整分析，结婚人数下降对出生人口必然带来实质性的影响。结婚人数的下降、当“妈妈”人数的下降，必然影响出生人口的增长。这也是影响出生人口数量增加与否的重要客观原因。

