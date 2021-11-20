元宇宙，还是二宇宙，以及在这样的宇宙中该买什么股票？

来源：上海证券报

元宇宙这个词的出现，一个美丽的错误。

“元宇宙（Metaverse）一词，诞生于1992年的科幻小说《雪崩》”。如果“元宇宙学”有一本圣经般的经典，这句话的地位可能可以堪比“要有光”。但正是这句话却讽刺性地提示了这样一个事实：元宇宙这个银光闪闪的未来词汇的中文译法，是在1992年这个国内大多数人还没机会接触“微机”的年代创造出来的。

Metaverse，是基于universe（宇宙），将词根uni替换成Meta之后的生造词。而uni这个词根恰恰才是“一”，而Meta则更多地被理解为“下一个”、“超越的”。

元者一也。换言之，如果衮衮诸君栖身的宇宙要被画蛇添足地翻译出序号，那才是名实相副的元宇宙，而Metaverse无论是从构词还是其在小说中的本意，似乎更准确的译法是……

二宇宙。

所以，Facebook（脸书）的新公司名“Meta”，既然言明取自Metaverse，也应该被翻译为，呃，“二”？

要分清元宇宙还是二宇宙，绝非抬杠，而是要摆正看待这个新概念的视角：仰视、俯视，亦或是平视。

坦率地说，任何一个有一定科幻阅历的读者应该早已完成了对元宇宙概念的祛魅。黑客帝国中尼奥服下红色药丸前体验的“现实生活”，就是建立在机械章鱼、超级计算机和无数浸泡在粉红色培养液中的人类躯壳基础上的“元宇宙”。

此次元宇宙破圈出界，并非是科幻界又出现了一部里程碑式的新作，而是一家纽交所上市新股在招股书神神叨叨地表示，自己的业务已经、可能、似乎、开始接近了十几年前甚至几十年前科幻小说中所描绘的那种东西了，资本圈才开始如梦方醒地为VR/AR产业链，乃至于游戏、直播、某种找不到新销路的电子元器件，总之一切沾点边的标的，找到了一种新的命名方式，或者更直白地说，炒作方式。

对比《三体》，它从2006年首次在《科幻世界》上连载，几年前“降维打击”“黑暗森林”这类词汇开始登陆基金经理和证券分析师的报告以及机场成功学著作。不由让人感慨金融精英和商业领袖实在是太忙了，哪有时间来看这些闲书。

然而，正是这些那么忙的金融精英和商业领袖开始注意到元宇宙这个词汇时，尽管合格的硬件技术甚至还没有出现的地平线上，元宇宙作为一个概念、故事，突然爆发出诞生近20年来都不曾有的生命力，剧烈地影响着这个宇宙，至少是这个宇宙中的A股市场。

事实上，从“缸中之脑”开始，历代科幻作者与思想实验者都对能够与现实分庭抗礼的虚拟现实充满警惕，亮色调的虚拟的元宇宙往往搭配一个昏暗浑浊、赛博朋克式的未来现实世界。

元宇宙从来不是一种技术，更准确地说，它是对计算机互联网技术发展的一种推演：我们可能最终用计算机把所有人装在一个虚拟的天堂中。当然，我们也可以拒绝这个天堂，将一切智慧和能量用来改造我们真正所在的这个宇宙。

你是怎样一种人，你选择哪种未来，你就会买什么股票。