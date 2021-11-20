从“狗咬人”到“被停职” 是如何变成连续剧的？

来源：澎湃新闻

连日来，发生在河南安阳的一起“狗伤人”事件，引发网友持续关注。狗主人起先并不承认“狗咬人”之事。受害人家属在了解到狗主人王新刚是安阳市场监管综合行政执法支队干部后，前往该单位举报，还一度遭遇不明身份人员阻挡并发生肢体冲突。

而早在9月29日，河南电视台民生频道《小莉帮忙》针对该事的第1期节目，就已经播出了。彼时，当着物业和民警的面，狗主人只是一句：“咬到没有？由法律来定。我从来不相信（监控）视频。”

直到前不久，这个事儿的节目做到了第10期，“遇到最难帮的忙，小莉哭了”的视频，成为网络热搜。记者小莉在镜头前捂脸痛哭，称“对不起”求助人，这在引发网友同情的同时，也纷纷关注此事。

舆论加持下，据媒体最新报道，11月19日，安阳市市场监管局党组研究决定，从11月19日起，对安阳市市场监管综合行政执法支队食品药品稽查专员王某予以停职，配合组织核查。

另外，有媒体记者从安阳市委宣传部获悉，狗主人王新刚已于19日晚登门向被狗咬伤老人及家属道歉，并表示不再在小区喂养涉事犬只。

一件“狗咬人”的普通民事纠纷，在媒体、物业、民警的见证和介入下，从九月份一直“磨”到现在，还闹到了狗主人所在单位，然后被停职。这番剧情走向，在让人意想不到的同时，其实也暗含了某种舆情发展规律。

有些人，有点身份，一遇到不太体面、光鲜的事情，一感觉到可能要承担一定的责任，就下意识地选择逃避，选择仗着自己拳头大硬怼。结果呢，纸包不住火，最后在被动曝光的那一刻，就好比一场积蓄已久的漫天乌云，顷刻间倾泄下来，直浇得网络沸腾。

如果一开始就像普通邻居一样，在监控视频面前，老老实实向受伤的老人及其家属道歉，好说好商量地赔偿，何至于闹到被停职的地步？终究是妄想耍点特权，欺压于人，结果作茧自缚、自食其果。

类似的事情及其发展规律，并不罕见，就拿“狗咬人”（或狗吓人）为例，今年夏天刚发生的徽州宴老板娘事件，就已经殷鉴在前。那句“你孩子没我的狗值钱”和“我从来不相信监控视频”，无不都是一种居高临下的傲慢。

承认已经发生的，才能解决已经造成的，这是做人最起码的体面和智慧。如果连公开承认都不愿意，甚至都没去想过，这只会进一步制造问题、滚大问题，甚至让问题失控，一发不可收拾。

这种傲慢，也会让事情变得更加复杂，情绪变得更加对立，进而难以处理。而当傲慢成为一种下意识地选择，其实伏笔早已埋下。那种正确的、负责任的、同时也是最能够及时止损的处理方式，被抛诸脑后，然后只能在歧路上越陷越深，无法自拔。

当然，这起事件在处理过程中，依然令人充满了困惑，还留下了不少问号，等待当地一一解答。如早在10月16日，《小莉帮忙》在针对该事件的第8期节目中就已经报道，安阳市市场监管综合行政执法支队工作人员表示：单位在督促王新刚去解决这件事。

如今，一个多月过去了，涉事单位都是如何敦促的？到底做了哪些工作？难哭记者的过程也促人反思：是什么让有着监控视频的“狗咬人”事件一波三折，在省级电视台连做10期节目的曝光和监督下，都难以有效解决？

解决“狗咬人”的纠纷很重要，回答“为什么那么难”也很重要。任何机构和个人，尤其是公共部门，在处理涉及民众权益和公共利益的事件中，一定要提前预判到具体的处理方式会带来怎样的影响，产生怎样的后果，造成多大的信任伤害和损失。

回头看，这起“狗咬人”事件从来都不复杂，选择也从来就没有那么难。一切依法依规、公开透明、以事实和法律为准则，就不会跑偏。