徐志摩去世90周年 这些谜题有了答案

来源：北京青年报

11月19日，是诗人徐志摩飞机失事罹难90周年纪念日。上海《新民周刊》在其微信公号上刊发了署名为河西撰写的《徐志摩到底是怎么死的》文章，文末称张幼仪和徐志摩的儿子徐积锴至今还健在，今年已经103岁了。值得一提的是，在今年10月中旬，北京青年报记者在浙江海宁采访时参观了徐志摩故居，得到的消息是徐积锴于2007年在美国病逝，1997年他将海宁硖石干河街徐志摩旧居捐献给海宁市人民政府。

谜题一

徐志摩之子是否还健在？

北青报记者从海宁徐志摩故居了解到，徐积锴于2007年在美国病逝，他生前育有三女一子。儿子徐善曾1946年10月出生，长大后获得耶鲁大学理工硕士学位、哲学学士学位。初在华盛顿美国原子能委员会工作，后在纽波特公司任执行管理部门高级管理。后转行从商，成为企业家，创办了几个成功的风险投资企业。其妻包舜如是时装和布料设计师。两人育有一女徐文慈。

海宁徐志摩故居负责人潘倩介绍：“徐善曾追溯祖父徐志摩的足迹，走遍徐志摩逗留和生活过的地方，到过英国、印度、俄罗斯和中国的许多城市。在海宁我还接待过他几次，去年3月他还想回中国祭扫祖墓的，却受制于全球疫情，最终没来成。”

徐积锴的三个女儿则分别为徐稘、徐放、徐行。徐稘1939年1月出生，毕业于纽约大学应用数学专业，并获得工商管理硕士学位，在IBM、美国航空公司等工作多年，同时学会了飞机驾驶。徐放1944年2月出生，她退休后在新加坡支显宗基金会任董事长，致力于改善世界各地贫困儿童的健康、教育和生存环境。基金会已在中国、泰国、印度和美国为儿童建立了小学、宿舍、卫生设施，并提供其他教育资助。徐放育有两子，支世杰和支世烈。

“徐志摩的孙辈都是七八十岁的老人了，他们从小在美国长大，都不大会讲中文，所以我和他们沟通起来不是那么顺畅。他们虽未继承徐志摩的文学事业，未从事写作，但是他们却也在金融、航空、教育慈善领域贡献出自己的才华和特长。”海宁市作家协会王学海老师表示。

谜题二

徐志摩罹难后是谁前去济南收殓？

在海宁徐志摩故居展览墙上，对徐志摩飞机失事有详细的介绍：1931年11月19日上午八时，徐志摩搭乘济南号邮政飞机从南京起飞，抵济南五十里党家庄附近，突遇大雾，撞西大山失事，机毁人亡，终年35周岁。

事发后，年仅13岁的徐积锴与其舅张嘉璈(张幼仪四哥，银行实业家)前往济南收殓亲人徐志摩遗体，并在济南举行公祭仪式。

同年11月24日，徐志摩遗体运抵上海，由万国殡仪馆重殓，沪上文艺界举行追悼会。该展览还展出了《申报图画周刊》在1931年11月29日刊登的徐志摩遗照。

1932年春，徐志摩归葬于海宁硖石老家东山万石窝，当时一些文坛名人及硖石各界在西山梅坛公祭徐志摩。

谜题三

徐志摩旧居当年是做什么用的？

据了解，徐志摩从小在海宁硖石出生的徐家祖居早已被拆迁了。现存的硖石干河街旧居，是当年父亲徐申如给他与陆小曼修建的中西合璧的婚房，两人在这婚房里短暂地住过一段时间，后搬去上海。

徐志摩与张幼仪的长子徐积锴1947年赴美，供职于环球贸易进出口公司。1955年获得布鲁克林理工学院土木工程硕士学位，成为纽约港务局的工程师，专营机场、隧道和桥梁。20世纪60年代，徐积锴专程到台湾，并在美国各大图书馆搜集徐志摩作品，鼎力协助梁实秋出版《徐志摩全集》。

80年代后，徐积锴曾数次回国来海宁硖石祭扫先父徐志摩坟茔。1997年3月，徐积锴将硖石干河街徐志摩旧居捐献给海宁市人民政府。2000年2月22日，电视剧《人间四月天》剧组的四位主要演员黄磊(饰徐志摩)、刘若英(饰张幼仪)、周迅(饰林徽因)、伊能静(饰陆小曼)来此参观徐志摩故居。