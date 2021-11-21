偶像选秀时代终结 “练习生”们如何换赛道？

来源：北京青年报

自9月份中国国家广播电视总局要求不得播出偶像养成类节目后，迄今为止已过去近三个月的时间。在这期间，爱奇艺宣布取消了未来几年的偶像选秀节目和任何场外投票环节，腾讯视频的《创造营2022》暂停了全国各个地区的海选，各大视频网站也纷纷下线了偶像选秀节目。

从代表着青春梦想的代名词到被明令禁止，偶像选秀节目怎么走到了如今这步田地？那些怀揣“偶像梦”而来的练习生们命运又将如何？北京青年报记者采访了多位练习生和行业内部人士，让我们一起探讨练习生们的逐梦之路在何方。

面对现实

选秀散场，谁在坚持？

偶像选秀节目的叫停，使练习生们不得不变换赛道，重新规划行业成长路径。

22岁的欧阳（化名）虽然本科学的是金融专业，但是因为从小对唱跳的热爱和外形的出众，毕业后便义无反顾地进入了演艺行业，做了3年练习生。“公司当时安排我进入《创造营》面试，哪想到这个节目突然就停了，我连面试的机会都没有，后面又去芒果台的一档女团选秀节目面试，当时还觉得很有希望进入二面，后来也不了了之了。”欧阳失望地说。

得知未来几年无法参加选秀节目后，欧阳不想放弃自己的舞台梦想，对于未来的规划，她也有自己的想法，“我真的很热爱舞台，既然唱跳这条路走不通了，我打算进入电影学院进修，努力成为一名优秀的演员。”

但对于大多数的练习生来说，更多的是对未来感到迷茫和不知所措。

另一位和欧阳一起参加集训的艾瑞（化名），今年1月份辞职后，面试了不少经纪公司却屡屡碰壁。在此过程中，她发现这些公司更倾向于招收有一定功底的练习生，这样他们不需要花费大量的时间和金钱去培养，只需稍微包装一下，就可以送到节目上去参加选秀。艺人经纪公司徐总告诉北青报记者：“现在市场变化太大，我们和艺人的合约非常简单，带他们去面试，面试过了再签约，公司不打算做过多投入。”

“对于我这种有表演梦想但缺乏经验的练习生，能出道的机会并不多，门槛太高了。”这一窘境令艾瑞感到十分受挫，同时也说出了自己的困扰：“坦白讲，我现在还没有找到更适合自己的方向，因为国内的偶像选秀节目要求比较全面，所以我这几年唱歌、跳舞、演技什么都练，现在这类节目停了，新的竞技类综艺大多专注于某一领域，我需要衡量自己究竟更擅长什么，这样才能有针对性地去规划自己接下来要走的路。”

选秀节目“散场”，也劝退了不少想借此一夜成名的练习生们，留下来依然在寻找出路的，更多的是真正对舞台充满热爱的逐梦者。他们有人选择继续专攻唱歌跳舞，也有人选择转行主播领域，还有不少把目标投向影视公司，往演员方向发展。

反思过去

“速成”新人，不堪使用

近几年，各大娱乐公司培养的练习生好苗子，几乎被层出不穷的偶像选秀节目所掏空。偶像“养成”变“速成”，顶级“爱豆”德不配位，舞台上的练习生水准不断下降，完全打乱了之前储备的练习生概念和训练计划。

练习生培训机构的员工佳佳向北青报记者透露：“很多把自家练习生送上选秀的团队，就是想混个脸熟，蹭蹭热度，让新人可以多接一点业务。”还有的团队知道“爱豆”唱跳路不好走，就会借热度推新人去拍戏。不过因为是“速成”新人，缺乏演技训练，一些人进组实拍表现不尽如人意，剧方和粉丝都不买账，导致新人心理压力也很大。

艺人经纪公司主管小雅则提出了另一个问题：“自2018年《偶像练习生》火爆以来，这几年选秀搞得我们都来不及储备人才池，天天忙着给各节目组选苗子，然后博个概率，现在没出道的练习生还有很多，但是优质的苗子却没几个。”

作为练习生的艾瑞对现在的偶像选秀节目模式也十分不满，“在《偶像练习生》之后，我们的心态变得很浮躁，本来觉得这个行业门槛很高，要业务能力很强才能出道，现在却变成不用唱歌跳舞，只要长得好看，或者搞笑幽默、有槽点就能出道。一直到今年一纸禁令后，大家好像才反应过来，只有好好训练，提高实力才有出路。”

不论是小雅、佳佳还是练习生艾瑞，都认为这个行业是时候该放慢脚步，做出一些改变了。

从佳佳口中，我们了解到，专业练习生培训机构这两年开启了业务转型：“我们以前比较侧重歌舞培训，不过最近往表演方向做的培训越来越多了，并且公司思路也有转变。”

瞄准未来

“新生”上课，德育为先

作为国内头部影视公司的欢瑞世纪，近日发布了“欢瑞新生”演员招募计划，以“做艺先做人，做人德为先”为宗旨，强调做演员要德艺并重，试图一改行业风气，这是业内第一次明确提出并真正投入成本去选拔和培训有艺德、有演技的好演员。

据欢瑞世纪艺人经纪负责人郭颖祺介绍：“这是我们在给未来所有签约人员设计的一堂‘必修课’，不管他们属于哪个层面的演员，是否已有演艺工作经验，一旦与欢瑞合作，‘新生’这堂课是必须要上的。”在郭颖祺看来，这样的培训类似于演员进入职场的“学前班”。

确实，想要成为一名真正的演艺从业者，不仅要演好戏，更要提升艺德素养，承担起公众人物的示范引领责任，尤其是在出现多起偶像失德事件之后，艺人的德行问题更是放在了比较重要的位置上。

郭颖祺表示：“我们对德育这件事情非常在乎，一旦你的角色被观众认可，自然就会受到很多人的关注，那你的言行举止每一步都很重要。所以与我们合作的演员都要签署自律公约，并且对行业要有敬畏，对表演要有热爱，这也是做演员的初心。”

不可否认的是，选秀节目戛然而止，不仅仅改变了练习生们的命运，还在潜移默化中影响着整个演艺生态的走向。不过现在看来，选秀节目虽然被按下暂停键，却并不代表练习生的演艺事业就“凉凉”了，只不过是淘汰了一群逐利而来的投机者，这个行业依旧需要真正热爱舞台表演的人才不断涌入。