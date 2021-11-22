玩“脱单盲盒”找爱情 盲目社交风险有多大？

来源：新京报

作者：和生（媒体人）

在如今“万物皆可盲盒”的时代，近段时间以来，“脱单盲盒”也突然火了。

“脱单盲盒”的玩法并不复杂，比如在街边摊位上放一张桌子摆两个盲盒，“一元钱从盒子里拿走一个微信号，一元钱在盒子里放入自己的微信号”，流程就走完了。

而且，这种号称“月老办事处”的线下玩法，也迅速被搬到了线上，不少与之相关的小程序被开发出来，电商平台上更衍生出专业的“脱单盲盒”店铺。

据悉，“脱单盲盒”最初只是一位大学生的“灵机一动”。今年8月份，长沙一名大学生化身“一元月老”在地摊摆盲盒迅速走红网络，此后“脱单盲盒”在全国多地陆续出现。

到现在，无论是依附于社交平台的小程序，还是在电商平台上开店的“脱单盲盒”卖家，已经渐成规模。在电商平台上有店铺显示已成交10万件，有商家甚至表示，“3天收到1万单，有人一买买100张”。

但随着“脱单盲盒”的火热，在“盲盒交易”过程中涉及到隐私等诸多问题，也不断暴露出来。

“脱单盲盒”的卖家已经不止于仅仅收集微信号等简单的个人联系方式，在社交平台的小程序中，有的还会要求玩家在投递时填写年龄、城市、星座等涉及更多个人隐私的信息。

随着玩家增多，平台或店铺规模变大，越来越多的涉及个人隐私的信息，将会被小程序开发平台和店铺收集。一旦平台、店铺将这些信息、数据打包进行销售、推送广告或以其他方式进行泄露，消费者的个人信息安全则难以保障。

除此之外，“脱单盲盒”交易从单纯的“地摊月老”式的以一换一，已经被玩出了不少骗人的套路。比如，有购买者说，“都是假微信”“一块钱买个有风险的机器人”“加的都是店员，都有对象”。如果此类说法属实，那店铺的行为或已涉嫌欺诈。

对玩家来说，玩“脱单盲盒”，虽然有“你永远不知道自己会抽到谁”的期待感，但是轻易将个人信息留给不具备公信力的平台或店铺，也容易惹上“麻烦”。有可能会遭遇电信诈骗，甚至掉入“杀猪盘”的陷阱，遭受财产损失等风险。

针对“脱单盲盒”带来的诸多潜在风险，相关社交平台和电商平台需要对“脱单盲盒”小程序和交易店铺加强关注，对其可能出现泄露、售卖大量个人隐私信息、数据的行为，在技术层面和平台规则层面上予以约束，加强监管。相关职能部门也不妨对这类新出现的“社交+交易新形态”加以关注，一旦涉及违法违规行为，及时加以惩处、规范。

在过去，新型陌生人社交平台如涉及买卖交易，往往会衍生出诈骗或各类套路，需要玩家们谨慎小心，既要谨防被“陌生的TA”套路，又要小心上了“月老”的当。

话说回来，如果“脱单盲盒”作为一种新业态想要做大做强，那就需要有平台或商铺规范操作，探索合法合规的玩法和发展路子。这样才不会让“脱单盲盒”昙花一现，成了一时的“玩物”。

当然，社区、工会、妇联等基层组织，也可以增加一些多形式、高趣味、强互动的线下活动，比如有些地方就尝试采用流行的“花式脱单”等交友方式，以满足当前年轻人的社交需求。可靠放心的渠道多了，自然就减少了此类“盲盒式”社交所带来的不确定性风险。