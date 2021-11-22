中国官媒：网购物品不好，还不能给差评了？

来源：人民日报

网购越来越普遍，许多人对网购行为进行过评价。不过，有些消费者收到网购商品后，发现有质量差、不符合预期等问题，如果在网购平台打了差评，可能会惹来许多麻烦。

宁夏银川市张先生最近在网上买了一双运动鞋，收到鞋子后觉得跟商家此前的宣传相差太大，鞋子品质也存在问题，与商家沟通数次无果，张先生打了差评。没想到，商家对他进行了“电话轰炸”。一天能打十几通电话，拉黑一个号又换一个号，一接就是要求张先生删掉差评改成好评。“难道东西不好，我还不能打差评了？”张先生对商家的这种做法很是气愤。

随着网购的流行，消费者评价成为衡量商品服务品质的一个重要标准，因此，商家对消费者给的差评尤为在意。但有些商家不反思自家商品质量、服务态度存在的问题，反而采取纠缠骚扰消费者的做法，甚至还威胁恐吓消费者。这一现象近年来逐渐增多，引起社会公众的关注。

浙江宁波市李女士在电商平台上买了一件衣服，收到货后因为质量不好打了差评。结果卖家屡次要求李女士删除差评，李女士认为情况属实没有同意，没想到商家自此每天打电话骚扰，还屡次发来辱骂短信，并威胁如果不删除，就将李女士的姓名、年龄、住址等个人信息公布到网络上。

记者在采访中发现，在受到商家骚扰时，多数消费者认为维权时间长、成本高，“为了一点小事不值得”，而采取息事宁人的态度，自认倒霉。

“事实上，商家的骚扰行为已经侵犯了消费者的合法权利。此时最好的做法就是保存证据，向警方报案，用法律保护自己的合法权益。”北京炜衡律师事务所律师王丹妮说，侵权行为一旦发生，消费者应该勇于拿起法律的武器，而维权指向既可以是电商平台，也可以是具体商家。

四川成都市贾女士在遇到电话骚扰后，马上将截图等证据发给电商平台。“我向平台投诉后不久，平台就对商家进行了罚款，还限制了商家的信用等级。最后经过协商，商家不仅给我退了货，还对我进行了一定补偿。”贾女士说。

此外，消费者还可以向市场监管部门投诉。“我们接到消费者投诉后会开展调查，一经核实，我们将依法对商家行政处罚，情节严重的还会取消经营资格。”宁夏银川市市场监督管理局举报投诉科科长张丽说。

骚扰发生后消费者有多种途径维权投诉，但类似事情应该如何预防呢？在网购行为中，商家掌握了消费者电话、住址、姓名等个人信息，如果没有相应的监督规范制度，这些信息很容易被商家所利用。对此，中国社会科学院大学法学院副教授门金玲建议，一方面要保护好消费者，电商平台在制定规则时应该对消费者的信息进行保护，不能让消费者打出差评时受到恶意骚扰；另一方面，平台也应该健全完善评价原则，制定评价依据、细化评价标准，让消费者的每一次评价都有理有据、公平公正。

“最终还是要归结到信誉评价制度的完善上来，既要维护消费者对商品质量和服务进行真实评价的权利，也要完善恶意差评的尺度规范。例如，可以增加消费者在给差评前需与经营者进行协商退换货等前置要件。”门金玲认为，平台作为消费者和商家的中间方，应该主动承担沟通协调的责任，营造网络购物公道和谐有序的良好环境。

目前，一些电商平台已经做了一些尝试，在“申请投诉”页面上明确列出“骚扰他人”等项目，并且详细标注凭证示例等，方便消费者投诉。“监管部门和电商平台应当共同发力，充分维护消费者自由评价的权利。”门金玲说。