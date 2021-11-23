网络主播偷逃税，惩戒不应止于罚款

来源：北京青年报

作者：老鹰

网络主播又一违法涉税案件曝光。据浙江省杭州市税务部门消息，网络主播朱宸慧（微博ID：雪梨Cherie）、林珊珊（微博ID：林珊珊_Sunny）因偷逃税款，将被依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款分别计6555.31万元和2767.25万元。（相关报道见A7版）

自今年9月，税务总局部署开展规范文娱领域税收秩序工作以来，郑州税务部门已追征一名网红的662.44万元税款缴入国库。此次，杭州税务部门对朱宸慧和林珊珊偷逃税案开出罚单，再次表明税务部门严厉打击各类涉税违法犯罪行为的决心。这不仅避免了国家税收流失，也给网络主播们上了一堂法治课。

随着电商直播行业快速崛起，不少网络主播也迈入高收入行列。然而，一些网络主播税收法律意识淡薄，通过设立个人独资企业、虚构业务等手段，违反税收法规，偷逃巨额个人所得税。税务部门充分发挥税收大数据等技术手段，实现对偷逃税行为的精准打击。

关于朱宸慧、林珊珊二人违法事实有哪些？为什么拟处偷税金额1倍的罚款？杭州税务部门有关负责人给出了明确答案，既包括违法的事实依据，也包括处罚的法律依据。这既能让违法当事人心服口服，也借机普及了相关法律知识。希望明星、网络主播等高收入群体，能读懂税务部门良苦用心。

此次处罚将对两名违法当事人产生深远影响。一方面，被处偷税金额1倍的罚款，让其尝到了“偷税不成反贴钱”的滋味。此外，税务部门还有其他惩戒措施，一旦纳税人触犯《重大税收违法失信案件信息公布办法》相关条款，除了被公布相关信息，还会受到税务部门惩戒或联合惩戒。另一方面，作为公众人物，个人形象难免会因此受到牵连，也会影响其未来事业发展。据最新消息， 针对偷逃税事件，两名当事人分别在其个人微博发布致歉信，宣布将暂停直播间直播。

从过去情况看，无论是违法艺人还是失德明星，因为其形象大滑坡，连累到其代言的品牌，导致合作企业纷纷与其解约。那么因偷逃税案被处罚的网络主播，也可能在行政处罚之外还受到相应市场处罚，比如短期内或许不会有企业与其合作；即便日后继续直播带货，也不排除消费者对其商业活动进行抵制。

因为关乎品牌形象和声誉，企业往往会选择形象健康的网络主播进行代言、带货。当网络主播被曝光存在偷逃税行为，消费者对他们的好感度大幅下降，而主播一旦失去消费者信任和支持，会大大降低他们的市场号召力和商业价值。这显然对其个人事业发展带来不利影响。

不管市场是否自觉对偷逃税的网络主播进行惩戒，相关行业协会也应对这类网络主播实施相应惩戒。因为其行为起到不良示范作用，损害了行业形象。中国演出协会制定的《演出行业演艺人员从业自律管理办法》，就有相应自律惩戒措施，如根据危害程度实施不同程度的行业联合抵制。

偷逃税的网络主播也应受到行业惩戒和市场惩戒。行业惩戒应该由行业协会来实施，可参照以上自律管理办法。市场惩戒则由相应的市场主体和消费者自觉抵制。如此一来，就能让偷逃税的网络主播“一次违法，终生难忘”，同时也能警示其他网络主播不要重蹈覆辙。

切实保障国家税收安全，维护守法纳税人的合法权益，就要对各类偷逃税行为采取零容忍的态度。随着相关惩戒机制建立健全，希望包括网络主播在内的纳税人擦亮眼睛，不要让自己的行为因触犯制度红线而受到多种惩戒。