网生纪录片亟待规避三个误区

来源：光明日报

作者：杨耿一淼

网生纪录片指主要在网络平台投放、以网生代即互联网时代到来之后出生的人群为目标受众的纪录片。近年来，网络新媒体已经是纪录片传播的主阵地。国家广电总局监管中心数据显示，2020年上线259部网络纪录片，同比增长超70%。网生纪录片凭借传播效率攀升、受众范围扩张、内容定位垂直等特征，显示出新的面貌，以非虚构的形象在网络文艺中占据一席之地。同时，网生纪录片也受网络观看习惯、弹幕信息茧房、资本逻辑围堵等影响，潜藏着审美迷失的隐患。网生纪录片创作者应留住纪实坚守的初心：以平民视角书写时代精神，让历史在现实中重焕生机，用镜头为人民画像、为时代存照。创作手法可以多元，纪录片非虚构的创作理念却不能改变。

时长缩短影响了叙事深度

多屏时代下，网络用户选择PC端、移动端等观看设备，自由度高、灵活性强，纾解了网生纪录片传播过程中的时空限制。加之新冠肺炎疫情常态化的现实，大家外出行动减少、触媒时间普遍增长，媒介生态的转型加快，网生纪录片的传播效果可观。媒介特征的转移，促成网生纪录片传播效率攀升，但网络接收环境的随意性、观看时段的特殊性等因素，导致观众跳出率较高，比起短视频，网生纪录片的完播率更难保证。

为适应网络媒介的特征、迎合网生代的观看习惯，网络纪录片的时长较之以往多有浓缩化倾向。这主要表现为两种形式。一种是整体时长缩短，目的是减少跳出率、提高完播率。如《早餐中国》和《沸腾吧火锅》每集10分钟左右，而早前的《舌尖上的中国》系列每集约50分钟。另一种浓缩化作为营销方式存在，即从纪录片中截取精彩部分剪辑成短视频，时长在90秒以内，专门投放在做视频流的应用软件上，从而实现宣传与引流的效果。

电影网络化初期衍生出的微电影，常因体量短小难以承担叙事深度被诟病，长期以来短视频的痛点也是平面化、低幼化的媚俗审美。网生纪录片为了媒介特征缩短体量，是审时度势还是审美迷失？其长期以来标榜的文化深度实存几何？从内容生产端的角度考量其原因，网络生态与市场环境给予创作者的拍摄周期变短，体量被浓缩只是外部表象，创作节奏加快、素材选取趋同、成品内涵不深等行业现象才是问题的根本。

以网生纪录片为代表的网络文艺，常囿于时长考量而损害艺术完整性，一味迎合网络审美，因碎片化观看习惯委屈艺术体量，陷入让媒介形式决定艺术内容的思维误区。完播率不是衡量作品质量的唯一指标，时长浓缩也并非评判作品内容的首要标准，出圈爆品有可能千篇一律，而无人问津也许是小众佳作。在快节奏的浪潮中，创作者采编时应坚持艺术完整性，并始终对内容的纪实性负责。通过投放短片进行引流与宣传时，创作端也要严格审核短片内容，规避二次剪辑对创作本心的违背，警惕过度娱乐对纪实坚守的消耗，守护长久以来受众对纪录片艺术的实用定位与精神期待。

“情绪型”弹幕分散了观众的注意力

网生纪录片调整创作策略之后，受众范围得到扩张，主要体现为受众的年轻化趋势。究其原因，除了内容创新，弹幕的魔力功不可没。

网生纪录片的弹幕附着纪录片的特性，多属于“观点型”与“科普型”弹幕，用户根据视频内容表达自己的观点、补充相关专业知识，一般有实质性内容，较为客观。同时也有弹幕行为的共性，不乏“情绪型”与“吐槽型”内容，用户针对视频中某个言行进行带有调侃意味的感慨或疑问，情感倾向明显，主观色彩较重。此外，“互动型”弹幕在网生纪录片中也难以忽视。譬如热门弹幕“多谢款待”，就是出自深耕烧烤文化的美食纪录片《人生一串》。当满屏的“多谢款待”伴随片尾一起到来时，观者们才有剧集真正结束的实感。这种观看行为中的仪式感，也是弹幕文化的魅力所在。

从社会学角度来看，弹幕具有显性的社群特征。惯于发弹幕、看弹幕的观众之间存在持续的互动关系，这加强了观众对画面内容的黏性。然而，在网络观看行为中，弹幕存在使纪录片的客观性产生偏移的风险，尤其是“情绪型”与“吐槽型”弹幕。弹幕以文字滚动的方式，对画面主体内容进行遮挡，分散了观众用在纪录片上的注意力。当历史文化纪录片《我在故宫修文物》正在介绍钟表修复工作之不易与艰难时，一句句“王师傅真帅”等关注钟表修复师傅外貌的弹幕，抢夺着观众的注意力。当观众在纪录片内容与插科打诨的弹幕之间来回游走时，对文本的沉浸度或多或少地被弹幕间离，作品难免面临文化深度趋浅、社会意义消解的困局。

弹幕属于观众接受行为中的不可抗力，创作者享受着弹幕带来的便利，通过弹幕内容与观众沟通、了解受众的兴趣点。不过，创作者对弹幕行为引发的注意力转移也鞭长莫及。面对观众主体地位的提升，互联网视频平台应发挥监管与调节功能，加强对低俗弹幕的拦截与惩戒。同时，用户初次启用弹幕功能时，需要知悉相关发送规则，共创清朗的网络空间。网络社区的管理者也要持续优化社群管理规范，以融合与包容的心态，形成开放多元的审美共同体，通过多方的协同努力将弹幕对观赏效果的折损最小化。

嵌入赞助产品和购物链接扩张了商业诉求

文化价值与商业价值是网生纪录片的一体两面。纪录片转网生后，充分借助网络营销途径，在商业化探索上取得了不俗的战绩。积极“跨界合作”、品牌化运营，成为网络视听行业的新业态。《棒！少年》《一百年很长吗》等作品先后上市电影版和剧集版，通过跨媒介叙事和跨屏传播，实现整合营销的叠加效果。此外，“矩阵化”用不同的商业模式满足用户个性化需求，《风味人间》《风味发源地》等作品组成的“风味”矩阵是此模式的成功案例。内容在线外加商业赋能，网生纪录片的成长线在各自的逻辑中得到延续。

纪录片商业化带来了新空间，但也存在滑入商业片、广告片之嫌。譬如，有的美食类纪录片的赞助商，常出现在食客的餐桌上，成为美食的“佐料”。有的纪录片惯用“边看边买”模式，让人感觉商业诉求过于直接。这些行为模糊了纪录片与网购节目的边界，更动摇了纪录片的纪实坚守。商业逐利不能撼动纪录片的基础价值——纪实。

刻意地在纪实情境中放置赞助产品、在观赏过程中跳出购物链接等行为，显然动摇了纪实之本，拉低了作品的可信度，造成纪实性让位于商业性的价值失衡，不利于网生纪录片的健康发展。

对于资本逐利的必然，创作者理应明辨商业化模式的优劣，不以损失“纪实”为条件交换短期红利。网生纪录片应善用传播优势和商业赋能雕琢内容。比如，在传播中华文化、提升文化自信方面，《风味原产地·甘肃》销售到美国流媒体播出平台“网飞”，在190多个国家和地区传播；《丝路美食之探寻米踪》也通过聚焦美食的传播提升国家文化软实力；《奶奶都懂得》《做客中国：遇见美好生活》等作品内外联动唤醒民族记忆、打响民族品牌；更有以《当选择来找我》为代表的作品专注于记录乡村扶贫，切实助力脱贫攻坚。这些网生纪录片在肩负文化使命的同时，也收获经济效益，为业界内部的良性发展与价值平衡提供了成功范式。

作者系南京师范大学文学院硕士研究生