“老夫少妻”造谣者被刑拘 网络谣言何以屡禁不止？

来源：中国新闻网

据媒体报道，“老夫少妻”造谣者已于23日被刑拘。近年来，从女子取快递被造谣出轨，到女大学生被捏造为海王，各类谣言频出引发舆论热议，而谣言屡禁不止的背后，往往是低廉的造谣成本和高昂的维权成本。

网络谣言屡禁不止

此前，名为@飞哥在东莞的网友发布图文称“73岁东莞清溪企业家豪娶29岁广西大美女，88万礼金+88万二房公寓+豪车一辆”，引发舆论热议。

随后图中女子@_Niki君_发文辟谣，称该照片是自己几年前在社交平台上发布的与外公的合照，并非图中所说的“老夫少妻”。随后，头条号管理员发布处罚公告，称平台已对该账号予以封禁处理。

而这并非个例。11月初，就曾有博主@瞌睡矮星人发布视频，称某蓝V博主@大眼看世界用几张图片和文字拼凑出的一个短视频，指责自己为“海王中的女霸王”，评论区骂声一片，还有人攻击自己的父母。

在该博主发布澄清视频后，造谣账号删除视频，公开道歉，并称将永远关停账号。目前，该博主已起诉短视频平台，等待法院立案。该博主表示将维权到底。

被造谣者维权艰难

实际上，两位博主的维权之路走的并不顺畅。博主@瞌睡矮星人在视频中讲述了她的维权经过。

该博主称，在发现造谣视频后，她便通过截图、录屏的方式留下证据并报案。但公安局称维权并不属于他们的管理范畴，博主需通过起诉平台的方式获取该侵权人的ID信息，随后才能起诉该造谣者，并且维权周期较长。

而博主@_Niki君_也讲到，视频和图片需要去公证处公证后才能成为合法证据，并且因为造谣源头者的内容被搬运到各种平台，证据收集相对来说比较困难。

律师也告诉她，过往被造谣受害人的维权费用甚至高达数十万，并且维权周期可能要按年计算，但她表示会选择维权到底，只有这样才会给爱造谣的人足够的威慑力。

造谣者或将承担刑事责任

对于被造谣者维权困难的状况，北京市中闻律师事务所律师杨晨表示，首先，诽谤案绝大多数都是自诉案件，属于法定的五种告诉才处理的案件之一，公安机关一般不予受理或者不予立案。只有当诽谤行为及其危害结果严重危害社会秩序和国家利益时，诽谤案才成为公诉案件，公安机关才会立案。

其次，发生在网络的诽谤案，被害人取证较为困难，特别是获取侵权人的个人身份信息。2021年11月刚开始实施的《个人信息保护法》就规定，个人信息处理者在处理个人信息时需要取得个人的同意。无法获得侵权者的个人身份信息，没有具体的控告对象，无法判断控告对象是否真实存在，公安机关一般也很难立案甚至受案。

但造谣者也并不能“一造了之”。 杨晨表示，给他人造成损害的造谣者，应当承担侵权责任，甚至刑事责任。根据《刑法》第二百四十六条，“以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。”

例如，今年4月，杭州女子取快递被造谣出轨一案宣判，2个造谣者均因诽谤罪被判处有期徒刑1年，缓刑2年。

此外，若谣言出现后，谣言发布的平台未及时采取必要措施，如事前履行提示义务，在接到被造谣者投诉后及时履行监管义务等，则平台须对损害的扩大部分与该造谣信息发布者承担连带责任。

律师也提醒大家，在此类事件发生后要及时收集证据，维护自身的合法权益。首先，发现被侵权的证据之后，应该及时固定证据，比如能下载的下载，能截图的截图；其次，在证据没有灭失之前尽快对显示侵权结果的电子数据进行证据公证；第三，将证据及时提交给网络服务提供者，要求网络服务提供者采取必要措施阻止侵权行为。对一些可能涉嫌犯罪的行为，可以报案。