影片越来越长 能否“加料少加价”？

来源：北京青年报

《沙丘》156分钟、《007：无暇赴死》163分钟、《第一炉香》144分钟、《梅艳芳》136分钟……近期上映的几部电影让观众感觉时间越来越长了，远远超出了之前约定俗成的90分钟的概念。部分业内人士在接受北京青年报记者采访时表示，电影确实有越拍越长的趋势——除了动画片外，如今电影时长在100分钟之内的已经不多，130分钟之内的已经算是“正常”。

其实“影片长度”背后的博弈并不难理解：影片短，内容精练，场次多；影片长，内容更丰富，但需要对观众更有吸引力，排片场次相对会少。所以，电影的时长不是固定的，是电影制作者与影院、观众之间最佳博弈的结果。

制约因素

片长受市场定位、拍片等影响

业内人士表示，“影片长度”与很多方面的因素都有关联：

首先是电影技术上的一种保留“痕迹”，有声片发展的最初，是将影像和声音摄录在胶片上，再通过手摇放映机投射到银幕上的。而电影胶片卷片的片盘，一般只能够容纳15分钟左右的容量，所以，最初电影时长也是15的倍数，在技术问题未解决之前，电影时长未能有突破性进展。如今，随着数字化的应用，不再依靠胶片拷贝，电影时长的技术壁垒被克服了，此时，限制电影时长的因素主要是电影的市场定位。

其次，在现代电影产业下，制作方需要衡量观众能在电影院坐多长时间来听导演讲完一个故事——时间过短可能会影响观众对影片的理解和接受程度，时间过长则会挑战观众的耐心。心理学的研究也似乎更为支持90分钟的片长。因为研究表明，观众的注意力符合“15 45 90”法则，也就是说，人的注意力维持时间分别是15分钟、45分钟和90分钟。影片时长过短，观众会觉得不过瘾；时间长了，则会让人不耐烦、感觉疲惫。这一方面，最典型的是动画片都严格恪守着90分钟的“约定”，可见，小孩子的注意力可是不能随便挑战的。

再者，影院排片也是考量的因素。一位影院经理告诉记者，在竞争激烈的春节档，对于排片的争夺可谓到了白热化的程度，这时候，如果影片时间过长，很可能会在排片上失去先机。为了保持排片率，就需要导演和片方做出一些让步。一位制片人接受北青报记者采访时透露，自己印象中，最愿意根据市场和观众需求做出调整的导演是韩寒，“2019年，韩寒导演的《飞驰人生》在春节档上映，片长为98分钟。这是韩寒在试片调查之后，根据观众的意见，自己剪掉了10多分钟的结果。”

内容为王

影片时长不能主宰作品的命运

虽然，影片长度是多方“合力”的结果，但其实，很多导演在创作时，并不会把“时长”当作一个需要考虑的问题。一位年轻导演接受记者采访时表示，影片的时长要视很多种情况而定，但自己剪片时，就是要把想表达的都呈现出来，“剪得长了，那就长了呗”。 显然，年轻导演内心偏向于“内容为王”的创作自由。

是不是时间太长的影片都不受欢迎呢？显然，关于一部电影的最终命运，“片长”远远不是“主宰”。1997年的时候，《泰坦尼克号》的长度就为194分钟，依然是风靡全球，让人意犹未尽。而《复仇者联盟4：终局之战》上映前，导演罗素兄弟在推特上表示，故事太过于复杂，影片虽然经过了多次剪辑但还是长达3个小时，已经无能为力了。此消息一公布，很多影迷的留言是“求别再剪了，坐一天也愿意”！

有趣的是，漫威电影也始终在突破“时长”的路途上。2016年上映的《美国队长3：内战》，时间长达147分钟，荣幸成为最长的漫威电影；而到了2018年，“漫威史上最长”这个头衔就被149分钟的《复仇者联盟3：无限战争》夺走；2019年，《复仇者联盟4》则以181分钟再次突破时长纪录。

早先，观众最担心的是影片的时长在挑战膀胱和耐力，而现在似乎已经习以为常——“全程无尿点”就成了某些大片虽然时间长、但内容精彩的一种宣传用语。

随着时间的推移，在营造浩瀚宇宙观的电影中，“费时”已经是一种必然规律。比如，近日电影《沙丘》的156分钟就是导演维伦纽瓦在用独特的美学风格构架宏大的史诗叙事，把人类的未来放在宇宙的尺度上进行终极思考。为了营造时空氛围的浩瀚，影片的情节推进缓慢，这让许多架着沉重的3D眼镜看片的中国观众觉得非常疲劳，“时长”成为了该片的一个困扰。

紧随其后上映的另一部《007：无暇赴死》片长163分钟。同样由于观众对伪3D的积怨，加之剧情的老套，观众明显感觉到了该片在节奏上出现了问题。

记者在采访过程中，也不时听到业内人士的吐槽。一位制片人就抱怨，某些导演过于舍不得剪辑影片，导致影片不必要地被“抻长”了，“有的题材因为内容复杂，时间短了确实很难讲清楚，适当加长无可厚非。但是，有的导演纯属是能力问题，无力驾驭叙事，讲不清才导致的时间长，这样就让我们很为难。”显然，影片的时长还是要与内容相辅助才能实现最佳。

积极影响

时长的增加投射了电影工业化的进步

影片时长的增加折射了电影工业化的进步。这一点导演黄建新颇有同感。他表示，电影《长津湖》一共176分钟，而片尾的字幕就将近8分钟，列出了全体主创人员的名字。这8分钟，致敬的是《长津湖》背后是1.2万人的努力。

至于《紧急救援》的片长139分钟，《中国医生》的片长129分钟，《烈火英雄》的片长120分钟，《攀登者》的片长125分钟，也都是在体量上、叙事上尝试主旋律题材的商业化表达，锻炼了中国电影宏大叙事的能力，有助于新主流大片的崛起。

“片长”这个小小的指标，标识的也不只是一部影片的长短，还量出了中国电影的工业化水平，量出中国导演群体的创作水平。2021年10月，中国电影银幕数正式突破8万块大关，这意味着多厅影院越来越多，能够为排片提供更多空间，对于电影时长会越来越“包容”。在硬件给创作方“松绑”、技术让影片变长的同时，希望中国电影在“加长”的同时，更具欣赏性，更有时长竞争力，做到多“加料”、少“加价”。