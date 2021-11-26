高一学完高中全部课程？学校教育不是比“狠”

来源：新京报

作者：胡欣红

据新京报报道，山东省淄博市桓台第一中学（以下简称桓台一中）新任校长要求教师在高一便完成所有科目的课程教学，而高二高三全部用来进行复习。此外，对班级成绩靠前的学生“劝其学习艺术，冲击清华美术学院”。目前，当地相关部门已就此事展开调查。

在升学竞争激烈的当下，老师和学生加班加点的事情并不鲜见。但涉事学校这种“高速度学习法”，颇似“拔苗助长”型教育，令人感到惊诧。

欲速则不达。教育要遵循学生的身心成长规律，是一个基本常识。即便是迫于“现实”的压力，一些学校管理者也会尽可能在“原则”范围内适当挖掘学生的“潜能”。就连某些以应试闻名的超级中学，从高一到高三，包括毕业班的孩子，学校都要保证他们必须有8个半小时的睡眠，每天一小时阳光锻炼，跑操两次，一周三次体育课。

相比之下，涉事学校要求一年学完三年的课程，不仅挤占学生本应接受其他方面教育的时间，就提升成绩而言，同样适得其反。

据该校老师反映，学习进度加快后，授课内容没有办法深入，“一切课程都停留在表面，现在学生怨声载道，普遍和我们反映自己跟不上，学不会，学不精，更听不懂。”由于平时课上老师会讲到的习题都留给学生做了作业，导致学生普遍写作业到晚上11点。而住宿生每天早上5点又要进行“早早读”。严重缺乏睡眠，学习效率自然很差，很多学生总在第一堂和第二堂课上睡觉。如果该校老师反映的是事实，那显然需要纠正。

“疲劳战”的后果是学生成绩大幅度下降，“高三最近一次的考试非常不理想”“所有高一学生的所有学科成绩普遍下降了20分左右。”学生受不了，被强调“陪伴”学生的老师也苦不堪言。每天早上5点到校，让部分老师身体越来越差，“办公室里有接近一半的老师感冒，精神状态很差”。为此，老师和学生们强烈要求取消“早早读”并恢复正常的教学进度。

更值得注意的是，这种看似“大刀阔斧”地改革背后或许就是功利教育观在作祟。而且这种靠着耗时间、刷题应试的教育模式，并不只存在于个别高中。在有些学校，管理者不是在内涵式高质量发展上做文章，而是在一味比拼谁更“狠”，千方百计地将学生塑造成应试机器。

目前相关部门已经就此事介入调查，事实有待查清，但此事绝不能止于个案式解决。要想杜绝类似情况的发生，除了继续深化教育评价体系改革，切实扭转“唯分数论”之外，也要赋予广大师生监督学校办学的权利，防止教育偏离正常轨道。