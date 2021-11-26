谁在靠玲娜贝儿发财？

来源：开菠萝财经

作者：吴娇颖



11月24日晚，迪士尼“新晋顶流女明星”玲娜贝儿又掀起了一阵互联网高潮。

这次是因为，全线断货许久的玲娜贝儿周边玩偶终于补货了。整天哭诉“买不到要亲自去工厂踩缝纫机”的粉丝，都在期待抢到一只“女儿”；把同款玩偶价格炒到上千元的黄牛，准备再雇200个兼职去抢购囤货；玲娜贝儿的职业跟拍们，则蠢蠢欲动抢着首发“女明星”圣诞新装视频。

这只9月底在上海迪士尼全球首发的粉色小狐狸，“营业”两个月后，依然集万千宠爱于一身。

在抖音，每天有一堆“职业跟拍”准时直播和更新玲娜贝儿的营业视频，为了抢流量甚至策划出“下跪求婚”的恶搞套路。“女儿”比心、跺脚、捶墙的可爱视频又被搬运至微博和小红书，让万千“互联网妈妈”上头不已。

由于实在太抢手，原来的淘宝代购已经没法买到同款玩偶了。现在闲鱼和拼多多是交易玲娜贝儿周边的主场。前者动辄上千元、后者低至十几元，前者是黄牛卖的溢价正版、后者是厂家卖的仿制盗版。

闲鱼里，还活跃着不少手工达人，做着给“瑕疵版”玲娜贝儿玩偶“修脸整容”的生意，或者贩卖自制的玲娜贝儿手工周边。

从抖音、微博到小红书，从淘宝、闲鱼到拼多多，玲娜贝儿已经成为被摸透了的“财富密码”，不仅撑起了与北京环球影城“对打”的上海迪士尼，更撑起了一摊又一摊低成本高回报的互联网生意。

拍视频、开直播，玲娜贝儿带火抖音“职业跟拍”

蓓蓓觉得，自己一定是被“川沙妲己（因迪士尼在上海浦东新区川沙镇，玲娜贝儿又是粉色狐狸得名）”“下蛊”了。

“每天下班回家就打开手机看一个小时，看到后来几乎刷不到新内容了。”蓓蓓称，博主们的更新已经跟不上自己看视频的速度了。

像万千玲娜贝儿的“互联网妈妈粉”一样，吸引蓓蓓入坑的，是她和粉丝游客互动时的那股机灵劲：比心、跺脚、捶墙、叉腰、踩缝纫机……

尽管人偶不会说话，但这些小动作被粉丝们录下来再配上字幕解说，很快便迷倒了万千网友。

抖音上，“玲娜贝儿”的话题已经有2.5万个视频、被播放超10亿次。这其中，就有不少视频出自玲娜贝儿的“职业跟拍”。

据开菠萝财经观察，目前有“迪士尼老玩家”“在逃员工云游迪士尼”“大利游记”“小野马在迪士尼”等数十个抖音博主，专门更新玲娜贝儿的视频，“鬼鬼迪士尼气氛组”“吃喝玩乐的大个子”等资深迪士尼博主近期的主要内容，也都是玲娜贝儿。

这些博主的粉丝不算多，大部分在3万到10万之间，但只要一更新玲娜贝儿的视频，点赞量都高居不下。“迪士尼老玩家”最火的一则视频，是玲娜贝儿和和杰拉多尼在花车上的亲密互动，点赞量高达18.5万。“大利游记”关于玲娜贝儿播放量最多的视频，是贝儿在互动中假装拔狐狸毛送给博主，收获了超19万点赞。

他们基本都掌握了玲娜贝儿的互联网流量密码：卡位直拍、创意互动，主动引导她做出一些新动作和反应。不过，由于玲娜贝儿的拍摄者众多，很有可能自己的创意会变成别人的流量。加上时间久了，大部分动作比较类似，观众开始呼唤更新鲜的互动内容。

一些“流量至上”的“职业跟拍”，便开始策划一些“出其不意”的场景。

前不久，“小野马在迪士尼”在玲娜贝儿面前下跪、掏出钻戒求婚，念出“我的贝儿陛下，养你是我毕生的梦想”一段土味台词的视频，就在短视频平台爆火，“玲娜贝儿被当众求婚”很快登上热搜。

而这则带有“恶搞”意味的视频，也引发了粉丝的抵制和举报，博主被抖音封禁三天。“看到贝儿不知所措的样子，我太心疼了。粉丝都是出于喜欢去交流的，这种‘求婚’行为，只想蹭流量，完全就是不尊重IP。”蓓蓓气愤地说。

除了花式拍摄小视频，以“带粉丝看最新鲜的贝儿”为噱头的直播，也是博主们的标配。

即便还没有去上海迪士尼亲眼见过玲娜贝儿，蓓蓓已经对她每天的营业时间了如指掌：上午9点到11点半，身穿万圣节骑士装/圣诞节牛角扣出现在米奇大街；12点半到15点，无着装本体出现在部落丰盛堂；15点开始，身穿五周年礼服随花车巡游。

在这几个固定时间段，玲娜贝儿的职业跟拍们，几乎每天都会开启直播。一位自称迪士尼直播间深度玩家的豆瓣网友，甚至总结出了不同博主的直播风格：有的最擅长互动；有的位置最好，有的跟车直播，可以看全程；也有的“能蹭流量就蹭，总是在贝儿接待游客时插话”。

尽管每日更新视频和直播能带来不少流量，但跟拍博主们的变现渠道并不畅通。目前，大多数博主的变现方式，仍仅限于代购迪士尼周边或提供导游带玩服务，也有人通过抖音橱窗售卖印着玲娜贝儿头像的手机壳、口罩等“伪周边”。

“粉丝都是冲着贝儿才关注博主的，如果博主有了流量就开始打广告或者带货，只会让粉丝感觉他在利用贝儿，导致反感取关。”据蓓蓓观察，短视频平台上同类型博主不少，但敢变现的不多，“大部分应该还在攒粉养号阶段”。

周边全线断货，黄牛溢价5倍、山寨当正版卖

与每天花钱蹲守迪士尼却变现艰难的跟拍博主相比，做玲娜贝儿周边的买卖，显然来钱更快。

一般来说，迪士尼代购都会先购买1399元-3599元不等的年卡会员，购买周边可打8折，再以吊牌价的8.2-8.5折售出，赚取代购费。

但在上海迪士尼全球首发的玲娜贝儿，自问世以来便身价暴涨，代购的价格自然水涨船高。

番番是资深迪士尼“娃妈”，三年多的时间里，她买了几百只达菲、可琦安、星黛露等形象的玩偶，总共花费近5万元。玲娜贝儿首发当天，番番就火速找代购预定了一只玲娜贝儿玩偶，“当时还是原价9折代购的，才花了189元。”番番称，当时怎么也想不到，玲娜贝儿会火到全网都买不到。

“玩偶还在卖219元吊牌价的都是良心代购，大多数都涨到500元左右了。”迪士尼代购小鱼告诉开菠萝财经，上迪的玲娜贝儿周边全线缺货已久，每天都有粉丝来咨询何时补货。但她始终不接玲娜贝儿的预售单子，“等补货后看抢到多少就上架多少”。

在微博、小红书上，粉丝天天“哀嚎”买不到周边玩偶。但在闲鱼、得物等二手交易平台上，在售的玲娜贝儿并不少见，只是价格“贵到离谱”，大多售价800-1000元，最高价达1299元。

11月24日晚，上海迪士尼度假区官方微博终于发布了补货的消息。除了常规款的玲娜贝儿毛绒玩具，同步上新的还有圣诞主题的迪士尼周边。不过，与此前线下购买不同，此次补货采取“线上预约、线下购买”的形式，玲娜贝儿玩偶每人限购2个。

当晚，闲鱼上就出现了多个高价代购迪士尼的商品链接，一款玲娜贝儿公仔1050元、挂件850元、圣诞款2000元；还有人采取“配货形式”，“单买不接”，必须搭配其他公仔成套售卖；有的还需要预付200-650元定金。

在商品详情页里，有黄牛直称“手动玩家就别想（抢到）了”。还有黄牛在朋友圈招聘数百名“兼职”，代预约购买名额和现场排队，一单工资从150元到350元不等。“可以想象，到时候他们会把玲娜贝儿炒到多贵。”小鱼说。

“线上预约拼的是速度，线下排队拼的是时间，普通用户怎么抢得过职业黄牛。”多位玲娜贝儿粉丝吐槽道。甚至有粉丝称，“这次要是抢不到，就去买山寨版”“宁愿买山寨，也不买黄牛”。

迪士尼玩偶，向来是盗版“山寨”的重灾区。山寨版玲娜贝儿，更是在淘宝、拼多多、闲鱼、1688等平台上横行。

拼多多上，售价在十几元到三十几元不等的40cm玲娜贝儿玩偶，商品链接多达上百个，几乎每个链接都已售出几千件，销量最高的只需要25.6元，显示已售出10万件。

而淘宝上大部分在售的玲娜贝儿玩偶，都标注着“代购”“正品”，平均售价比拼多多上高出10倍。开菠萝向其中一家自称是正品、售价498元/只的代购店铺咨询购买凭证，对方并未回复，也未曾在商品详情页出示。

1688上一位玩具厂家告诉开菠萝财经，其生产的原版精仿玲娜贝儿玩偶，材料、工艺与正版都一致，“我们分别花1600元和2200元买了两只原版回来打版，材料定制、开模投入了七八十万，连镭射标、logo透明胶带都做得一样。”

其称，这款玲娜贝儿玩偶50个起批，拿货价50元一只，“跟我们拿货的非常多。”至于零售价，其表示，不能便宜卖，最低也要卖吊牌价219元，“因为其他拿货的商家都是卖好几百的，如果有人同款卖八九十，他们肯定不干。”

另一位1688玩具商家则称，自家的仿版玲娜贝儿选用了比原版更好的兔毛绒材质，之后还会出和原版一样的面料。

“我是坚决不会买山寨版的，除非被骗了。”在蓓蓓看来，盗版的确无法避免，但粉丝不应该助长盗版生意，“只有正版，承载的价值和感情才是真的。”

玩偶整容流行，闲鱼“手作娘”改娃一次赚几百

买到正版玩偶，并不是玲娜贝儿粉丝氪金之路的终点。

除了给玩偶买着装（娃衣），如今互联网“娃妈”们最流行的，就是找“手作娘”（改造玩偶的手工达人）改娃。

“迪士尼周边的品控问题不时被吐槽，有些玩偶的脸要么不对称、要么嘴歪，有的代购代买的时候可以挑脸，但玲娜贝儿能买到就不错了。”蓓蓓告诉开菠萝财经，还有一些“娃妈”，希望通过“修脸”让娃变得更好看或者与众不同。

“手作娘”改娃，主要包括装骨架、修脸、染色几大项目，装骨架是为了让玩偶能够站立和摆造型，修脸则包括更换鼻子、眼睛或调整嘴型等，染色是整体改变玩偶原本的毛色。

以前，星黛露是迪士尼“整容”大户。现在，从小红书和闲鱼的晒单来看，在“新晋女明星”玲娜贝儿的加持下，“手作娘”的生意更加火爆了。

闲鱼上，有的“手作娘”只接玲娜贝儿的改造；有的接单周期排到了1月，并且不接单改项目，不做他人原创的专属款；还有的要进群排单付定金，等待时间长达几个月。

开菠萝财经查看闲鱼上的玲娜贝儿改造价目表发现，装骨架的价格一般在120-150元之间，鼻子嘴型调整40-50元，换眼睛40-70元，换鼻子20元左右，还有全套改造套餐298元。染色因为操作复杂、更考验技术，则需要上千元。

番番告诉开菠萝财经，改娃的基础材料其实很便宜，在淘宝和闲鱼都很好买到，价格在几块到几十块不等，比如基础款眼珠、骨架一般只要20多元一副。因此，“手作娘”改一个娃，能赚几十到几百元手工费。

尽管大部分效果不错，但改娃实际上就像在拆盲盒，买家可以提出改造需求，但效果取决于“手作娘”的手艺和发挥，最后效果不一定符合预期。

番番曾经把一只五官有瑕疵的玩偶送去改造，一共花了500元，但到手却发现并不值。“改娃的费用比娃本身还贵，但效果没有想象的好，而且很多手作娘的效果图都有滤镜加持，到手有落差。”

之后，番番开始自学改娃，上手后便陆续在小红书免费分享改娃教程。“毕竟花几百元改一个娃娃不是人人都承担得起的，改娃也是玩娃的乐趣之一，而且基础项目并不难，都可以自学，还可以按照自己的喜好来改。”

另一批手工达人，做的是玲娜贝儿同款周边的生意。这类衍生的手工制品，不仅价格不菲，还极其稀缺。

闲鱼上，一位手作者发布的大小为6-8厘米的玲娜贝儿头部羊毛毡胸针，价格高达160元一只，预定已经排到了明年3月。卖家表示，目前仅有的三只圣诞款玲娜贝儿羊毛毡现货，将在11月底分三场进行拍卖。另一位卖家发布的玲娜贝儿全体羊毛毡，价格高达288元。

微博上，还有博主开发了供棉花娃娃使用的玲娜贝儿同款耳朵编织发带和尾巴配饰，售价15元-35元，但限量预售。

但与改造玩偶不同，这类自制的衍生周边商品，很可能涉及侵权的问题。

元合律师事务所合伙人孙磊律师告诉开菠萝财经，玲娜贝儿的独创性比较明显，如果截取其标志性部位制作商品，主要看截取的部位能不能准确识别为玲娜贝儿。“如果能，那么就是侵权，只不过在维权时，要证明这个部位的‘独创性’和‘识别性’是难事，而且只能个案判断。”

事实上，无论是明确可认定为侵权的盗版玩偶，还是打着擦边球难以界定侵权的手工周边，亦或是蹭流量的营销号、赚差价的黄牛，都呈现着互联网流量加持下一个爆火IP背后的乱象。但有人买单、有人赚钱，这一摊又一摊低成本高回报的生意，不会轻易被叫停。

