竹内亮：我如何用镜头讲述中国、消弭偏见？

来源：中新社

记者：谢萍 李翔

2022年，中日邦交正常化将进入第50个年头。作为世界最重要的双边关系之一，中日两国关系却始终在坎坷中发展。据中日两国民调机构公开的民意调查显示，中日民间看待彼此始终负面大于正面，两国绕不开的历史因素和错综复杂的关系，使得在中日间从事文化交流并不容易。

作为一位日本的纪录片导演，竹内亮近10年始终在拍摄和记录中国，其在2020年拍摄的关于疫情下的纪录片《好久不见，武汉》受到广泛关注。他回到日本拍摄的奥运专题纪录片《双面奥运》，在中国播出亦引发热议。中新社“东西问”近日独家专访了竹内亮，听他讲述如何用镜头讲述故事，消弭偏见。

现将访谈实录摘要如下：

中新社记者：是什么样的初衷让您来到中国，通过镜头语言讲述关于中国的一切？

竹内亮：我在日本时，已经制作纪录片20年了。至于拍摄关于中国的纪录片，这要归因于我认识了我的中国妻子，随着中国的朋友不断增多，我对中国的了解也不断加深。因此，我想把看到的中国及中国文化拍下来，给日本民众甚至全世界看。

事实上，这其中还夹杂着一个原因就是：不爽。

不爽在于，现在无论欧美西方的媒体还是日本媒体，对中国的批评声很多，不明真相的网友也加入进去。很大的原因就是，媒体对中国进行了抹黑攻击，而网上这群人有一部分是完全对中国不了解的。不懂中国却无理地指责中国，我就很不爽！所以我想把我所知道的真实中国拍下来给大家看。

中新社记者：您如何形容您镜头下的中国？您在中国所拍的纪录片中，印象最深刻的是哪一次？

竹内亮：如果用一个词形容中国的话，我认为是“好玩”。这出于我对新鲜事物的好奇心。这些年中国各方面变化非常快，我要离开中国两三年再回来的话，肯定跟不上这样的变化。

反而日本没什么变化。我已经在中国待了快10年，这次回去日本，完全跟得上节奏。对我来说，比较喜欢的生活是好玩的，是有变化的。

拍摄的纪录片印象深刻的太多了，我这10年一直在拍中国，其中一部是记录关于新冠疫情下武汉的故事。

起初的缘由是看到了外国媒体报道的武汉与我观察和体会的真实武汉截然不同，所以我立刻决定拍摄我眼中真实的武汉。当我的《好久不见，武汉》上线后，有部分日本媒体来采访问我：这个纪录片是不是中国政府让你拍的？我告诉他们，所有素材全是我和我的团队自发拍摄的。从这样的提问，能看出他们都是带着预判来采访的。

另外，有两个片子在日本关注度极高，一个是我拍摄了讲述中国高科技的纪录片，另一个是关于中国大凉山的纪录片。这两个截然不同的选题在日本都受到了关注。其实，日本民众很想了解他们看不到的真实中国。

中新社记者：纪录片的核心就是真实，您如何讲述一个客观真实的中国呢？您怎么看待负面言论？

竹内亮：我的纪录片提倡的是主观的真实，这与媒体报道不太一样，媒体讲究客观真实。主观真实也就是我看到了什么就拍什么，然后就播什么，我想通过镜头尽量把自己的主观想法展现出来，这样也就越真实和越接地气。

部分西方及日本媒体的问题却与这个理念恰恰相反，他们报道中国是看到什么就反着说，成为不真实的谎言。

对于批评甚至攻击，我其实不在意，我是一个在专业领域很“自我”的人，有肯定我的声音，也有负面的声音，不认可的人也许对中国不了解，而我做的事情恰巧是提供更多的角度去了解真实的中国，负面评价相反还是我持续工作下去的动力。

中新社记者：您走过那么多地方，采访了很多人，在您的镜头下，中日民众之间最大相同点和不同点分别是什么？

竹内亮：采访和记录那么多关于中国的故事，我感受到中日两国最大的相同点是家庭观念。事实上，日本的文化很多方面是来源于中国，两国都是受儒家文化影响的国家。

要说区别，我感受到的是中国人比较大方，做事效率非常高，重视规模和速度。在中国人面前，效率是第一。

因为是岛国，所以日本人比较讲究细节，也很保守。日本很长一段时间处于一种与别国无交流的状态，直到明治维新才开始改变，但是保守的性格一直到现在。比如我这次回到日本，看到日本的电视摄像师还在使用录像带进行记录，这在中国的媒体圈几乎已经淘汰了。

日本目前依旧大范围使用纸币，电子支付远没有流行开来，这让我这样常年生活在中国的日本人回去后非常不适应。

中新社记者：目前日本民众对于中国的好感度并不高，公开数据显示2020年日本民众对中国的好感度只有10%。除了您所说的媒体原因，您通过拍摄纪录片的方式在日本国内介绍中国的反响如何？

竹内亮：这个公开数据我看过，但是和我的感受有些出入，我认为不可能90%的日本民众都不喜欢中国。我有几次给日本民众演讲，特意问大家两个问题，你本人喜不喜欢中国？你的朋友喜不喜欢中国？大多数的回复是不好说，他们说自己每天在电视上看关于中国负面的报道，所以非得要选喜欢与不喜欢的话，那就只能选不喜欢。

因此，如果把中国正能量的、好玩的事情，无论是通过我们的纪录片，或者中国电影、动画片甚至综艺节目，呈现给日本民众，我相信文化的力量终会让他们对中国的态度有所转变。

现在日本年轻人中有一个现象，喜欢看中国的美妆博主的视频，包括Tik Tok在日本都受到热捧。有一个日本媒体近期做了数据调查，显示日本年轻人比年长的老年人对中国好感度要高。因此，我觉得年轻人也许是促进两国彼此了解的生力军。

中新社记者：您会一直坚持拍摄中国的纪录片吗？

竹内亮：毕竟我已经从事关于中国的纪录片工作10多年了，我对中国文化、对中国人非常感兴趣。而中国的持续变化会不断激发我的兴趣，因此我会继续下去。

接下来我准备拍摄一个关于中国长江的纪录片，把长江沿线的风土人情介绍给日本民众和全世界观众。