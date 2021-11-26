职业类型越来越偏门 职场剧别只追求题材尝鲜

来源：齐鲁晚报

作者：师文静

近日，杨紫、井柏然主演的电视剧《女心理师》线上播出，该剧两大主演人气高，聚焦的心理疾病、心理治疗等主题也比较新鲜，播出前颇受期待。从目前播出的剧情来看，该剧给观众不少新鲜感，但槽点也不少。职场剧一直在不断地聚焦不同职业以寻找新鲜感，但只追求题材、内容的创新并不能让观众买账。

新题材不断套路依旧

《女心理师》的亮点不少，聚焦心理咨询师这个职业、关注心理疾病是当下影视剧中比较稀缺的题材，首先该剧在题材新鲜度上取胜。

《女心理师》讲述了心理咨询师贺顿在一个又一个来访者案件中，抽丝剥茧，从一份导师交代的神秘档案背后挖掘出惊天秘密，在伙伴帮助下阻止了悲剧发生的故事。在当下，人的心理疾病问题越来越受到关注，该剧试图去呈现各类心理疾病、晦涩的心理学等，本身就很顺应现实社会的需求，也是一种积极的对现实问题的关注，容易引发观众的共情。

该剧在影视风格上也有一些突破，为了将患者的心理问题、心理疾病以及心理咨询师的敏锐感呈现出来，会采用一些精巧的镜头语言来讲故事。比如为了深入了解和挖掘女高中生尤娜的心理问题，就采用将不同空间、不同线索和信息拼接、剪辑在一起的镜头语言，破解患者的心理问题。此外，该剧还用很多女主角的第一人称镜头来讲故事，让观众跟着女主角贺顿的视角去发现更多线索，或者捋清更多信息。这会让观众有一种沉浸式观剧体验，也把心理师的内心活动做了戏剧化的呈现。这些都是考验导演叙事功力的拍摄方式，对观众来说还算新鲜。

该剧的口碑不会高，因为它去偶像剧套路去得不彻底。剧中，男主角摩托撞卡车、飞车救人、飞檐走壁下高楼救高中生等剧情，与剧情推进关系不大，但悬浮指数很高，都市职场剧让主人公化身蜘蛛侠，只能说作品不接地气，或者创作者依套路写剧本。再比如，女主角因原生家庭问题，自己就有幽闭恐惧症、异性接触障碍症以及其他心理应激反应等，这些问题也肯定是在男主角的帮助下一一解决，这种剧情太偶像剧模式了。

职场剧鱼龙混杂难出佳作

《女心理师》一直在强调自身题材的稀缺性，想在题材新鲜度上吸睛，但又没有扎扎实实地写成反映心理咨询师职业、职场生态的作品，只想以新鲜职业赚取关注度、话题性，没办法彻底写好一个职业。

今年也出现了不少题材新鲜甚至猎奇的职场剧，但依旧鱼龙混杂佳作难出。《你好，火焰蓝》拍消防员和医生，但悬浮不接地气；《壮志高飞》拍航天从业者，剧情狗血、人设崩塌、演技槽点多；《正青春》解锁女性职场，但玛丽苏恋爱等剧情太多。只有《理想之城》还算理想，聚焦建筑造价师以及建筑业生态，拥有常态化、真实感的职场生活现实，职场感、时代感气息浓郁，终于跳出了“伪职场剧”的泥淖。观众很开心，职场剧终于被骂醒了。

但骂醒了不是职场剧的常态，悬浮、不接地气才是职场剧的常态。从律师、公关、谈判员、猎头、武警、维和警察再到游戏玩家、程序员、投行分析师等，绝大多数职场剧拍成了套路偶像剧和“宫斗剧”。职场剧中加入大量的恋爱、人伦等剧情，都稀释了职场剧的浓度，同时也掩盖了这些职场剧的不专业性。高口碑职场剧，往往开篇人物就是成熟的，通过专业性的职场人来呈现这个职业的生态、职场人的精神状态以及这个职业的社会价值等，专业的人干专业的事，但又与普通观众息息相关，剧情吸引力很强。而那些没有深入了解某一职业的“门外汉”编剧写职场剧往往从职场小白、恋爱戏、情感戏、人伦戏着墨，“小白”逆袭也是好故事，但往往都浮于表面，深入不下去。这都是职场剧创作上的一种投机取巧。

