校长哭诉“换不动”的送餐公司，到底什么来头？

来源：澎湃新闻

作者：澎湃特约评论员 李记

孩子们的营养午餐，应该也必须是健康、营养和安全的。但在河南封丘县的一所学校，营养午餐却变成了“恶心午餐”“问题午餐”，导致孩子们吃完后集体呕吐和拉肚子。

据河南电视台《都市报道》消息，11月23日，吃过学校的营养午餐后，封丘县赵岗镇戚城中学30多名学生出现呕吐、拉肚子现象。校长接受采访时掩面痛哭，称“换不动送餐公司”。11月25日，封丘县委县政府发布官方消息称，目前已成立联合调查组，连夜开展调查工作。同时，负责为师生配餐的北京志宏餐饮公司也被叫停供餐。

从报道中可知，学生们反映，当天吃的饭菜里“豆腐有点馊，烩菜有点腥”，这说明当天孩子们吃到的，有可能是腐败变质食材制作的午餐。出现了这样的状况，无疑是让人愤怒和震惊的，但是校长在接受采访时，道出的一个关键原委，更让人觉得匪夷所思。

原来，前段时间，当地教育局通过招标后，配餐公司才变成了现在的这家。但仅仅一个星期后，这家公司配送的午餐，就出现了让学生上吐下泻的情况。

天眼查显示，涉事的餐饮公司目前已显示注销状态。我们不禁要问，这家公司到底是什么来头？是如何通过当地教育局招标的层层审核，进入营养餐工程中来的？涉嫌用腐败变质的食材制作午餐，是如何畅通无阻送到孩子们餐桌上的？

让校长无奈到痛哭流涕，声称“换不动送餐公司”的隐情，更是耐人寻味。仅仅是这家配餐公司丧失了基本的道德良知，还是此轮招标本身存在漏洞或违规？如此这般的问题，显然都需要当地相关方面彻查严惩，给孩子们和家长，也给关注这起事件的各界人士一个交代。

营养午餐成“问题午餐”，让孩子们遭了罪，也是一封举报信。目前，当地已成立了联合调查组。我们期望，这不是为了应对舆情，也不能轻飘飘的调查后“罚酒三杯”了事，而应该深挖根源：在整个责任链条中，是否存在相关主管部门及其负责人失职渎职，是否存在利益输送，都应一一彻查，该问责的问责，该追究的追究，才能以儆效尤。

报道中还有一个细节，一位家长面对镜头痛心地说：“营养餐，营养餐，一下吃倒一大片。”校长更是痛心地表示：“家长们都说配餐不弄好（做好）就要让孩子们转学……”家长和校长的忧心痛心，也是很多人的锥心之问：如何采取行之有效的措施，确保孩子们的营养餐既健康又安全？

说到底，一旦出了问题，叫停一家配餐公司的资质很简单。但深挖根源、找准症结、查堵漏洞、完善制度，如让家长、老师、校长们轮流陪餐，完善和坚持全过程、全链条监管监督，确保招标投标、资金使用真正透明公平，等等。让成熟的制度规范全面铺开并真正发力，才能确保类似事件不再发生。

放眼全国，每年大约有4000万农村孩子正享受着营养餐的补助，这是一个庞大的基数，相应的食品安全问题，责任大于天。让孩子们吃饱吃好，是最起码的要求，希望各地都引以为戒。