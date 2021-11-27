985博士“我不想做她妈了”：教育需要多一些平心静气

来源：新京报

对自己孩子抱有美好期待，是人之常情，可如果因为孩子学业懈怠就通盘否定，甚至转化为一种语言压力，其实就有些反应过度。

近日，“985博士研究生妈妈被女儿写作业急哭”的新闻引起不少网友的讨论。

据陕西都市报报道，在相关视频中，这位妈妈对着做作业的女儿边哭边说：“我不想做她妈了，就几个生字，从早晨到现在她写了三个小时，我也想控制我自己，我也不想骂她。”画面中，被妈妈数落的女儿也在抹眼泪。

这个场面引起不少家长感同身受。评论区里，有不少家长留言称“我觉得我该放下了”“我也是这么想的，我都想她过她的，我过我的，同感啊！真想跟你拥抱”“看到这个后，今天辅导女儿作业我都脾气变好了”“生孩子如同开盲盒，你永远不知道开了个啥”……可以说，没有在深夜“咆哮”过的家长，不足以谈人生。

在教育焦虑甚嚣尘上的今天，不少家庭举全家之力，将资源和关注全部倾注在一个孩子身上。尤其是那些“学霸”家长，孩子在学业上稍微有丁点懈怠和成绩失利，就能瞬间成为压垮他们情绪崩溃的稻草。这位母亲在情绪崩溃的一瞬间，透露出来的是对孩子的期待未达预期的不满。

当然大家如果用“生孩子带有目的性或者是对孩子有任何期望的话，还是不要生了”之类劝慰的话语来教育这位妈妈，态度就有一些高高在上了。毕竟，没有一位家长不期望自己的孩子学习不好，过得不好。

对自己孩子抱有美好期待，是人之常情，可如果因为孩子学业懈怠就通盘否定，甚至转化为一种语言压力，就有些反应过度。

在教育孩子这件事上，不少人都说过要包容、关爱、鼓励，可这仍旧抹不平父母们在孩子达不到期待时产生的焦虑。网络上曾流传不少家长教育孩子时的无奈视频，这些视频又好笑又辛酸，都包含了家长们满满的无力感。

“985博士研究生妈妈被女儿做作业慢而气哭”这个新闻之所以能引起网友关注还有一个原因，不少人潜意识里都认为，能在“985高校”读博士的人都应该很聪明，且很会读书学习，孩子自然也会遗传这种“聪明”的天赋，但现实往往告诉我们，人的天性是有差异的。

前不久，北大教授吐槽“学渣”女儿教不会上了热搜。他直言：“我教孩子逆天改命，她却教我学会认命。”这句话让不少“学霸”家长们感同身受，还是要学会尊重孩子天性，不能陷入“道理我都懂，但就是做不到”的“泥潭”。

如此这般心不甘、情不愿的拧巴情绪，即使家长隐藏得再好，孩子都能感受得到，更遑论当着孩子的面发泄出来。

家长们需要认识到，如果孩子能够体会到思维的乐趣，固然是一种绝妙的享受，但也不能说体会不到这些快乐的孩子，人生就没有意义了。不能把“学习好”作为一个孩子的单一的评价标准。如果“学习好”这个优点成了“强光灯”，那一旦被“点亮”，孩子身上其他大大小小的缺点就被忽视，同样不利于孩子的健康发展。

需要认识到的是，孩子学习不好，父母为此而焦虑生气，不一定是“坏父母”；让孩子快快乐乐学习，不在乎成绩，也不一定是“好父母”。养育和教育本来就是一件艰难而复杂的事，即使是同样的学习方法对不同的对象也不一定会得到同样的效果。父母们需要多一些平心静气。

在教育孩子上，每个人都有自己的苦衷，孩子、父母、老师谁都不容易，但是谁都无法轻易放弃。无论学业如何，正确评价一个孩子，不必要因为“学习上的一丁点懈怠”就通盘否定，看到孩子的闪光点和不足之处，才是尊重孩子天性的正确方式。这也应该是教育的“第一性原理”。