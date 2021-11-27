李国庆神预言 董明珠22岁女秘书开始直播带货

来源：每日经济新闻

“要将孟羽童培养成第二个董明珠。”不久前，格力电器董事长董明珠的一句话让她的秘书孟羽童意外走红，获得大量关注。

近日，一个名为“明珠羽童精选”的抖音账号悄然注册。该账号的头像为董明珠与孟羽童的合照，账号认证为“格力电子商务有限公司”，与该账号绑定的还有名为“GREE格力小家电旗舰店”的店铺，共发布了包括空气净化器、电饭煲在内的19件商品。

在视频下有网友评论称“果然开始带货了”，该抖音号回应道，“美女带货谁不爱呢”。

截至目前，该账号共发布了四个视频。在第一个视频中，孟羽童表示“将在此账号分享格力电器的产品”，其余三个均为孟羽童的带货视频。值得注意的是，目前该账户已有粉丝2.3万，平均每个视频的点赞数多达4000个。

对于孟羽童带货格力产品，当当网创始人李国庆曾有犀利预言，董明珠扬言要把自己的女秘书培养成第二个董明珠，这一看就是炒作，目的就是为了直播带货，要自己孵化网红。

董明珠秘书走红 抖音粉丝破百万

孟羽童其实只是一位年仅22岁的刚毕业的大学生。不过，她很优秀，中学都是在河北石家庄外国语学校就读，2017年被保送到浙大西班牙语系。

据浙江大学校友总会的公号文章，孟羽童大学期间还辅修竺可桢学院创新与创业管理强化班，在浙江大学读书期间加入了校学生会的文艺部部长团成员、求是潮视频团队和文琴舞团，还活跃在校内外的主持舞台上。

为招聘更优秀员工，2021年初，董明珠加入综艺《初入职场的我们》。

在她的综艺首秀中，董明珠提到，明天是属于年轻人的，并称“现在年轻人应该加强职业认知，真正的追梦是中国制造。”

2021年7月，孟羽童在《初入职场的我们》获董明珠的赏识，并称其符合自己的选人标准，最终由实习生转正成为董明珠的秘书。

在董明珠看来，孟羽童最大的竞争力就是比别人吃苦，性格非常活跃，学习反应能力很强，适合做市场和营销。

近日，董明珠在参加活动时一句，“我希望她能在我身边，把她培养成未来是第二个董明珠”，让孟羽童瞬间走红。话题#22岁女孩成为董明珠秘书##董明珠选22岁大学毕业生接班人#登上社交平台热搜。

面对众人热议，孟羽童在个人微博回应称，自己只是一个普通的打工人，比自己优秀、努力、有才华的人很多，“我只是非常幸运能遇到这样很好的机会，遇到很好的老板和这样的平台”。

而董明珠在最新回应中表示，将孟羽童培养成第二个董明珠，大家好像认为未来就是董事长、总裁，其实不并不是，格力需要无数个董明珠，要建立这样一个文化。

值得注意的是，受到舆论关注的孟羽童知名度大增。在抖音平台，“孟羽童Morita”一周涨粉超90万，截至11月25日，“孟羽童Morita”抖音粉丝量达到114.5万，微博粉丝量为16.1万，小红书粉丝量为43.5万。

格力拼线上销售 电商渠道对家电零售的贡献率超50%

值得注意的是，此前，李国庆在直播上直言，董明珠要把女秘书孟羽童培养成第二个董明珠的言论是炒作，“目的就是为了直播带货，要自己孵化网红”。

果然，随着孟羽童的走红，这位22岁的年轻姑娘正式开始直播带货。

值得注意的是，格力电器董事长董明珠之前一直亲自上阵搞直播带货。

2020年4月，盛装打扮的董明珠进行了直播带货首秀，但没想到，直播当天网络一直非常卡，还经常没有声音。后台数据显示，董明珠直播首秀当晚累计观看431万，在线人数峰值21.63万，商品销售额22.53万元，销售额最高的商品是新冠空气净化器，预计销售3台共3.62万元。

后来董明珠一直坚持做直播，2020年格力“智惠618·健康生活家”主题直播活动创下102.7亿元的销售记录。至此，董明珠5场直播累计销售额超过178亿。

在实体渠道为主导的时代，格力被行业视为家电渠道新模式的开创者。但在电商时代，格力却慢了一大步。“格力2019年开始摸索线上销售模式，但是没看到进步，新模式没玩转。”董明珠曾在格力电器2020年业绩说明会上如此表态。

在如今的短视频以及直播时代，格力电器正“迎头赶上”。在抖音的家用电器品牌热DOU榜上，格力电器排名第四；“吸粉”能力方面，格力电器更是以139.17万登顶第一，而热度排名前两位的海尔和方太，粉丝量只有61.22万、44.04万。作为格力电器的第一大IP，董明珠亲自带货的短视频更是收获了27.6万的点赞。

2020年，格力电器线上零售占整体家电市场零售额的比重由2019年的41.17%提升至50.4%，电商渠道对家电零售的贡献率首次超过50%。