老年人陷入数字沉迷：被精准算计谁都可能“沉迷”

来源：北京青年报

作者：丰收

根据《2020老年人互联网生活报告》，超过10万老人日均在线超10小时。60岁及以上老年用户日均上网时长超1小时，平均一天登录5次App，高于其他年龄段用户。在学会使用移动互联网，跨越“数字鸿沟”之后，不少老年人陷入了“数字沉迷”。

在部分老年人口正在跨越“数字鸿沟”的同时，已经玩转智能手机的部分老年人却陷入“数字沉迷”——不仅长时间或频繁使用手机刷视频、转网文等，而且网购了大量可买可不买的商品。虽说这部分老人体验了网络时代的新鲜玩法，但躺下刷手机、网购到半夜，都会对老年人健康等造成不良影响。

老年人沉迷网络有一些客观因素。比如，老年人退休后有大量空闲时间可以自由支配，或者缺少子女陪伴，于是智能手机就大量占据了老年人的时间。部分老年人通过网络寻求更新鲜更刺激的活法，加之城市老年人多有退休工资，各种网络消费便成为经常行为。

陷入“数字沉迷”，除健康受影响外，也让老年人被各种骗子盯上——骗子不是以投资理财名义坑老，就是以保健养生等名义坑老。腾讯110平台发布的《中老年人反欺诈白皮书》显示，仅2019年上半年，该平台共受理中老年人受骗举报超过2万次，其中97%的受骗者曾遭资金损失。

所以，既要通过适老化改造让老年人跨过“数字鸿沟”，也要防止老年人陷入“数字沉迷”。对此，有一些人曾建议效仿未成年人网络游戏防沉迷系统，建立老年版防沉迷系统，这是值得讨论的选项。

笔者以为需要破除各种“算计”，让老年人群合理地接触网络。但凡使用网络的用户都会被精准“算计”。有的是技术“算计”，即网络平台通过算法让用户沉迷于某些方面难以自拔。有的通过商业“算计”，即商家通过红包、奖励等方式让网络用户难以摆脱利益诱惑。

因此，我们要清醒地看到，由于用户被各种“算计”，谁都有可能陷入“数字沉迷”。相对而言，未成年人缺少社会经验自控能力不够，老年人比较空闲也对网络时代的“算计”认识不足，更容易掉入平台、商家设计的沉迷系统中。

对于不少网络平台通过算法“绑架”用户的做法，我国已通过相关法律法规正在破除，但目前效果不太好。很多平台仍坚持算法推荐，由于用户缺乏选择，只能被持续“算计”。所以，要防沉迷关键在于破除各种“算计”，不让用户被算法“绑架”，不让算计得逞。