网红书店模式 始于颜值更需久于内涵

来源：经济日报

作者：王琳

近几年，网红书店模式成为不少实体书店转型自救的路子，其不再是纯粹销售图书的场所，拓展“书店+餐饮”“书店+文创”等模式，或举办各类阅读活动，以此聚人气促消费。但随着入局者增多、网红书店越来越同质化以及叠加新冠肺炎疫情影响，书店的生存也变得困难起来。“网红”外壳之下，书店们亟需探索其他核心竞争力。

首先，探索清晰的盈利模式，提升自我造血能力。一项调查显示，超过87%的实体书店依靠售书单一收入，抗风险能力有限。虽然开书店并非全部为了商业利益，但依然需要清晰盈利模式与相对稳定的收入结构。长期来看，书店应找到属于自己的模式，丰富产品与服务。做得好的书店，往往有自己品牌独特的造血秘笈，而不仅仅依赖于资本或者政府的输血。

其次，加强与读者的连接，增强用户黏性。书店的网红属性带来流量，但并不一定带来持续客源。实体书店需要采取多种形式加强与读者的互动、增强用户黏性，由“等待读者上门”到“主动追逐客流”。比如，将商品、客流、场景及顾客消费行为数据化，生成读者的用户画像，实现书店智能化，利用大数据精准定位并吸引用户；又如，用好线上平台和资源，以网络直播、网上读书会、线上销售等方式发挥好“引流”作用，有效延伸实体书店的空间触角，增强读者的沉浸感和归属感，让人们不仅愿来还愿意消费。

最后，书店注重“颜值”，更需注重价值。书店是内容制胜的业态，核心竞争力在于高品质的图书与服务：选择优秀的文化产品，呈现最优的陈列方式，吸引更多创作者与品牌联手合作，持续提供符合市场定位的高质量图书等。随着消费群体逐渐年轻化、个性化，独具特色的书店本身也将成为文化集聚地，引导流量时代的阅读更有深度。

作为城市的文化名片，知名书店品牌是国家和城市文化软实力的重要标志。各类书店和谐共生，形成满足市民多元文化需求的丰富生态圈，对培养全民阅读习惯、涵养国民素养至关重要。相信有政策的支持和市场的关注，实体书店的路子会越走越宽。