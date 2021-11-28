“氪金”升级寄生诈骗 “CP妹子”是骗子

来源：法治日报

如今，闲暇时间玩游戏成为很多人的第一选择，红火的游戏产业也催生了专门负责游戏营销推广的代理公司，而一些不法分子铤而走险，披着游戏推广公司外壳，通过“组游戏CP”（组成虚拟情侣）手段诱骗他人在推广平台上充值，通过高额销售分成实现套现，逐渐形成了一种新型“寄生”式诈骗模式。

2019年11月，庞某在网上认识了乔某，在其邀请下加入某游戏，后两人在游戏中结婚。之后乔某就以升级游戏VIP等级、继续赠送游戏戒指、战力要达到全区第一等理由要求庞某进行充值。前后总共充值14余万元，庞某惊觉受骗报警。

公安机关循线调查后发现，诈骗庞某的是一个由22名男性组成的以伪装女性身份实施诈骗、分工明确的犯罪团伙。团伙主犯蔡某曾是一名游戏推广公司的业务员，因公司解散他便自己成立了游戏推广公司，聘用员工冒充女性以谈恋爱为诱饵骗男玩家玩游戏充值。

该公司先培训一批员工，采用“以老带新”方式由老员工指导新员工下载一些社交软件、注册女性账号，并找漂亮女性的照片发在软件动态里，以此来吸引男客户。加上好友后，业务员会主动引导对方一起玩游戏，并发送属于自己的推广链接，如果对方下载的话，充值的金额就自动算到该名业务员业绩名下。该团伙以这种方式先后诈骗了60名被害人，涉及诈骗金额126万余元。

2021年9月18日，经江苏省江阴市检察院提起公诉，法院一审以诈骗罪判处蔡某等21名被告人十一年六个月至拘役四个月不等的徒刑，各并处罚金人民币十万元至二千元不等。

江阴市检察院第一检察部主任许新学介绍，2019年以来，该院办理了7起涉游戏推广交友诈骗案，区别于以往其他几起涉案人数少、规模化不明显等特点，该案具备了团队化分工，模板化话术、体系化流程等新趋势，以游戏推广之名“寄生”移动游戏平台，通过打“组CP”旗号诱骗充值的模式将原本交友诈骗的“点对点”转账模式转换为以提成返现的方式获取违法所得，看似正常的商业行为背地里却是更隐蔽的诈骗，很难被监管部门察觉追踪，普通的受害者更难以识别此类“陷阱”。

对此，办案检察官建议，广大市民朋友在玩网络游戏时，一定要时刻提高自我安全防范意识，面对社交网络上发来的“暧昧”信息、各种诱惑万不可放松警惕，一定要做到不透露、不轻信、不转账、不充值，以免给犯罪分子可乘之机。同时，在游戏过程中充值消费也要量力而行，做到适度游戏、理性消费。一旦发现自己可能遭遇诈骗，要第一时间报警，并及时保存聊天记录、转账截图等相关证据。