AirPods过时了？时髦年轻人为何在用有线耳机？

来源：华尔街日报

作者：Rory Satran

大家都用AirPods，对吧？自从苹果公司(Apple)在2016年推出这款蓝牙耳机以来，它的影子似乎无处不在：无论是身边走过的人，闲聊的人，跑步的人，抑或工作中的人，你总会看到好多人的耳朵里塞着两个带把儿的小圆球。如果你也是其中之一，或许此刻你还在考虑买一副新的AirPods，也就是苹果上月推出的带有“空间音频”功能的第三代AirPods。

“空间音频”是啥？我也不是很清楚，但听上去好厉害！AirPods的风靡使得它在苹果的可穿戴业务中占据着举足轻重的地位，2020年9月至2021年9月，可穿戴业务为苹果带来了383亿美元的净销售额。

总之，用AirPods的人实在太多，以至于现在它和“酷”这个字已毫不沾边。于是不可避免地，那些不愿从大流的人开始用起了一种“古老的”技术：有线耳机。

一些年轻的时尚名流，如贝拉·哈迪德(Bella Hadid)、莉莉-罗丝·德普(Lily-Rose Depp)和佐伊·克拉维茨(Zoë Kravitz)，纷纷被拍到大大方方地戴着有线耳机走在街头。Instagram上还出现了一个名为@wireditgirls的账号，专门收录人们平时使用有线耳机的画面。除此之外，有人还在TikTok上拍摄各种视频，从现实角度和哲学层面去解释他们重新爱上有线耳机的理由。

从现实角度看，价格是一个关键因素。第二代AirPods基础款售价129美元，新款第三代售价179美元，AirPods Max的价格更是高达549美元。相比之下，苹果有线耳机只需19美元，若是其他品牌的有线耳机，价格还要更低。

对那些有点丢三落四的人来说，有线耳机找起来更容易，也无需充电。此外，有些人介意无线耳机会有“辐射”，尽管这种说法不清不楚，缺乏科学依据。青年文化创意机构Digital Fairy的文化专家比兹·舍伯特谈及一段关于有线耳机的TikTok视频。

她总结视频里的评论说，“人们好像非常担心AirPods有可能产生的蓝牙辐射。”（尽管蓝牙耳机的确会产生非电离辐射，但美国食品与药品监管局(FDA)目前认为它对人体无害。）

有线耳机还会给人一种“你不能和我坐在一起”的感觉，这也是有些人喜欢它的地方之一。虽然AirPods可以巧妙地融入你的整体造型，但它同时也让周围的人觉得，你至少看上去有空，可以与人交流，相比之下，有线耳机则会营造出一种界限感，把你与其他人隔开。Digital Fairy策略与品牌总监娜塔莉·克里斯蒂娜说，这也增加了有线耳机的吸引力。“它给人一种‘请勿打扰’的感觉。”她解释说，“所以它在潜意识里与邋遢美学有关，就好像你现在心情不好，想用一道实实在在的屏障把自己和外界隔开。”

这种审美便是所谓的“21世纪头十年汤博乐”现象(2010s Tumblr，译注：汤博乐是一款兼具博客与社交媒体功能的平台)——也就是年轻人对上世纪90年代颓废文化加以改进的柔和版。眼下，上述现象正在社交媒体平台上大行其道。谢尔比·赫尔是唱片公司Rostrum Records常驻洛杉矶的市场协调员，也是Instagram账户@wireditgirls的幕后负责人，她将这种现象称为“汤博乐时代的重现以及极度浪漫化，置身其中的人们把音乐视为一种完整的美学体验，而不仅仅是一种实用性消费。”她接着说，“低保真技术被认为能带来更多的美学体验，它让人觉得更酷。”

除了顶着怀旧光环之外，有线耳机还可以被看做一味自由主义解药，用来破解钟爱最优化解决方案的极客式企业文化。考特妮·帕克是加州奥兰治县的一名社交媒体经理，25岁的她说，有线耳机与“金融圈的审美截然相反。”她解释说，“很多人会取笑金融圈人士的那套造型，他们总是穿着户外品牌Patagonia的背心，耳朵里塞着AirPods。”帕克最近也抛弃了AirPods，之前三年间，AirPods的充电故障屡屡令她失望，这还不包括其他问题。她说，有线耳机“不需要你去精心呵护，用起来也很方便。”

那些穿着Patagonia背心的人总会自动购买最新款iPhone，还会自动升级到最新操作系统，没错，他们肯定还会去买带有“空间音频”功能的最新款AirPods，然而，这群人或许太循规蹈矩，他们算不上真正的“酷”。（不过这类人并不在少数：第三代AirPods仅发售一周，便获得数千好评，Youtube上的开箱视频也是数以千计，它在Instagram上引发的话题标签更是超过3万个。）@wireditgirls的账户管理者赫尔很欣赏那些反其道而行之的人，他们拒绝参与这场科技热潮。她说，“在我看来，如果你说‘不，我不在乎眼下流行什么技术，我不感兴趣，也懒得去费心’，这样简直太酷了。”

当然，有些人从一开始就未曾改用过AirPods，还有些人是出于偶然原因换回了有线耳机，比如一只AirPod不见了（很多人都会遇到这种情况）。2019年，当Vogue.com的时尚作家莉安娜·萨滕斯坦头一次夸赞贝拉·哈迪德佩戴有线耳机的造型给人一种“奇怪的奢华感”时，人们还没有准备好将其视为一股潮流。当时在网上大热的一个Twitter主题中，人们对有线耳机将会流行还是过时的探讨都不以为然。

可一种很多人每天都要用到的东西怎能不成为流行周期的一部分呢？过去数十年间，有线耳机曾多次与高端时尚品牌跨界合作，它曾以不同形式出现在香奈儿(Chanel)、杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)、Marine Serre和梅森·马吉拉(Maison Margiela)的秀场。今年9月，流行歌星杜阿·利帕(Dua Lipa)在Instagram上贴出了一张照片，照片中的她戴着一条有线耳机做成的颈链，这也从一个侧面反映出有线耳机的审美功能。这条颈链出自珠宝设计师、艺术家科瑞娜·古托斯(Corrina Goutos)之手（目前已售罄），按照古托斯品牌网站上的说法，颈链材料为“过时的耳塞、立方氧化锆和铝。”或许，它不是那么过时。