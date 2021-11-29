“大男子主义”充斥电子游戏产业

来源：德国之声中文网

作者：Kristina Reymann-Schneider

今年夏天，动视暴雪（Activison Blizzard）再次登上了新闻头条。这并非因为该公司又发行了某一爆款游戏，而是遭到了美国加州劳工保护局的起诉。这家游戏界的老牌巨头被指控存在歧视女性、性骚扰等现象。控方列举了一系列罪状：性别歧视之评论、工作场所性骚扰、有关强奸的玩笑、男女同工不同酬、女性更不易获得升职机会。该公司被指责拥有“兄弟会一般的企业文化”，即醉醺醺的男性毫无顾忌地显露大男子主义言行。

在历经两年调查后，加州劳工保护局今年7月20日正式提起了诉讼。此后，这家曾推出《魔兽世界》、《暗黑破坏神》、《守望先锋》（Overwatch，又译“斗阵特攻”)的游戏厂商，其内部丑闻接连曝光。《华尔街日报》更是爆料称，公司首席执行官科蒂克多年来知晓敌视女性的企业文化，却没有采取足够应对措施来改善工作氛围；恰恰相反，科蒂克不仅仅对外掩盖这一切，其本人也参与了骚扰、歧视、轻视女性等行为。现在，该公司已经有1300余名员工发起请愿，要求解除科蒂克的职务。

国际游戏开发者协会执行总监吉滕斯在一份书面声明中指出，起诉书中详细提及的不正当行为，是整个电竞产业所面临的长期问题的又一印证；“我们行业有那么多人曾经遭受不正当对待，还有很多人在默默承受痛苦，这真让人心碎。”

暴雪绝非孤例。来自法国的老牌厂商育碧去年也因性侵案而受到舆论关注。人们不禁要问，电竞产业是否存在某些结构性的因素，从而有利于这类行为的发生？在绝大多数游戏厂商内，男性员工数量依然远远超过女性。暴雪、育碧等遭到指控的企业内存在着男性主导文化，有时也被称作“大男子主义文化”或者“兄弟会文化”，企业管理层则予以默许，对性骚扰事件保持沉默，作案者也因此无需担心后果。

德国游戏开发商Wooga的首席产品经理比尔纳特指出：“大部分人认为，员工遭受性骚扰归因于大男子主义或者企业内男性数量太多，但我不这么认为。我在工作中和许多男性合作。关键问题不在于男性数量多，而在于企业的领导方式。我认为，重要的是鼓励员工发言讲述糟糕的事情，不论其性别背景，必须要确保透明，必须要让人为其行为承担后果。”她强调，行为准则明令禁止一切形式的骚扰和歧视，此外还有相关的培训，提醒注意那些不为人所知的隐性歧视现象。“并非所有人都会了解为什么某一位同事在特定情况下感觉被歧视。”

比尔纳特说，她很高兴她所供职的企业具有开放的交流文化。

这家总部位于柏林的企业，规模并不大，总共只有300余名员工，主要开发休闲类手机游戏。该公司从5年前开始就推动员工性别多样性，成功地将男女员工比例从四比一降低到了三比二。公司首席执行官张耐说：“我们相信，多样化的员工有利于打造更好的集体，有助于改善工作氛围。它首先能提升工作环境，然后多样化的团队也能够为我们的目标受众打造更好的产品。”

他强调，游戏产业从业者、游戏产品消费者最终都能得益于多样化的员工团队。“这能带来不同的背景、不同的视角。没有深刻的洞察就无法做出最优秀的、切合不同受众需求的游戏产品，我认为，仅凭这一点，游戏产业就会发生变革。”

目前，如何在游戏中展现女性、LGBT以及有色人种的形象，已经成为了行业内的重要话题。这些人群本身也有可能从事电竞产业，这有助于新开发的游戏更为可信、真实地予以呈现。

国际游戏开发者协会执行总监吉滕斯指出，这些游戏又会进一步激励玩家进入该行业内任职。“我们行业需要更多的女性，更多的少数群体。我们必须确保这个行业是安全的，从而让其绽放。多样化融合的团队能够更有效地处理问题，产出面向更广泛受众的内容。多样化的思考，多样化的创造力，多样化的经验，这些都能提升团队的效率和创造性。”

暴雪的性歧视丑闻揭开了当前电竞产业的阴暗角落。但是，好消息是：这一切似乎已经接近转折点。员工正在呼吁构建更为健康的企业文化，性骚扰和歧视现象正在被控诉，多年来的老员工也因行为不当而遭解雇，根据他们命名的游戏形象也被更名。吉滕斯说：“现在，那些遭受过骚扰的员工感觉受到了鼓舞，能够举报不当行为而无需担心职业前途。”吉滕斯认为，能够公开谈论性骚扰问题，已经是巨大的进步；至于整个产业是否能真正实现变革、为全体员工打造更好的工作环境，则有待今后评估。但至少这一切已然开端。