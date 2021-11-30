“一枝黄花”，到底是朵什么花？

来源：人民日报

作者：褚世海

最近湖北武汉等地开展的防除“加拿大一枝黄花”工作，让外来入侵物种防控工作成为大家关注的热点。这种植物与中国本土的一枝黄花外观和名称虽然相似，但并非同一物种。

从外观来看，“加拿大一枝黄花”颜色嫩黄，非常美观。上世纪30年代，这种原产自北美洲的菊科植物作为观赏花卉被引入中国，最初在公园、植物园栽培，此后逐渐扩散到野外；上世纪80年代以后，随着经济活动繁荣、交通发展，开始加速传播，并在上海周边、苏南等地出现，之后逐渐蔓延至更多地区。目前，中国10余个省份都能见到它的踪影。

这种植物之所以迅速扩散，与它极强的入侵性有关。首先，其能以种子和根状茎两种方式繁殖，具有极强的繁殖能力。平均一株每年可产生2万颗以上的种子，种子细小，易借风力、动物或者人类活动远距离传播。一株健康的这种植物，仅靠根茎繁殖，两年后就能扩展为200多株的种群。其次，这种植物具有极强的竞争力，它们在与被侵入地的植物争光、争水、争营养、争空间时优势明显，并能释放化感物质，对周围植物产生毒害作用。不仅如此，因自身生物量大、长势快、生长周期长、缺乏天敌制约，它们一两年内就能迅速扩张地盘，让其他植物或死亡或消退，形成自身单一的种群优势。此外，这种植物还具有很好的生态适应性，耐干旱、耐贫瘠，适应的温度范围较广，因此可以侵入各种生境，破坏当地的生态平衡、降低物种多样性等，必须要用科学的方法严格管控。

防控这种植物有许多方法。首先是要重视检疫，严禁将其引进和传播到新的地区。对于已经扩散的区域，要采取人工机械防除和化学防除这两种治理手段。在零星发生的地方，可以人工拔除；在面积较大、连片发生的地方，可以采用机械割除。在幼苗期，还可以喷施除草剂防除。现在多地开展的防除工作，可以在短时间内大幅降低其种群基数。但若想巩固防除成果，还需持续关注、持续投入，健全外来入侵物种的预警、检疫、评估和防控机制。

随着经济发展，物流、人员往来更加快捷与频繁，外来入侵物种防控难度也在增大。我们必须加大投入、多方参与，对于相关部门而言，要做好部门协调、宣传发动、信息发布、技术研发、咨询和科普工作，广大群众如发现入侵物种也应及时向有关部门反映。只有同心协力，科学防控，才能遏制外来入侵物种的危害。

作者为湖北省农业科学院植保土肥研究所副研究员，记者吴君采访整理