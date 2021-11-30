全球变暖 信天翁“离婚率”上升了...

来源：科技日报

超过90%的鸟类是一夫一妻制，且大部分都对伴侣忠贞不二。其中，信天翁更是典型代表。信天翁夫妇很少分开，年复一年地和同一个伴侣在一起。但近日发表在《英国皇家学会会刊B辑》上的一项新研究发现，信天翁“离婚率”上升了，全球变暖可能是罪魁祸首。

此次，为了找出环境是否对信天翁的“离婚率”有直接影响，研究人员分析了从2004年到2019年15年间，生活在福兰克群岛上的15500对野生黑眉信天翁的繁殖情况。他们发现，在信天翁的早期“婚姻生活”阶段，繁殖失败仍是“离婚”的主要因素。那些没有成功孵化雏鸟的信天翁与伴侣分离的可能性是那些成功孵化出雏鸟的信天翁的5倍多。

研究人员称，在海水水温较高的年份，位于南大西洋福克兰群岛的信天翁的“离婚率”从平均不到4%上升至近8%。这是首次有证据表明，环境因素会影响野生鸟类的“婚姻”，而不仅仅是繁殖失败的原因。

葡萄牙里斯本大学生物保护学家弗朗西斯科·文图拉提出两个可能的原因：一是变暖的海水迫使鸟类狩猎时间更长并飞得更远。如果鸟类在繁殖季节未能返回，它们的伴侣可能会寻找“新人”；二是当水温升高且环境更恶劣时，信天翁的压力荷尔蒙上升，这会影响配偶的选择。

研究人员认为，这一结果表明，由于人类活动导致气候变化使信天翁和其它一夫一妻制动物的“离婚率”更高。

信天翁可以存活数十年，有时会在海洋中花费数年时间寻找食物，然后返回陆地进行繁殖。与伴侣在一起，有助于抚养它们的孩子。文图拉表示，这种稳定性在动态的海洋环境中尤为重要。

如果繁殖不成功，许多鸟类，主要是雌性鸟类，会离开它们的伴侣，到别处寻找更好的“未来”。在条件更困难的年份，鸟类繁殖更有可能失败，并在接下来的几年里对“离婚率”产生连锁反应。