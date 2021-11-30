中国男足是否“换李铁”下月见分晓

来源：北京青年报

过去一周时间里，有关中国男足主帅“李铁会否下课”的舆论此起彼伏，甚至已有部分媒体或媒体人断言，李铁肯定会“下课”，本土教练李霄鹏有望取而代之。截至昨天上午，国足内部保持平静。然而，一旦“换帅”成为事实，无论谁接手球队，大概率都不会改变球队出局命运。国足教练员接下来的工作是着眼于后年本土亚洲杯、新老交替还是更长远目标？这个问题或许比“换不换帅”更有意义。

“中国男足换帅”流言四起

28日晚，互联网上突然传出了有关“中国男足主帅李铁已经确认下课，武汉队主帅李霄鹏无限接近接任中国男足主帅一职”的所谓内部消息。传闻也很快登上了热搜榜。然而，截至昨天上午，上述传闻并没有得到中国足协或其他官方渠道的确认。

北京青年报记者获悉，虽然有关“国足新帅候选人与足协(代表)见面”的传闻在当晚“内部消息”曝出前已被广为流传，但中国足协主席陈戌源、协会分管国字号管理工作的常务副秘书长兼国管部部长陈永亮、国足领队张贺等直接参与国足管理工作的主要人员目前正随国足代表团一起在苏州接受封闭隔离观察，他们几人不可能参与所谓的“候选人见面”。至于“候选人”与哪方面决策层代表见面，则不得而知。

国足备战与生活整体平静

据了解，考虑到国脚们下月将重返俱乐部备战中超联赛第2阶段赛事或足协杯决赛等赛事，中国队近期在苏州的训练节奏较前期明显减缓。一般来说，全队连续训练2天后，就会休息一天，以保护国脚们的“战斗力”。

28日恰好是国足的一个休息日。国足教练组按惯例继续专注于业务工作，中国足协工作组成员则照例于当天下午在太湖基地踢球，参与者包括陈戌源、陈永亮等人。

29日上午，国足教练组按惯例举行业务工作会，当天下午，全队就将前往太湖基地正常进行室外训练。目前为止，国足内部的备战与生活整体平静。对于近期“换帅”传闻，球队部分成员表示并不知情。

中国队代表团全员将于12月2日结束为期14天的封闭隔离，随后按规定被集体转运至上海继续接受为期7天的“自主观察”。和往期不同，球队抵达上海后将不再安排任何集体训练，部分国脚将在此期间直接与同期在上海备战联赛的俱乐部队会合。换言之，以李铁为首的教练组至少将正常带队至12月2日。

“烫手山芋”谁来接手？

从近期各类舆论反映的情况看，李铁“惹众怒”的主因并不是其带队战绩，而是针对他充满争议的言行，特别是涉嫌违规在社交平台“发图带货”之举。在部分媒体及媒体人看来，李铁被换下已是大势所趋。

那么，中国足协在选用国足主帅的问题上是否有“备胎”？从国足带队工作任务重大及国足本身受到的社会关注度来说，中国足协显然会对可能发生的各类意外情况作预案。相关预案早在国足出征40强赛前就应作出。也只有万不得已需要换帅，中国足协才会启动预案。

事实上，对于“是否换帅”，中国足协显然左右为难。目前中国队暂列12强赛B组倒数第2位，落后暂列第3位的澳大利亚队有6分之多。接下来中国队将在明年1月底、2月初相继客战日本队、越南队，如果不能取得足够分数，出局就将发生于农历辞旧迎新的关口。从这个角度来说，无论谁带领中国队，大概率都无法阻止国足出局。如果“换帅”成定局，那么新帅将无异于接手一块“烫手山芋”。试想，以“世预赛出局”为执教开端，对任何一名新帅的打击都是显而易见的。

从目前情况看，中国足协如确认换帅，聘用外教暂不现实，目前已参与国足教练组工作的中国足协比利时籍技术总监克瑞斯也明确表示不会接手中国队。从舆论反映来看，外界对李霄鹏的评价总体不错，但出任国足主帅意味着从上任伊始便要连续处于舆论风口浪尖上，带队成绩往往也是外界评价其工作优良的主要依据。

换帅需作合理的研判

从本届12强赛竞争实际情况看，国足技不如人背后是人才培养的青黄不接。关于“扎实做好青训、立足长远”的论调已经被各界喊了多年。只不过，类似基础目标与国家队大赛出线目标往往相互“矛盾”。由此可见，中国足协及有关方面在换帅的问题上，的确需要对“时间节点、换帅目标”作合理的研判，一旦判断有误，那么对事业、球队、个人都可能造成新一轮伤害。

随着国足12月初移师上海，无论是中国足协，还是以李铁为首的现任国足教练团队都有时间坐下来好好规划未来。据了解，中国足协主席陈戌源上周已与李铁就后者一系列争议举动进行过沟通。目前来看，李铁已陷入比较被动的境地。至于球队下一步备战工作，包括是否换帅的问题，中国足协与各有关方面大概率将在12月通过沟通产生结果。