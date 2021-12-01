家长的焦虑：我们“双减”，别人“偷加”怎么办？

来源：广州日报

“双减”政策是为减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担而制定的，不少家庭在认真执行政策给娃减负的同时，却担心别人的娃在偷偷“加餐”。学习是一场竞争吗？别人家孩子“偷跑”怎么办？针对有些家长的焦虑，广州市教育局邀请广州市家庭教育名师告诉家长如何正确看待孩子的“竞争”。

问题1：现在作业少了，也不上课外辅导班了，孩子的竞争力会不会也下降了？

广州市黎颖桃家庭教育名师工作室：很多家长对分数的追求远超对孩子的身心健康和快乐成长的关注。家长在“双减”下，更应与学校实现“双向奔赴”。

一方面，充分信任、理解和支持学校的学科素养培养计划和举措，让孩子在学科学习上打好知识基础，踏实地全面提升学科素养，激发和储备更强大的潜能；另一方面，积极发挥家庭教育的影响力，从精神上和行动上都要有家长的担当意识，充分认同家庭教育对孩子整个成长过程的重要性，从实际行动上真正做到关爱孩子、陪伴孩子、教育孩子、锻炼孩子和支持孩子。

“双减”之下，家长更应关心孩子的成长和未来会成为怎么样的人，让孩子不做高分低能的、只会为考试而学习的人，而是一个学习素养好、品行端正、综合能力发展强和身心健康的未来社会建设人才。

问题2：“双减”，有的家庭是真的“减”，有的家庭却在偷偷“加”，我担心，以后班里孩子的学习成绩很可能因为这种情况而出现两极分化？

广州市黄润带家庭教育名师工作室：家长所担心的班级孩子学习成绩分化，未来确实有可能发生，因为孩子的成绩除了受到学校教学水平的影响外，家庭教育中的合理引导、环境熏陶也是必不可少的。因此，班级孩子学习成绩出现分化不是“双减”带来的，而是由于不同家庭对于孩子教育的关注度不同，部分家庭中父母缺少对孩子的引导和陪伴意识，导致孩子学习意识和良好习惯没有在家庭环境中得到培养。所以归根结底，家长们最关键的还是要调整心态、营造良好的家庭氛围。国家推出《家庭教育促进法》，其意义正在于此。

家长要了解自身焦虑的原因，主要是三点：第一，喜欢比较，让你的孩子永远有个打不败的对手，他被称作是“别人家的孩子”。第二，期望值太高，无论你的孩子资质天赋如何，都把“北清”作为他努力学习的目标。第三，对未来的不确定太担心，害怕孩子现在不努力，未来没有好前途。

其实，每个孩子都有不同的天赋，能够发掘孩子的天赋，让他的天赋得到培养，就是真正的教育公平。

家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。家长要尊重学校教育安排，尊敬老师创造发挥，配合学校搞好孩子的学习教育，同时要培育良好家风，给孩子以示范引导。在家庭生活中发掘孩子独特的天赋和能力，培养孩子良好的修养和习惯，给孩子营造温馨向上的家庭氛围，才是父母应尽之责。

问题3：以前有些家长想“加餐”就去补课，而现在孩子成绩跟不上，无法补课，成绩没那么好可能就要上职校了。

广州市黄文娟家庭教育名师工作室：首先，我们需要转变“补课”观念。请私教补课的孩子，不一定成绩就会好。我们要正确看待以及相信我国学校实施的素质教育，学校的教育是系统促进孩子身心发展的教育。孩子获得良好的发展，不能单看成绩，身心健康也很重要。

其次，我们需要转变“职业教育”观念。国家从宏观层面非常重视职业教育发展。随着社会的发展，我国对人才的要求越来越高，也正因为这样，才需要培养专门性的技术型人才。具备高素质技术的技能人才也一定会成为社会实践中的中流砥柱，成为国家的栋梁之材。

最后，我们需要转变“人才”观念。国家的栋梁之材不都是来自高等院校。

俗话说：三百六十行，行行出状元。不管做哪行，都会产生相应的管理者。这些人都不是由毕业出来的大学生担任的，而是由有能力、有大局意识、有担当的人才来担任的。这些“堪当大任”的能力，不是“补课”“成绩”单方面就能实现的，是素质教育赋予孩子的综合素养和发展能力，为孩子奠定了应变挑战、行稳致远的本领。

培养孩子的目标，是让他幸福。大学只是一个实现梦想的舞台，而实现梦想的舞台有很多，我们需要做的是发掘孩子的优点，选择孩子适合的专业，让孩子到适合他的“舞台”上去，从而使他成为更好的专才、更好的自己。