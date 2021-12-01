中国艾滋病感染人数超105万 这两个群体值得关注！

来源：中国新闻网

12月1日是世界艾滋病日。今年，距离1981年全球首次报告发现艾滋病病例已经过去整整40年，但这种疾病仍然在人类社会流行。

数据显示，截至2020年底，中国共有超过105万人感染艾滋病病毒，与此同时，一些人群中的感染比例也出现明显升高。

中国感染艾滋病病毒人数超105万

近日，中国疾控中心发布《中国疾控中心周报》，围绕艾滋病共刊发4篇研究，在《我国HIV/AIDS流行病学研究进展》一文中提出，截至2020年底，中国共有105.3万人感染艾滋病病毒，累计报告死亡35.1万人。

在中国，新发现的艾滋病病毒感染人数、诊断延误、主要人群的艾滋病病毒风险继续上升。

数据还显示，异性恋和同性恋传播的比例分别从2009年的48.3%和9.1%，上升到2020年的74.2%和23.3%。而注射吸毒者传播艾滋病病毒的比例从2009年的25.2%大幅下降到2020年的2.5%以下。男同性行为者是感染艾滋病病毒的最高风险群体。

这两个群体要引起关注！

——50岁及以上病人占比上升

中国疾控艾防中心早前发布的文章数据显示，我国每年新报告的艾滋病病毒感染者及病人中，50岁及以上病人占比上升非常明显，从10年前即2011年的22%，上升到2020年的44%。

同时比较几个艾滋病最早开始流行的省份，2020年新报告的艾滋病病毒感染者及病人中，50岁及以上病人占比最高的省份达60%以上。

这些数据提示，近些年中老年感染艾滋病的情况不容乐观，也在逐渐引起有关部门的重视。

文章称，从老年人艾滋病感染风险不断升高的角度看，应关注老年人的情感生活，让家庭和亲情缓解孤独，让老年人不再盲目寻求刺激，将自己置于危险处境。同时，应对老年人做好安全性行为的宣传，最大程度的避免感染艾滋病。

——青年学生成艾滋病病毒感染高发人群

就在近期，中国青少年艾滋病防治教育工程办公室、北京青爱教育基金会发布了《青爱工程“性教育防艾的社会疫苗”探索与实践》白皮报告。报告分析称，目前，青年学生成为艾滋病病毒感染高发人群。

数据显示，2020年，全国新报告15-24岁青年学生病例近3000例，性传播占98.6%。

另外，2020年新报告15-24岁青年学生病例中，男性同性传播占81.7%，异性性传播占16.9%。

世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍近日就曾强调，近年来，每年都有3000例左右15-24岁的青年学生新报告浸染艾滋病病毒，而且基本都是通过发生无保护性行为而感染，青少年已成为中国艾滋病防控工作中最重要的人群。

关于艾滋病，这些知识你了解多少？

——艾滋病病毒感染者和艾滋病病人有什么不同？

艾滋病病毒感染者：从艾滋病病毒侵入人体，经过无症状感染期(亦称潜伏期)，到发展为艾滋病前的阶段，叫做艾滋病病毒感染(HIV感染)，被感染的人为艾滋病病毒感染者(HIV感染者)。

艾滋病病人：指感染艾滋病病毒后，经过一段时期，病情已经发展到发病期，出现艾滋病相关的指征性疾病。

——艾滋病的传播途径有哪几种？

艾滋病病毒通过血液、性接触和母婴三种途径传播。

——艾滋病病情发展分为哪几个阶段？

急性感染期(感染艾滋病后的2-4周)，可以表现为低热、皮疹、淋巴结肿大等，但是因为没有特异性症状或体征，常常被忽略。

无症状感染期(潜伏期，一般为8-10年，但近年来在中国流行的一些病毒株感染后的潜伏期明显缩短)，没有自觉症状，患者可以正常工作和生活。

艾滋病期，病毒在体内经过长期复制，CD4细胞逐渐下降，导致人体出现各种机会性感染和肿瘤等疾病。

——感染艾滋病病毒后，有哪些特异性症状吗？

感染艾滋病病毒后，约50%的感染者急性期会出现发烧、腹泻等类似感冒、胃肠道感染症状，并没有特异性症状，因而会被忽略或仅作为感冒处理。

一些网友关注全身痒、出红点红斑、嘴唇白点、黑斑、长痘、水样大便等症状或体征，但都不是判断是否感染艾滋病的依据。

如果有相关的健康顾虑，建议立即到当地疾控中心、医院等机构寻求艾滋病咨询检测服务。

——艾滋病可以被彻底治好吗？

目前艾滋病并没有彻底治愈的方法。但是可以通过抗病毒治疗控制病情发展，提高生活质量。

艾滋病病毒进入人体后，会在体内形成一个病毒存储库，比如潜伏在大脑、骨髓细胞、睾丸、肠道淋巴结细胞里，而我们现在临床当中应用的抗病毒药物都很难清除储存库中的病毒。

不过，目前的艾滋病抗病毒治疗药物能够很好地帮助感染者控制好自己的病情，重要的是早检测、早发现早治疗，延长生命，提高生活质量。