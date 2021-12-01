迈入“中度老龄化”社会：如何照亮独居老人的“银龄”生活？

来源：新华网

“十四五”时期，中国60周岁及以上老年人口预计将超过3亿，占总人口比例将超过20%，中国将进入中度老龄化社会。面对不断加速的人口老龄化进程，如何提升老年人的获得感、幸福感、安全感，让老年人老有所养、老有所依，是全社会共同关注的话题。

近日，带着这些问题，记者走近与老年人生活在同一屋檐下的几位年轻人，听他们分享老年人的真实需要与期盼。

独居的“宝藏”老人

当年轻人主动走进银发族的生活场景时，代际相处并不是无法逾越的鸿沟。近日，在一档有着四千万播放量的B站热播节目中，三位上海老人与年龄在20岁左右的Z世代为期21天的共处实验，让年轻人与老人找到了更多相处的交集。

“晚八早五”的作息、清淡的饮食、喜欢安静……独居老人的生活方式让22岁音乐剧演员叶嘉雯和23岁的B站UP主王瀚哲感受了一把真切的“代际差异”。王瀚哲直言：“爷爷4点45分起床，而我刚刚睡下一小时。”

“以前没关注过独居老人，第一次和老人在同一屋檐下生活，也让我对独居老人有了更为深切的了解。”21岁的B站UP主“拉宏桑”说，我们年轻人像棱角分明的石子，在独居老人平静如水的心中激起了层层涟漪。

透过节目提供的走近独居老人真实生活的窗口，叶嘉雯感慨：“老人们明明渴望家人的环绕，愿意在年轻人的陪伴下接触新鲜事物，但却总是难开口。”

国家统计局发布的数据显示，中国60岁及以上的老年人达2.64亿，占总人口的18.7%。据全国老龄办公布的数据，预计到2050年，中国的老年人将达到全国人口的三分之一。在老龄化快速增长的态势下，独居老人的养老、医疗、照料问题，也得到了年轻人的关注。

在同一屋檐下，年轻人与老人一起做“不要做挑战”的游戏。受访者供图

年轻人如何与老人更好地相处？

——耐心倾听，保持联系

“子女都是要打拼的，说陪伴总是心有余而力不足。”叶嘉雯说，“但对于老人来说，他们最想要的还是记挂和陪伴。”节目录制期间正好是朱增德老人的生日，坐沙发上等待电话的老人嘴硬说自己不过生日，但看到同住年轻人准备的生日惊喜，还是乐开了花。“老人真的希望，孩子记得我们”，朱增德老人说。

27岁的节目主持人齐思钧说，面对工作和长期陪伴父母的选择时，年轻人大多身不由己，但随时分享自己的生活，不会费太多精力，但会取得很好的效果。“发生了什么事，经历了什么事都跟家人讲一讲”，“拉宏桑”说，与家人保持密切联系，是人生保持充盈的秘诀。

——培养兴趣、展现魅力

上海市养老服务行业协会专家咨询委员会主任殷志刚说，独居老人忌讳提及心理需求、隐藏或忽视自己真实需求，是社会忽视独居老人心理问题的其中一个因素。加之社会角色发生变化，参与集体活动越来越少，也越来越缺乏与外界的交流，更不愿意表露真心。

而当移步老人们的主场，写得一手好字的魏奶奶在公园以水为墨、挥毫成章，在老年大学热心教年轻人控笔写字；朱爷爷在同住年轻人的策划下，回到了年轻时常去的百乐门舞池翩翩起舞、大方社交……年轻人表示，爷爷奶奶的骨子里依然年轻。“老人们都是自己来上老年大学的，没有家人陪同”，魏奶奶的同住年轻人丁凯峰发现，做自己喜欢的事、在热爱中寻找价值的时候，每一位老人都在“发光”。

——体验便利、尊重选择

节目录制后期，62岁的刘雪华在年轻人的陪伴下终于突破自己主动走出家门，解锁游戏厅初体验、策划民宿露营活动。“她还学会了用手机点外卖，经常自己点早茶”，“拉宏桑”目睹了刘雪华节目录制前后的变化，智能化、数字化生活让她切切实实地体会到了便利。

“我还帮朱爷爷申请了微博账号。在那里，能有更多年轻人教他使用微博互动，陪他说话了。”叶嘉雯说，“科技适老”需要更多年轻人的理解、参与和推动。

据统计，全国有近1.4亿老人使用功能机或使用智能机但无法上网。与互联网接触困难，是独居老人数字化生活的第一大障碍。殷志刚认为，以年轻人的使用习惯为主要考量的科技产品和应用的设置设计，一定程度上限制了独居老人互联网使用的感受，造成了老年人的生活不便。“我奶奶会选择看电视、社区布告栏获取新鲜事”，齐思钧说，智能化应当成为老人生活的可选项，而不是必选项，常用的线下人工服务应该有所保留。

使更多老人被需要、被看见、被陪伴

“为老年人的幸福创造条件，是为了他们，也是为了我们自己。”“拉宏桑”说，独居老人需要的不仅是家人、朋友甚至陌生人的陪伴，还需要被尊重、被需要、被看见。

“我们应该尊重每一个独居老人在生活上的选择，并且鼓励他们尝试新的生活。”齐思钧观察发现，每一个独居老人，都在用自己的方式生活，比如参加老年大学、在咖啡馆品谈、玩手游麻将……只是老年人他们接收、表达、传递出信息的途径比较少。

“拉宏桑”建议更多的社交媒体和文化组织机构可以给予老年人更多展示自我的机会，使他们找到不同生活方式的乐趣。

“家庭的纽带可以形成一个代际互惠的平台。”复旦大学人口与发展政策研究中心副主任胡湛说，老年人通过对家庭的奉献，会有更多价值感的投射，能够增强他们的获得感和幸福感。

殷志刚建议，以社区为单位组织开展老人喜闻乐见的讲座、沙龙，在促进老年人与外界交流的同时，引导老年人顺畅使用智能手机等电子设备，掌握网上购物、拍照、浏览社交平台等基本技能。家庭成员也要多鼓励和帮助老人尝试新鲜事物，体会数字生活带来的便捷，消除他们的不安与恐慌。