追剧为何上瘾？你追的不是剧，而是及时满足的快感

来源：科技日报

作者：杨剑兰

前段时间，爱奇艺、腾讯、优酷等视频网站相继宣布取消超前点播。消息一出，网友们纷纷拍手称快。所谓超前点播，指的就是线上视频平台会员在看完已更新的剧集后，想要继续看后面的剧集，就需要额外花钱去点播。有网友认为，没必要超前点播，等着更新就好，晚几天再看也没什么。但更多网友表示，追剧追得兴起，怎么能忍得住。

那么，为什么追剧会上瘾呢？为什么再等几天就能看到的剧情，不惜额外花钱也要先睹为快呢？

在剧情里躲避痛苦和压力

追剧上瘾和玩游戏上瘾的原因一样，都是为了逃避痛苦、追求快乐。

当我们在现实生活中面临诸多压力又无力改变时，有人便转向虚拟世界寻求快乐感和成就感。心理学研究发现，成瘾高发期一般是在一个人压力最大、挫败感最强的时候。处在高压的状态下，人们容易游戏成瘾、追剧成瘾、烟酒成瘾。

那么，为什么追剧会上瘾？因为剧情的设计，跟游戏的设计一样，精准地拿捏了用户想逃避痛苦、追求快乐的心理诉求，持续激活大脑的奖赏通路。这个奖赏通路，正是上瘾行为的生理基础。

影视行业总结了一个创作规律：女性观众喜欢看“王子爱上灰姑娘”的故事，男性用户喜欢看“草根逆袭成英雄”的故事。现实生活中，我们想要获得完美爱情和事业有成，并不容易。但在影视剧中，你只要将自己想象成男、女主人公，那便想要什么就有什么。影视剧创作者深谙观众心理，他们知道观众想看什么、何种情节能让观众获得快感、怎样设计剧集能让人上瘾。

延迟满足能力匮乏

在国内某知名视频平台上，一部热播古装剧的最后5集超前点播，被卖到了30元。500万人为此甘愿掏腰包，于是仅靠该剧超前点播的营收，上述视频平台就赚了1.5亿元。此后，设置超前点播成了各大视频平台的常规操作。

那么，为什么有如此多的人愿意为超前点播掏腰包呢？

追剧成瘾的人，很难忍住不超前点播。因为有一项能力，他们是相对欠缺的，这个能力叫作延迟满足，延迟满足是自我控制的表现之一，反映的是一个人在面对诱惑时，能否为了长远收益，暂时控制自己的即时满足冲动。追剧成瘾且忍不住购买超前点播的观众，普遍都在寻求即时满足。延迟满足对他们来说意味着不被满足，意味着被剥夺，这种感觉非常难受。

美国斯坦福大学心理学家沃尔特·米歇尔于1966年起，在一家幼儿园进行了著名的心理学实验——糖果实验，以研究延迟满足对个人发展的影响。

糖果实验的研究对象是幼儿园4岁左右的孩子。研究人员让这些孩子每个人单独待在一个陈设简单的小房间内，并给他们一块好吃的糖果，同时告诉他们：如果马上吃掉糖果，只能吃一颗；如果等20分钟后再吃，工作人员会再奖励他们一颗，也就是能吃两颗。有些孩子忍不住马上吃了糖果，而有1/3的孩子能忍住糖果的诱惑，他们用睡觉、唱歌等方式转移注意力，直到研究人员回来，他们获得了额外的奖励。

研究人员追踪了这些孩子几十年后的表现，发现那些能够延迟满足的孩子有更好的学业表现和事业成就，他们的抗压能力、冲动控制能力更强，他们能为了长远目标抵御短期诱惑，更容易成功。而缺乏耐心、需要即时满足的孩子，容易急躁、遇到挫折更易退缩，也更容易放弃。

学会管理好自己的欲望

别看超前点播只是花几块钱、几十块钱，但若对欲望不加控制，放任即时满足，就会给生活带来很多负面影响，比如过度超前消费。《中国年轻人负债状况报告》显示，我国的90后人群只有13.4%没有负债，其余则平均负债12.7万元。

要克服即时满足带来的负面影响，我们就要管理好自己的欲望，发展延迟满足能力、提高对挫折的耐受力。同时，我们要学会用看书、冥想、运动、社交等方式来排解压力。

此外，我们还可以借鉴即时满足易使人成瘾的机制，把它用在学习、工作上。比如，把学习、工作任务分解成多个易完成的小任务，在每个小任务完成后，给自己及时的奖励，让自己获得即时满足。通过这种方式获得成就感，减少对追剧、刷短视频的依赖，以更加自信、乐观的态度来面对自己的生活。

作者系国家二级心理咨询师