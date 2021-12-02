当年“拆散”早恋学生的班主任 如今当了证婚人

来源：扬子晚报

近日，一段“班主任为当年被她‘拆散’的一对学生当证婚人”的视频登上微博热搜榜。视频中，美女班主任在证婚时表示，这对新人曾在初中时谈恋爱被她拆散，然而多年后，他们还是走到了一起。班主任感慨道：“本以为‘曾经沧海难为水’都是书上说的，现实中他们被‘拆散’，不在一个学校就不可能这样想了。但多年后，他们用实际行动证明了自己‘除却巫山不是云’。”

因班主任颜值超高，加上话语幽默，视频很快传开。许多网友给这对新人送上祝福，也有网友提醒，不要早恋，在爱情观成熟时再去做选择。11月29日，记者联系上新郎杨先生和班主任侯老师，听他们讲述了一段婚礼背后的故事。

初中班主任曾“拆散”早恋学生

如今真心祝福两学生修成正果

11月26日晚，@主持人王健Jon在抖音平台分享一段“有趣的婚礼证婚人”视频。视频中，身穿淡雅连衣裙的班主任在证婚时，诙谐地讲述了这对新人“坎坷”的爱情之路，“经历了一个异常凶险的过程，因为他们不但要躲避老师的明枪，还要躲避家长的暗箭。”一旁的新娘掩嘴偷笑，台下也笑声一片。

班主任还强调自己“看CP(情侣)的眼光很准”，“现在班上的CP，我一眼看过去就知道是谁了。”并表示自己拆CP的手段也很高明。班主任说，身旁的一对新人就是自己在他们初中阶段拆散的，当时自己设法让男生“坦白从宽”，很快供出了“共犯”。于是她又将女生喊到身边，通过“逐个击破”法成功将两人拆散，并送这两个学生考入心仪的高中。

这一对新人对爱情的坚定，让班主任感慨，“当时以为两人不在一个学校了，必然不会在一起了。可是十几年之后，他们却走到了一起，本以为‘曾经沧海难为水’，没想到他们却‘除却巫山不是云’。”班主任表示，“我觉得今天站在这，已经要被他们俩的幸福打晕了。”视频最后，班主任还引用青春疼痛派文学中的一句经典话语作为结尾：如果那个人曾经出现，其他的人都会成为将就。

该视频发出后，许多网友给这对新人送上了祝福：“太甜了，祝福真爱。”有网友调侃：“没有班主任制造的挫折，这对新人也不会有这么坚定的感情。”有网友分享了自己的早恋经历：“我上高中的时候班主任也让我不要早恋，后来我们俩领证第二天正好是过年拜年的时候，我们就一起去给老师拜年。”同时，也有网友提醒，不要早恋，学校里还是要好好读书，等到爱情观成熟时再去做选择。

大家对视频中的班主任也产生了浓厚的兴趣。“高颜值”“口才好”“正确引导早恋学生”，这些都是网友们评价的高频词，有人觉得肯定是语文老师才有这么好的口才，但也有人表示，这可能不是真实的婚礼场景，只是段子。

视频是真实的

班主任是“宝藏”老师

11月29日，紫牛新闻记者联系上视频中的新郎杨先生，他告诉记者，这段视频确实是自己婚礼的真实场景。“婚礼举办是在今年9月4日，视频是婚礼主持人剪辑后发的。其实视频还不完整，后面还有不少老师诙谐幽默话语的镜头。”

杨先生今年28岁，与爱人顾女士相识于2006年，那时他们就读于重庆一中初中部，是同班同学，而视频中的证婚人是初中班主任侯老师。对于那段青春年少时的朦胧感情，杨先生是这么认为的：“那是一种很朦胧的感觉，双方有好感，喜欢一起说说话。”

杨先生告诉记者，成为同学后，他们才知道原来他们的出生地都在四川绵阳，这个偶然发现让他们走得比较近。因为平时同学会起哄，初二时被老师发现了苗头，于是找两人分别谈心，还请了双方家长。“我们觉得老师讲得挺有道理的，于是接触得就比较少了。”杨先生说。

高中升学时，杨先生听从了家人意见，考入了重庆的另一所重点高中，而顾女士顺利升入重庆一中高中部。他们偶尔会通过微信联系，也会参加同学聚会见面，但从没单独相约过。杨先生告诉记者：“那时我们双方都认可对方是一种很特别、很要好的朋友，但不是恋人。”他说，遇到开心或不开心的事情，都愿意向对方分享或倾述。如果遇到生活中的问题，也会找对方帮忙分析。

三年的高中时光在繁重的学业中匆匆而过，杨先生考上了重庆的一所大学，顾女士远走他乡求学。两人正式确立恋爱关系是在工作几年后了，“她毕业在深圳打拼两年后回到了家乡重庆，我们见面的机会增多，加上青春期的好感，我主动选择了表白。”杨先生说，自己曾经也担心过表白如果不成功，也许好朋友也做不成了，但经过内心挣扎，还是觉得不能错过。经过3年的恋爱长跑，他们如愿走进婚姻殿堂。选择证婚人人选时，杨先生和顾女士商量后决定请初中班主任，“她对于我们来说是一个很特殊的存在。另外，觉得老师的口才和能力也很厉害，能够调动现场气氛。”他介绍，事实证明确实起到很好的效果，现场很多嘉宾都被老师逗乐了。在他眼里，侯老师确实是一个“宝藏”老师。

现在回忆，杨先生觉得那种好感可能也不算是早恋，“三观接近，对谈恋爱充满好奇。但现在想想，只是喜欢一起说说话，是很好的朋友。”他也提醒现在的学生们，早恋确实会影响学习，学生阶段学习还是第一位的。

老师说：网上走红很意外

以后遇到“早恋”仍会适时引导

对于网上“走红”，侯老师告诉记者，感觉很意外，以前从没有过这样的经历。“不断地有亲戚朋友把视频发给我，开始挺尴尬的，有一种‘大型社死现场’(社死指社会性死亡，意为在公众面前出丑丢脸)的感觉，觉得自己是在搞脱口秀一样。”侯老师说，之后看到视频上了热搜，感觉很震惊，也挺好玩的，“反正大家都看过了，就觉得无所谓了。”

侯老师告诉记者，她教书已经16年了，确实如网友所说教语文。杨先生夫妇是她毕业后带的第一届学生，平时一直有联系。接到证婚人邀请是在今年8月，她因为工作忙，证婚发言稿拖到婚礼前一晚才写好，花了不到1小时，但确实是精心准备。“发言都是情真意切的感受，并未特意去煽情。”侯老师说。

侯老师回忆，杨同学性格敦厚，是一个喜欢打篮球的学生，当年球场上的帅气赢得很多女同学的欣赏。发现他和顾同学“早恋”的苗头是在初二时，“通过捕捉他们的眼神和同学们的反应看出来的，不需要问。作为老师，我要对他们的前途负责。“他们正处于初中阶段，价值观和爱情观还处于形成期，需要老师去告知和引导。”在交流时，侯老师也很注意方式方略，她采取了三步走的方式，即尊重、引导和激发。对于请双方家长，侯老师也是背着学生请的，并不是去告状。“我觉得家长有知情权，老师知道孩子的情况不告诉父母也是不负责任的。但我也告诉他们父母，不能激进，为此，我和家长还制定了‘按兵不动’的策略，不戴‘早恋’的帽子，旁敲侧击多陪伴。”

侯老师分享，大量心理学和脑科学的研究证明，“在恋爱中，人是会分散精力的。‘早恋’大概率会影响学生学习。”侯老师表示，如果再遇到早恋的学生，本着对学生前途负责的态度，仍然会对学生的人生进行适时引导。