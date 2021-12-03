勇敢求助 别让暴力成爱情梦魇

来源：联合新闻网

作者：李亚琪

立委高嘉瑜遭男友施暴，震惊台湾社会。同时间，卫福部公布台湾妇女遭受暴力调查报告，每五名妇女就有一人曾遭受暴力，以精神暴力最多，显见受虐妇女不在少数。高嘉瑜是公众人物，不幸遭遇暴力引发社会广泛同情，关注。然而有更多在黑暗角落被家暴的弱势妇女，不敢求助或求助无门，只能躲在暗夜哭泣。

看到高被施暴伤痕累累照片，让人不舍；那些伤痕瘀青终归会好，然心里的创伤很难抚平。言语暴力的伤害往往胜过肢体暴力，像把直刺心脏的利刃，难以复原。很多妇女遭言语家暴选择隐忍，一再姑息终从言语演变成肢体暴力。

遭遇暴力，除自身要勇敢揭发求助，周遭亲友邻居也要多加留意，才能及早摆脱悲剧。有回邻居传来吵闹声，有人报警，两名警察赶来，做丈夫一脸紧张，忙不迭向警察解释，说他只是讲话比较大声才惊动邻居。警察看着双眼红肿妻子，又用疑惑眼光看着丈夫说：“这种事情我们处理很多，如果有家暴，你千万不要隐忍。”警察转身对先生说：“人家只身飘洋过海来台湾也不容易，请好好善待你的妻子。”然后警察拿出张便条纸，上面写了一组号码递给妻子说：“这是派出所电话，如果遇到任何困难，不用怕，打电话来，我们会提供协助的。”

美国电影“葛蕾丝的堕落”，讲述中年失婚的葛蕾丝，因缘际会遇到一位温柔帅气年轻男子，男人一开始把她奉为女神拱在手心，让她以为她的春天来临了，哪知噩梦才开始，男人骗财还言语羞辱，葛蕾丝坠入男人布下的爱情陷阱，终至万劫不复，成为一个杀夫凶手。

别让暴力成为爱情的梦魇，在亲密关系里，愿你遇到对的人，“天黑有灯，下雨有伞”，有好人相伴一生。