“铁下鹏上” 中国国足换帅能否换来一线生机？

作者：伍里川

来源：澎湃新闻

坊间早有中国国足主帅“铁下鹏上”的传闻，今天，两只靴子都已落地。

据中国足协官网消息，日前，李铁向中国足球协会提出辞去中国国家男子足球队主教练职务的请求，中国足球协会同意。经广泛征求意见，中国足球协会研究决定，聘任李霄鹏担任中国国家男子足球队主教练职务。

虽然足协并非在12强赛小组赛4轮结束之后换帅——当时国足仍有打入前三的希望，但这种“快速办理手续”的劲头，依然值得认可。

李铁下课，是必然的结果。由于刚愎自用、一意孤行，在排兵布阵特别是在归化球员使用上表现出极其业余的一面，李铁在世预赛亚洲区12强赛上，把一手好牌打得稀巴烂；且因在中澳之战赛后发布会32分钟诉苦、炮轰球迷，以及微博打广告等表现，李铁既输了业务，也失尽人心。事实证明，几次响彻网络的“李铁下课”并只不是一种情绪的宣泄，更多的是看透问题实质后的泣血之呼。

客观而言，李铁执教国足以来，并非一无是处。在40强赛小组赛中途里皮不负责任撂挑子留下一地鸡毛的艰难时刻，李铁率队完成了40强赛后面几场硬战，特别是在中立场地击败国足苦主叙利亚队，可谓挽狂澜于既倒、扶大厦之将倾，生生把国足带出绝境。这份成绩不容抹杀。

但其后，这位里皮的得意弟子，却恍若换了一个人，不仅昏招迭出，而且有任人唯亲、固步自封之嫌，一手把争得小组第三的希望全然毁掉，落得6轮仅得5分、实际已经出局的境地。这是他必须承担的责任。他主动辞职，也算是“识时务”。

换帅是必然选择。但选择谁来接棒做主帅，大有学问。

为今之计，换帅的最终目的不是为了必须完成不可能完成的任务、从12强赛出线，而是为国足的未来打基础。

12强赛，国足仅剩4轮，就算请来神仙，也很难“填坑”。而且眼前这支国足老化严重，连吃多场败战也令信心减损，必须寄望于未来予以“回血”。选择一个懂得培养和任用年轻人，善于卧薪尝胆的教练，以开启国足的长期重建计划，是最核心的任务。

李霄鹏是不是这样一个人选，现在下结论为时尚早，但站在理性、务实分析的立场上，人们有所疑虑也是正常的。

和李铁一样，李霄鹏也是国足黄金时期出品的出色战将之一，在中超江湖经过了历练，于2018年和2019年荣获中超最佳教练奖，而且有过中国女足执教史——只不过带队女足成绩平平，甚至可谓糟糕：带队出战26场比赛，战绩为7胜6平13负，期间中国女足先后遭遇首次无缘世界杯及首次无缘奥运会。在他接手武汉队之后，带队成绩也乏善可陈，武汉队一直在保级边缘挣扎。

有意思的是，国足在小组中同样作为“保级生”角色。

长远来看，李霄鹏能不能把哀声一片的国足带出低谷，带出新气象，是前所未有级别的困难考验。

让李霄鹏做一个“过渡型”教练，可能是合适的，但这似乎并不是足协想要的。看上去，足协是要在“土帅到底”的路上走下去，是以试了一个李铁还不够。但国足的建设，真的不是一件“试错”之事，而是需要从科学发展的高度和全局出发，完成革新式救赎。

相对而言，人们可能更希望那些更看得懂年轻球员“说明书”、更能跟上国际潮流的名帅来担纲大任。少帅李霄鹏究竟能比少帅李铁强多少呢？恐怕很难回答。

说起来，让李霄鹏接任，最明显的好处是，李霄鹏从武汉队离开，李铁从国家队回到武汉队。这种互相接替、无缝对接可谓“丝滑”。但是这种便利，对国足的发展和未来是没有意义的。

我们只能希望李霄鹏不辱使命，但这种希望多少掺杂着些忐忑。