小莉哭完校长哭，扯出多少隐秘“江湖”？

来源：北京青年报

作者：张静雯

最近一段时间，热点新闻里泪水涟涟，看得人很不是滋味。

先是在热搜上挂了好一阵子的“小莉哭了”。安阳八十多岁的老人被狗咬伤，身为公职人员的狗主人王新刚拒绝道歉，河南电视台民生帮扶栏目《小莉帮忙》介入多次，狗主人依旧态度强硬。反倒是记者小莉因为没帮上忙心生愧疚，掩面痛哭。

接着是新乡封丘县戚城中学的校长王永。吃完统一配送的营养午餐后，该校有30多名学生出现食物中毒症状，但接下来的两天，午餐仍在正常配送。面对电视台记者的质问，王校长开始哭诉：送餐公司是教体局招标的中标企业，他“换不动”。

事实证明，泪洒镜头有着非同一般的舆论效果。连做好几期节目没效果，但小莉一哭，马上引来了安阳纪委监委介入调查；11月25日晚间，校长哭了的节目视频片段在微博、各个视频网站传开，第二天一早，当地官方就做了回应。但万万没想到，后面还有更加令人意想不到的后续等着大家。

安阳“狗咬人”的后续大家更为熟知，王新刚的妻子、事发时的遛狗人李小迎当“老赖”、涉嫌诈骗的黑历史被曝光出来，至于她怎么全须全尾地逃过法律制裁，相信许多人还在等待答案。而戚城中学的情况似乎更加扑朔迷离。

校长提到的招标是封丘县农村义务教育学生营养改善计划午餐采购项目，北京志宏恒达商贸有限公司8月中标，9月成立封丘分公司，也就是涉事的配餐公司。封丘分公司10月26日取得营业执照，11月25日取得食品经营许可证。但早在10月初，这家公司就已经开始给一些小学配餐。而戚城中学食物中毒时间发生在11月23日。敢情只有许可证才是“新鲜出炉”的？

时间线如此妖娆，结局自然毫无悬念。该公司两位负责人后来因涉嫌生产、销售不符合安全标准食品罪被刑事拘留。当然，我们同样好奇志宏恒达是怎么中标的，毕竟在这家企业种类繁杂的经营范围列表里，餐饮是排在尾巴上的。

以上剧情，搁在任何食品安全事件里都不算新鲜桥段。更惹人玩味的是一个“番外”：2017年起，戚城中学把食堂托管给一家四川企业经营，双方的合同被曝光。合同有效期长达20年，且规定除非出现食品安全问题，学校不能单方面违约，否则将面临三倍投资金赔偿，学校也必须确保协议期间戚城中学不出现其他相同项目。

此处划两个重点：最初向媒体曝光协议的是深陷丑闻的中标配餐公司，心思再明显不过，无非是暗示阴谋论；王校长本人承认了协议的真实性并否认他与承包商有利益往来，之所以签了这样看起来让学校很被动的长期协议，他的解释是当时刚当校长没有经验。要不要相信校长的自辩，我说了不算，只有权威部门的调查结论才说了算。但教育部早在2012年就发文要求农村义务教育阶段学校食堂自主经营、不得对外承包，已经承包的需依法收回，社会投资管理的学校食堂，要在协商一致的前提下由政府购买收回，由学校管理。2019年，教育部在另一份通知文件里又强调了农村义务教育阶段食堂要自办自管，不得承包或委托经营。为何戚城中学的食堂还是被托管了出去？这是校长所没有解释的。

嗅到一丝“小镇疑云”的气味了吗？从目前的信息，外界很难看穿食物中毒事件的真相，却能隐约窥探到基层部分地带暧昧不明的利益格局，以及规则模糊、监督缺位的现实。有个细节让我印象极深，配餐点运行以来，每周都有市场监管所工作人员去检查，检查什么了呢？无证经营约摸是被“包容”了，也不知道他们发没发现，厨师没有厨师证。这不免让人心生疑虑：仅靠当地力量，足以驱散这背后的迷雾吗？

安阳那个用实力颠覆“狗咬人不是新闻”理论的基层小圈子，以及闹出风波的封丘县教育系统，二者有个共同特征，就是离普通群众近，掌握着一定的资源，又处于舆论的日常关注的热点之外。这样的地带若缺少有效的监督，极易形成微腐败的温床，孕育出游离于规则之外的小气候。若不是泪洒镜头这样戏剧性的画面出了圈，某些隐秘的“江湖”很难被撕开一角。

封丘县这出“小镇疑云”背后，还有个更加宏大、但被讨论得相对较少的命题，就是农村学生营养餐补贴的监督管理。农村学生的配餐之所以会被各方“惦记”，本质是因为其和财政补贴直接相关联。营养餐补贴成了一些人眼中的肥肉，不少地方都通报过克扣、截留、挤占和挪用营养餐费用的案例，而且不难看出其中往往存在抱团打配合的情形，外界很难察觉。

破除这一局面的法门是透明二字，从招标过程，到食材价格、成本支出，每一个环节都置于社会监督之下，从农村学子口中夺食、侵害孩子身心健康的蠹虫，才不会遁于无形。

社会毛细血管末端的不公与腐化，容易污染一地风气的基本面，伤害不容小觑。更多这样的暗角得到凝视，普通人的幸福感才会更真实。