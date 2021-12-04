年末中国多地“抢人激战” 落户、亿元奖金……哪里吸引你？

来源：中新经纬

2021年临近尾声，中国各地人才争夺战打得正酣。据统计，11月以来，九地发布了人才新政。落“沪”、人才住房、亿元奖金……哪里吸引你？

众多人才政策中，上海祭出直接落户“大招”，试点在五个新城和自贸区新片区就业的上海市应届研究生毕业生符合基本条件可直接落户的政策。此外，南京、南通、武汉在为人才提供了住房支持，贵阳、南宁、珠海、成都高新、深圳前海则给出了“真金白银”的奖补，最高达1亿元（人民币，下同）。

PART1 住房

武汉：非本市户籍人才不限购

武汉提出，获得经营贡献奖励或者发展壮大奖励的总部企业，对企业高级管理人员和专业人才给予一定人才奖励，单人奖励额度不超过个人税前年收入的5%，单个企业总奖励金额不超过300万元。非本市户籍的总部企业高级管理人员，在本市无自有住房的，其在限购区域购买首套自住住房可不受限购政策限制。

南京：筹集823套人才住房

南京筹集建邺区河西中部碧瑶花园、鼓楼区滨江板块金陵湾小区、栖霞区仙林板块等共计823套房源，对人才进行定向供应，按8批次选房顺序，A类人才优先选房，B、C、D、E等分批次选房。

南通：新建或筹集人才公寓10万套

南通"十四五"期间新建或筹集人才公寓10万套，打造15个精品人才社区；对大专以上人才提供人才公寓，享受租金补贴；本地无房人才可享人才优先购房政策；购房自住，具有硕士学位(或副高级职称、高级技师职业资格)以上人才可享受15-150万元购房补贴；按国家"两院"院士200万元/名，国家级人才(国家重大人才工程入选者、国家杰青等)100万元/名，省级学科带头人50万元/名标准发放安家补贴。

PART2 奖补

贵阳：最高1亿奖补

针对“重量级”科技人才，贵阳最高可给予 1 亿元的奖补。奖补对象必须是既懂科技又懂市场的领军型人才，能够带团队、带技术、带项目到贵阳贵安创业，特别是聚焦贵阳贵安产业发展战略布局和产业技术创新需求，能围绕战略性、前瞻性、基础性、原创性科研领域进行攻关，拥有处于国际领先或国内一流水平的核心技术，创新成果产业化市场前景较好，对贵阳贵安实施创新驱动战略和经济高质量发展能起到引领支撑作用。

成都高新：最高年薪500万

成都高新发布首批“百万年薪”岗位名录。含管理类40个、研发类38个、销售运营设计等职能类22个，覆盖电子信息、生物医药、新经济、金融等行业门类，其中新能源、金融、区块链等管理研发类年薪最高达500万。

深圳前海：最高奖励324万

深圳前海设置实习补贴、生活补贴、用人奖励、创业奖励、执业奖励等，为香港青年在前海实习实践、工作生活、创业执业等提供保障。同时，前海将引进科技领军人才、青年科技人才、卓越工程师以及高层次人才创新创业团队。如科技领军人才，个人最高奖励达324万元。鼓励市场化机构引进和举荐人才，最高奖励200万元

南宁：最高200万购房补贴

南宁拟按照高层次人才认定的类别分类实施首次购房补贴。其中，A类人才给予200万元购房补贴，B类人才给予120万元购房补贴。经认定的D类、E类高层次人才，2018年7月31日后在南宁市首次购买住房的，均可享受最高40万元、20万元购房补贴。

相关负责人指出，征求意见稿取消了原政策规定的D、E类高层次人才的引入时间和行业的限制性条件，扩大了购房补贴人才范围，并将自有住房的范围由本市城市规划区范围调整为全市行政区域范围。此外，首套住房属于保障性住房和政策性住房的，不得申请购房补贴。

珠海：最高30万元工作奖励

拟向高技能领军人才按其年薪的50%给予工作奖励，最高不超过30万元，每家企业不超过5人；工作奖励按40%、30%、30%的比例分三年发放。其中，高级技师、技师、高级工层次技能人才每人分别发放3.8万元、2.6万元、1.5万元生活补贴，技师(含预备技师、职业本科)、高技(含高职)、中技层次毕业生分别每人发放2.6万元、1.5万元、1万元生活补贴，二者不重复享受。补贴分两年两次等额发放。

看完这些，你被哪里的人才新政吸引了？