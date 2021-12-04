全班倒数都能考90多分，家长慌不慌？

来源：中国新闻周刊

以考试分数论成败，被视为减负难的根源。为了把分数搞上去，孩子加班加点地学，家长报更多的培训班，竞争从起跑线就开始内卷。考试难度与分数有一定相关性，题目过难、太偏、超进度，势必又加重考高分的负担。

近日，四川省教育厅发布文件，提出降低考试的难度。比如小学，平均分不低于满分的95%。若卷面分值是100分，那么平均分不低于95分。

这一细则引发社会热议，也令家长群体表示担忧。不少家长质问，平时考试简单，中高考竞争不减，这是要“开盲盒”式升学？

拉低难度

今年的暑假，是第一个没有校外培训的暑假，金秋开学季，正式迎来校内减负。

开学前夕，针对“双减”推进工作，教育部发布《关于加强义务教育学校考试管理的通知》。

文件针对制造考试压力的三大症结给出答案。首先，大幅压减考试次数；其次，严格控制考试难度；再者，合理运用考试结果。

在严格控制考试难度方面，教育部要求规范考试内容，不得超越国家课程标准和学校教学进度；规范考试命题管理，不出偏题怪题，减少机械记忆性试题。

当前，部分地方和义务教育学校存在考试次数偏多、难度较大、质量不高等突出问题，造成学生负担过重、应考压力过大，必须予以纠正。

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发“双减”意见，确定北京、上海、成都等9个城市为“双减”工作试点城市。

9月27日，成都版“双减”方案印发，指出考试难度应基于课程标准，符合学生认知发展规律，减少死记硬背考题，不出偏怪考题。

近日，四川省教育厅发布文件，对小学、初中阶段的考试等方面做出进一步要求。

文件指出，要切实降低考试难度。各学科考试难度系数，小学不低于0.95（即平均分不低于满分的95%），初中不低于0.85。

所谓难度系数，是衡量考试难度的标准，系数在0-1之间。系数越高，题目越简单。

难度系数的作用是分配区分度。一般情况下，难度系数在0.65-0.7，区分度最为平均。难度系数太高会导致高分积压，太低会导致低分积压。

调高难度系数，这下学生们都有机会考高分了。面对四川的减负大招，网友们却直接吵翻。#四川要求小学考试平均分不低于满分的95%#，相关话题迅速冲上热搜。

“开盲盒”式升学的担忧，尤其引发共鸣。平时考试简单，升学竞争怎么办？有网友称，不想以后孩子会问：考了95分为什么读不到高中？

高分通胀

试图通过降低考试难度来减负，未必就能如愿。

高分扎堆，会形成通胀现象，甚至当前中高考也难免。2020年北京中考570分以上的考生数创了纪录，超过1000余人。上海中考数学成绩在136分以上的达到3.78万人，逼近考生的一半。

考试难度降低，分数提高，录取分数线也高。以往300分可以上高中，现在500分才行。以前650分可进重点高中，现在700分都够呛。

中国教育发展战略学会学术委员陈志文指出，近十余年来，中高考命题在保持基本稳定的前提下，近年受疫情、减负等外界因素影响，总体难度是下降的。简单从分数看，不少省市明显出现了高分通胀现象。

陈志文认为，考试难度与负担之间没有必然联系，负担其实只与你考试的期望值相关联。再简单的考试，想考第一都是比较难的。

事实上，未来学生参加中考、高考，就不是按分数录取，而是按排名。考试分数带来的负担，准确点说是考试名次带来的。

无论义务教育阶段如何减轻考试负担，最后还是要面临中考。中考依据考试名次选拔录取，6：4的普职分流已然成为当下的群体性焦虑。

考试难度降低，高分段考生聚集，区分度弱化。分数拉不开差距其实更让人焦虑，毕竟升学还得靠名次决胜负。负担不见减，内卷又加剧。

很多人担心，考试难度水平化后，要保证名次不落后，不被拉开差距，就得保证不丢分。大家都会的题，就看谁更谨慎不出错了。

这样的升学考试，占优势的不一定是最优秀的学生，多数是最擅长刷题的学生。分数越高，区分度越低，选拔人才的效率也大为降低。

在高分通胀的大背景下，近年来名牌大学都不得不放弃依赖高考分数的选拔，2020年成为36所重点高校推行“强基计划”专项录取的元年。

学习本就是一门刻苦的差事，不认真学习，知识不会从天而降。考试减负的目的，并不希望拉低学生的思维能力。

选拔改革

中高考的本质是选拔，选拔势必要分出高下。

降低考试难度，并未碰触改革的本质。要切实降低学生负担，还得回到推进中高考改革上来。

新教育研究院院长、中国教育三十人论坛成员李镇西指出，说到底，还是高考制度没有改，本来是最后一关的高考压力，却层层传递到了小学乃至幼儿园。如何让高考选拔制度更科学，让社会用人体系更合理，才是解放孩子最根本的关键。

表面上看，孩子的负担是因为考试多考试难。往深处想，学校安排那么多考试设置那么难的题，还是因为考虑到中高考竞争压力大。

中高考竞争，根源在于教育资源不均衡。高中有重点和非重点之分，大学有“双一流”与双非之分。这种区别，在就业上很快就体现出来。

南京师范大学教育科学学院教授项贤明指出，半个多世纪的“减负”改革历史经验告诉我们，重点学校的存在，以及由此带来的择校问题，是中小学生学业负担过重的重要原因之一。

而且从目前的实际情况看，简单地取消重点显然是不切实际的。较为切实可行的合理路径，应当是改“办重点”为“办特色”，将培养科技拔尖人才与培养高级工匠等都同样视为办学特色，在特色中逐步消解重点。

在新时代，深化教育改革，办好人民满意的教育，需要着力解决教育发展不平衡不充分问题，不断扩大优质教育资源供给。

在追逐优质教育资源的道路上，学生、家长就怕矫枉过正，要么考试负担很重，要么考试容易到心里没底。

有人比喻道，阳光普照就没意思了，无法对自己有个清晰的认识。不知道海水什么时候会退潮，总怀疑自己的孩子在裸游。