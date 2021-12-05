摄影师自杀事件引关注 如何拯救身边的“鹿道森”？

来源：重庆晨报

近日，摄影师“鹿道森”自杀事件引发网友集体关注。

在朋友的印象中，“鹿道森”是一个“礼貌温暖”的人，然而，在他本人留下的最后一条微博中，却提到：自己是“留守儿童、山区孩子、校园霸凌经历者、摄影制作人、独居青年、追梦的人”、“被霸凌、被逼婚、逼事业、家庭”。

一边是朋友眼中的阳光大男孩，“完全没有表现出对生活的失望”；一边是深陷黑暗情绪的孤独患者，“鹿道森的遗书”让人痛惜他的心理状况，也引发了另一个问题：我们身边每一个看上去正常无比的亲人、朋友，他的B面会不会也是另一个不易被人察觉的“鹿道森”？

心理问题有一定的隐蔽性，不易察觉。

＃拯救身边的鹿道森＃成为热搜，阅读达2.6亿。如何识别并帮助“身边的鹿道森”？2日，重庆晨报·上游新闻记者请来微博423万粉丝的心理咨询学家陈志林，请他详解哪些心理因素可能导致出现心理问题。这些因素如不正视，长此以往，可能会导致心理问题。

死角一

好胜心强，看重成绩、业绩

这类人群多是一些成绩比较好的学生或者工作能力突出的业务骨干和中层管理人员，好胜心强，面子观重，对成绩和后果特别看重，靠成绩来认同自己，格外在乎外人眼光和看法；为他人而活，失去自我，太压抑，不看重自己内心感受。

死角二

遇重大变故无法适应

遇到亲友患重大疾病、离世，失业，负债破产等重大打击；又或者突然面对陌生环境，完全无法适应。有一些人遇到这样的情况，会出现严重的心理落差，有可能导致出现抑郁等心理疾病。

死角三

遭遇霸凌无法化解阴影

念书时曾遭遇校园霸凌，被同学欺负或者排挤，家长要注意的是，校园霸凌可能从孩子幼儿园时就开始了，甚至可能影响一生。此外，还有职场霸凌。这些负面情绪如果不能有效排解，很可能悄然积压在内心，并对此后的人生产生持续的负面影响。摄影师“鹿道森”就明确表示自己小时候遇到过校园霸凌，导致心理产生较大的阴影。

死角四

深陷负罪感、愧疚感

做错了事或者自己因素导致了家人、团队不好的结果，一味沉浸在伤感、负罪、愧疚里，迟迟走不出来。

死角五

情感受挫

恋爱、婚姻不顺利，被逼婚、逼生，闪婚，毫无感情基础走入婚姻，婚后不幸福，或者另一半出轨，离婚等，陷入自我否定、自我怀疑。

死角六

“讨好型人格”或安全感缺失

一味地讨好他人而忽视自己感受，敏感，心思细腻。讨好者们对于安全感、别人的爱、别人的关注有着超乎寻常的渴望。一旦得不到有可能出现自怨自艾的情况，严重的会导致抑郁等精神类疾病。

死角七

糟糕的原生家庭

原生家庭对孩子的影响千丝万缕，且伴随终生。对孩子过于疏离、过于溺爱、过分惩罚打骂，过度高压，父母不能尽责、太尽责，太完美主义，都会对孩子形成不好影响。

死角八

心理失衡

与同龄人、起点相同的人相比，有很大差距，心理失衡，主体我和客体我的矛盾，导致心理落差太大，焦虑感加重。

死角九

压力过大或适应性心理问题

遇到工作压力、学业压力、婚恋压力、人际压力、交往压力，不懂适应和排遣疏通。

专家： 这些表现帮助你 发现救助身边的“鹿道森”

陈志林表示当下社会节奏加快，生活压力加大，不少人其实有可能出现类似的心理疾病而不自知。他列举了一些心理问题的表现，供大家参考自查，发现身边“隐藏的鹿道森”，并帮助他们。

心理出现问题会有这些表现：

1.高兴不起来；

2.无缘故地长时间哭泣；

3.凌晨两三点钟会醒，再也无法入睡，到了下午，情绪好转，晚上更好，甚至会跟正常人一样参加娱乐活动；

4.兴趣和愉快感丧失、疲乏感增加；

5.还可能表现为躁狂、易怒、缺乏自信、食欲下降、非特异性躯体障碍、自杀和伤婴行为等。

5个症状表明抑郁或焦虑

两周内每天或者几乎每天出现下列5个以上的症状：(必须包括第一项或第二项症状之一)：

1.情绪低落；

2.丧失兴趣或欢乐；

3..食欲显著下降或增加；

4.失眠或嗜睡；

5.精神运动性兴奋或迟钝；

6.疲劳或乏力；

7.感觉自己无用或自罪感；

8.思维力减退或注意力不集中；

9.极度自我否定，无法悦纳自我，有一些过激的想法和念头。

陈志林提醒，如果自查对照的朋友发现自己或者身边人出现这些症状持续时间超过2周，一定不要讳疾忌医，请主动向专业人士求助。

陈志林强调，如果大家发现自己的朋友有类似症状，应该多以倾听、陪伴为主，为其提供宣泄和吐槽的平台，千万不要去开导说教，尊重当事人的主观愿望。不建议朋友身份去开导，因为容易适得其反，朋友可以帮助其预约专业人士。