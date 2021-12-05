80岁老人拍视频叹孤独，独居老人该如何生活？

来源：中国新闻网

“喂？大家早上好，我呀，一个人太孤独了，我的儿女都不在我的身边……我80岁了，趁现在还能说，跟朋友们玩一玩抖音，打发寂寞的时光……”

最近，湖南株洲一位八旬奶奶对着手机说话的视频引起网友热议，她说，自己有四个子女、八个孙子，但都忙于生计不能陪伴在身边，时常会感觉到孤独。

许多网友留言送上祝福，有人看哭，有人想起自己的亲人，有人评论说，我们真的应该多多关心独居老人的生活。

独居老人，有多孤独？

视频里，奶奶说自己是个乐天派，但也有孤独的时候：“我不知道怎么样才能过下去，一天三餐饭都懒得做了，过去人家都说我做的饭最好吃，现在我自己吃着都不好吃了……”

其实，她很理解子女们，他们都是为了生计和家庭，也都很孝顺，只是自己年岁已高，想通过短视频“抒发我们老年人共同的一种感受”。

奶奶的讲述，让很多网友感动又心酸。独居老人是怎样的状态？他们需要怎样的照料和陪伴？

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口有2.6亿人，占总人口比重18.70%。人口老龄化是社会发展的重要趋势，老人们主动或被动地选择独居也成为一种常态。

近日收官的综艺《屋檐之夏》中，也向观众展示了一些城市独居老年人的生活，其中被网友们讨论最多的，是演员刘雪华的“宅女”生活。

先生去世后，62岁的刘雪华已经独居10年，平日里与两条爱犬相伴的她很少出门，生活也单调重复：喂狗、玩平板电脑小游戏，与家人通话，家里的电视则是24小时不间断地播放。

不少网友指出，节目里的老年嘉宾虽然都居住在上海这样的国际大都市、身体健康状况良好、生活条件优渥，但仍然有着这个时代老年人所面临的诸多共性问题。

比如，刘雪华平时一个人住，也会担心“不小心摔跤了没有人知道”，她对家里的智能电子产品认知也十分有限，智能手机用了五六年，只会打电话和接电话，电视机只会开和关，如果有人不小心按了别的按钮，就不会操作了。

在数字化、智能化快速发展的今天，年轻人作为数字社会的原住民，能够毫无障碍地接受互联网时代的熏陶，享受生活的种种便利。但在没有引导和帮助的情况下，老年人就很容易成为失语的群体。

“希望孩子们记得老人”

节目里三位个性完全不同的独居老人，都提到了“怕麻烦也不想给别人添麻烦”的心情。通过观察他们的日常，网友也感受到了家中老人平时很少说出口的寂寞。

比如，看似生活潇洒的朱爷爷其实很想念自己的孙女，他常常翻看孙女的照片，但从不主动联系，总说“她很忙的”，也担心老年人讲话唠唠叨叨。

节目中，两个年轻人准备了生日惊喜，嘴上说着不过生日的朱爷爷十分感动，“在这个社会中，老人也真的希望孩子们要记得老人。”

如果说老人对子女的爱是“不麻烦他们”，那子女对老人常常想的是“不累着他们”。节目里，82岁的退休教师魏奶奶讲起自己的生活，说先生去世以后，因为孩子们忙工作，她带孙女整日忙忙碌碌，并不感到孤独。

但等到自己的孩子也到了退休的年龄，她突然变得没事可做了，家里人担心她年纪大，凡事都不让她动手，总说“哎呀，这个你不要做了，你老了，休息吧。”

从忙碌的主人一下子变成客人，这样的转变让魏奶奶感到很不习惯，她感觉像被“搁置起来”，成了个“闲人”。

心理学教授张怡筠认为，21世纪的养老更多应该是以照顾长辈心情为主，子女的孝顺要建立在让父母开心的基础上，尊重他们自己的想法。

再一次认识亲人

近日，《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》发布，文件提出的“鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活”引发热议。《屋檐之夏》安排了三位独居老人和若干“沪漂”青年共同居住，让他们在同一个屋檐下相处21天。

很多人起初都不看好，认为代沟太大、生活习惯相差太多，但嘉宾们打破了大家的传统偏见：老年人并不全是守旧的，而是愿意拥抱新事物的。

89岁的朱爷爷反复强调，自己和年轻人聊得来，没有被社会淘汰，82岁的魏奶奶经常去老年大学上课，写得一手好毛笔字，也愿意接受和参与说唱音乐。

最后的几期节目中，大家都惊喜地发现了刘雪华的变化：不爱出门的她开始突破自己，外出遛狗、在游戏厅愉快玩耍，还策划了民宿露营活动，甚至开始研究视频网站的弹幕。在年轻人的带动下，老人们纷纷展示出了另一种活力。

老人选择独居是一种生活方式，但对他们精神上的理解和陪伴不可或缺。

其实，帮助老人，首先要愿意主动了解、全面地认识他们。老人们有故事、有个性、有爱好、有热情，也需要被倾听和认可，需要找到价值感和归属感。

当他们依然能在不同的地方发挥余热，发现精彩的生活，衰老可能就不是一件那么可怕的事。