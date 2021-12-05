李霄鹏当务之急：搭建一套完整适宜的教练班子

来源：北京青年报

在中国足协3日下午通过官方渠道宣布由李霄鹏担任新任中国男足主帅后，李霄鹏昨日前往北京，与有关方面沟通组队与带队工作细节问题。他留下的武汉队教鞭则交给了多年的助手、前国脚李金羽。对李霄鹏而言，当务之急是搭建好一套完整而适宜的教练团队班子。从目前各渠道反映的情况看，国足教练团队“中西合璧”将是大概率事件。

不会“移植”武汉队原有助教团队

北京青年报记者获悉，考虑到国足带队工作的特殊性，李霄鹏在确认接过球队帅印后，将不会把武汉队原有助教团队“移植”到国足教练团队中。有消息显示，原武汉队教练团队中，只有胡宇随李霄鹏执教国家队。不过截止到4日下午，胡宇作为体能教练仍在参与武汉队的带队工作。

李霄鹏离开后，武汉足球俱乐部方面已确认由现年44岁的前国脚李金羽接手球队。广大国内球迷对于李金羽都很熟悉。作为当年中国本土球员中名副其实的“神射手”，李金羽早在2016年就已经取得职业级教练认证资格。巧合的是，刚离开国足帅位的李铁既是李金羽效力健力宝队、辽足、国家队时期的队友，也是职业级教练员培训班的同学。

对李霄鹏来说，妥善交接好武汉队的工作后，新一届国家队各项组队工作刻不容缓。这也是他于4日火速赶往北京的原因所在。

教练班子人选未作具体说明

12月3日，由中国足协官方发布的李霄鹏履新公告中，并没有对其任期、教练班子人选作具体说明。从目前国足在12强赛竞争中遭遇的艰难处境以及有关方面选用李霄鹏的坚决态度来看，其角色不大可能为过渡性质。但具体合作周期如何界定，仍需要各方进一步协商。即便是名义上的雇方，中国足协也是与李霄鹏及其工作团队签约的主体，因此对于未来国家队何去何从的其他问题，也有待中国足协主席陈戌源本月9日解除隔离后，来京与有关方面沟通。

谁来辅佐李霄鹏？有消息称，李霄鹏执教山东泰山(鲁能)队时期的西班牙籍助手佩普有望随他共赴国足工作岗位，不过受疫情等因素影响，此事能否成真还不得而知。

是否会“空降”一名领队？

从李霄鹏作为体育管理部门推荐人选出任国足新任主帅的结果来看，体育管理部门在介入中国女足管理、运行工作后，实际也已介入中国男足相关工作。这意味着，除了教练团队外，球队管理团队成员也可能面临较大幅度的调整，甚至不排除体育管理部门直接“空降”一名本系统内、非中国足协代表出任国足领队的可能性。

至于谁来辅佐李霄鹏，目前各渠道还没有确切信息。有传闻称，李铁执教时期担任守门员教练之一的前国脚区楚良将得到留用。值得注意的是，区楚良是原国足教练团队中唯一未曾随李铁执教过武汉队的教练。