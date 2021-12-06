李霄鹏上课，当先抓好球队的职业素养

来源：澎湃新闻

作者：方圆

有关李铁辞职下课、李霄鹏上课的话题已经不是什么新闻了。网友对李霄鹏的寄语多多，也不少建设性意见。想必李霄鹏也知道了。但是，在众多的评论之后，我还想补充的是，李霄鹏要上的最重要一课是职业素养。

职业素养，这话虚了吗？否也。众所周知，真正让李铁那么快速下课的，并不是球队的成绩差，而是打完和澳大利亚比赛后一系列的场外风波，首先是赛后长达32分钟的发布会，其次是社交媒体上发广告，这两件事情随后经过一段时间的发酵，终于导致李铁在苏州隔离期间向中国足协请辞。

公众为什么非常反感李铁的“发言”？因为他是时任中国足球队主教练。也就是说，他的表现，是一种职务行为。人们判断李铁在台上的言行标准，就是是否具有国家队主教练应有职业素养。这不属于他个人言行。

李霄鹏要从李铁那儿吸取的教训，首先就应当在于此——提升职业素养。这么多年来，公众对中国男足的议论很多，尤其是当中国男足代表国家队参加国际比赛时，主教练更是被聚焦。平心而论，大多数中国人对于“球技”都是外行，大家看的往往就是球队“精、气、神”。而这，恰恰是职业素养的具体体现。

职业素养是指职业内在的规范和要求，是在职业过程中表现出来的综合品质，包含职业道德、职业技能、职业行为、职业作风和职业意识等方面。通常认为：职业信念、职业知识技能、职业行为习惯，构成了职业素养的三大核心要素。对照此，李霄鹏担任主教练的职业素养够不够？讨论这个问题已经没有什么实际意义了。重要的是李霄鹏上课后，要把职业素养的提升作为自身建设和带领球队的重中之重。

这些年，网友们对中国男足的成员选拔关注度比较高。某个人能不能进国家队，很多时候看的是职业技能。其实这只是职业素质的一个方面。有关主管者以及主教练是否关注过要考察球员的职业素养的另外两方面表现：职业信念和职业行为习惯？

为什么有些球员在场上比赛过程中的职业技能表现会让我们出乎意料，看得大跌眼镜？说到底是支配职业技能的职业信念和职业行为习惯存在着问题。一支没有职业信念（包括职业道德、职业思想）的足球队伍，肯定是不能够赢得比赛胜利的。这样的情况，只要回想一下，便可明白。

当然，大家在说到中国男足队伍建设时，纷纷建议主管部门对球队要加强管理和监督。我认为，主管部门的主司者们也应当以良好的职业素养来引导和示范中国男足的主教练和全体球员。正可谓“身教重于言教”。足球主管部门官员们自身的职业素养高了，就会影响和带动主教练和球员们。

每个中国足球队主教练和队员都是一棵树，而根系就是一个人的职业素养，枝、干、叶、型就是其显现出来的职业素养的表象。要想枝繁叶茂，首先必须根系发达。

真心地希望李霄鹏给球队上好职业素养这一课。