恶意消费环卫工的张某某，不如踏踏实实做个“张同学”

来源：新京报

作者：殷建光

据光明网报道，近日，山东省烟台女主播张某某发布大量冒充环卫工人手持扫帚唱歌的视频，引发广泛关注。据山东省招远市互联网信息办公室消息，此行为涉嫌恶意消费环卫工人，当地温泉街道联合公安执法部门对其约谈。经过批评教育，张某某承认了自己的错误，并表示以后会谨言慎行，学习有关法律法规，遵守网络传播秩序，积极传播正能量。

很显然，张某某是想通过冒充环卫工人手持扫帚唱歌，吸引大家关注，但是，以“骗”引关注，必然要“栽跟斗”。现在，其账号相关内容已被清空，恐怕以后再也难以引起人们的关注了。

想成为网红，想引起关注，想通过流量换得利益，是视频创作者的梦想。但是，通过欺骗制造关注、刺激流量的做法，最终只会是“偷鸡不成蚀把米”，靠耍小聪明、弄小骗术的伎俩，注定难以长远。

真的假不了，假的真不了。网络时代的视频文化市场，也只会是求真、求善、求美的创作者的广阔天地。

比如，一个名为“张同学”的视频账号，近日就通过分享自己的生活日常，很快圈粉无数——据新京报报道，截至12月4日，“张同学”全网粉丝已近1300万，短短两个月时间，便成为了名副其实的“大V”。

如果说李子柒展示的乡村，是人们理想中优美的田园生活，那么，在接受新京报记者采访时坦言“用不着伪装”的“张同学”和他所拍摄的乡村生活，则是更加粗粝、更加原汁原味的现实田园。

“张同学”何以走红？因其“怀旧乡村”的真实记录，唤起人们记忆深处的乡愁；因其视频中乡村生活的“原汁原味”，代表着一种生活的“真”，这种“真”恰恰是美的源泉。就在这些细碎的真实中，我们看到了充满烟火气的人间生活。

相比“恶意消费环卫工”的张某某，在“张同学”看似“潦草”、朴实无华的乡村生活背后，仍是他那种追寻美好生活的认真态度和热爱生活的踏实劲头打动了人心。真的外壳，善的内容，美的追求，这也正是视频创作者应追求的境界。

也因此，作为视频创作者，“张同学”的“走红”并不意外。而这也表明，创作者需睁大发现美的眼睛，昂扬求真求善的精神，踏踏实实去做好内容，才能真正赢得流量，赢得更为持久的关注。这是线上正道、云端正气，也是包括视频在内的内容创作者行稳致远的硬道理。