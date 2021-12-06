无人驾驶车辆将如何改变我们的世界？

来源：新浪科技

作者：叶倾城

北京时间12月6日消息，据国外媒体报道，尽管仍有许多障碍亟待克服，但自动驾驶汽车技术正在不断完善，逐步成为人类现实生活的一部分，它可能将以一些意想不到的方式改变我们的世界……

我们来设想个场景：深夜，在街灯下，一辆汽车缓缓驶来，车辆上的主动传感器发出低沉的嗡嗡声，驾驶面板从挡风玻璃上发出光芒，发出的光芒刚好能看清汽车内部——驾驶座竟然是空的！

车轮稳定地在路边行驶，当汽车接收到主人手机发出的指令时，就会停下来，当主人打开车门进入时，车内音响系统发出语音：“晚上好，这辆车完全是你的，没有人在驾驶座。”

现在这种场景已经成为现实，例如“瓦伊莫一代（Waymo One）”自动驾驶出租车，人们使用APP程序叫车，仅10分钟该出租车就会自动行驶到指定地点，瓦伊莫是一家研发自动驾驶汽车的公司，是Alphabet公司旗下的子公司，向公众开放使用汽车自动驾驶服务正在世界各地缓慢扩张，瓦伊莫仅是自动驾驶汽车公司之一，无人驾驶技术正逐渐成为人们生活的一部分。

无人驾驶技术前景十分诱人，它可能改变我们通勤上班和长途旅行的体验方式，让人们远离高风险的工作环境，并简化我们的行业领域分类。这是帮助我们建设未来城市的关键，未来我们对汽车的依赖以及与汽车的关系将进行重新定义——以降低碳排放为目标，为更可持续的生活方式铺平道路，无人驾驶技术可以让我们的旅行更加安全便捷。目前世界卫生组织评估称，全球每年有130多万人死于道路交通事故，我们都希望道路能更安全，死亡人数变得更少。

要让无人驾驶技术成为主流，还有很多方面需要改进。

无人驾驶汽车应该是一种非常平静、灵敏的交通工具，并不是许多人所说的人类司机都可以这样做，它可以克服人类司机的超速行为，以及违反交通规则，这样将大幅降低交通事故发生率。

这并不是唯一的挑战，人们需要重新思考高速公路的交通法规，公众看法，改善街道、城镇、城市基础设施，以及道路事故最终责任等问题，整个保险行业都在研究如何应对个人责任到车辆责任的转变。

专家们的终极愿景是实现完全无人驾驶汽车，包括行业内的无人驾驶汽车、更广泛的交通网络，以及可以在世界任何地区部署和个人车辆使用。

但是存在这些障碍，未来10年自动驾驶汽车究竟会有什么发展呢？

未来两年后

无人驾驶技术行业的最大障碍是如何让汽车在复杂和不可预测的人类环境中安全有效运行，破解该问题将是未来两年的重点方向。

在美国密歇根大学Mcity测试中心，专家们正在努力解决这个问题，这是第一个专门为自动驾驶汽车建造的试验基地，由16英亩道路和交通基础设施构成，这里还包括交通信号、标志、地下通道、建筑立面、树木覆盖、用于测试送货和叫车服务的住宅和车库外部，以及不同的地形，例如：道路、人行道、铁路轨道和车辆必经的路标。在这里，专家们将测试一些场景，即使是最有经验的司机也可能面临棘手的车况，例如：孩子在街道上玩耍，两辆汽车试图在路口同时汇车通过。

测试这样的无人驾驶技术，主要取决于在任何给定情况下数百个不同变量。研究人员试图将来自不同地区的人，不仅限于工程师，还从不同专业领域挑选人员，其中包括心理学专业人员，以及擅长分析人类-机械交互类型的人员，因为有更多不同角度处理道路安全问题。在Mcity测试中心，研究团队可以测试不同的交通场景，并探索自动驾驶汽车如何实现相互通信，同时，保护车辆和私人数据不遭受黑客攻击。

自动驾驶出租车业务虽然当前仅在小范围内对公众提供测试服务，相信未来两年内，一些公司将在更大区域范围推广自动驾驶出租车服务。例如：美国瓦伊莫公司（Waymo）正在推出新的城市测试站点，预计到2023年，机器人出租车有望投入使用，但如何进一步推出何种服务以及在何处推出，很多人都持谨慎态度，安全测试需要一定时间。

2020年，由阿里巴巴公司资助的初创企业AutoX在上海推出了完全无人驾驶的机器人出租车，预计到2023年，无人驾驶出租车服务可能会在中国其他城市使用。

现已将无人驾驶技术应用于矿山、仓库和港口等工业环境中，但是在未来两年内，我们有望看到此项技术延伸至“最后一公里的交付”，这意味着商品和服务旅程的最后一部分——它们被交付给消费者的地点，例如：自动载重汽车行驶在高速公路上，甚至是运送产品和杂货的运输车辆。

未来五年后

虽然苹果公司表示，其目标是在四年后推出完全自动驾驶的电动汽车，但业内专家对未来几年的发展状况持谨慎态度。

关于监管和保险公司在交通领域的新角色的讨论需要进一步成熟，这是一种迭代方法，我们从航天飞机开始，或者我们从非公路车辆开始，就可以看到无人驾驶技术的好处，未来可能会有一个更可控的环境，以及与之相关的工作任务，然后我们可以将其扩展至更多车型，更多实例。我们可以期待在一个新的领域看到无人驾驶技术部署在高风险工作环境中，从核电站至军事环境，该技术可以降低人类生命的危险。例如：位于澳大利亚西部的里奥·廷托矿山目前正在运营世界上最大的自动驾驶车队，卡车由数公里外一个集中系统进行控制。

如果能让人们远离高危工作环境，就可以实现车辆自动驾驶，甚至是完全自动化，如果能实现高风险环境下远程控制车辆，那肯定是件好事。

未来五年内，大多数无人驾驶技术仍将处于幕后，无人驾驶载重汽车在高速公路上行驶的潜力无限，包括无人驾驶车队的构想，无人驾驶车队是一组半自动车辆，它们彼此近距离行驶，阻止其他车辆将它们分开。通过保持近距离行驶，车队的车辆可能更省油，因为车辆组队行驶可减少前方气流阻力，减少交通拥塞概率，同时组队行驶使卡车在道路上占用空间更少。Plus公司是首家自动驾驶卡车制造商，今年该公司在中国长江三角洲经济中心五峰山高速公路试运行后，现在开始在欧洲地区进行测试。

除了这些行业外，我们可能会看到质量更轻的机器人车辆，它们可以在人行道和自行车道上以有限速度运送食品和杂货。

在公共交通方面，无人驾驶汽车软件公司Oxbotica还与德国汽车系统专家ZF公司签订合作协议，将在未来5年内建立合作关系，希望让无人驾驶车辆成为欧洲城市的支柱，它们可以在道路和机场高速上行驶，就像现在的公共汽车一样。未来无人驾驶车可能将你直接从停车场送到机场，然后直接到达登机口。

对于乘客而言，这可能意味着更可靠和成本效益更高的运输系统，将自动交通系统相互连接起来，带来一个高效的公共交通系统，这肯定是未来解决交通拥堵的有效方案。

未来七年后

所有专家一致认为，未来7年将决定无人驾驶车辆初期部署的成功和失败，以及乘客安全与公众信任如何相应发展。然而，大多数人希望城市的重新设计能够使人们更多地采用该技术，帮助我们进入现代化、更高效的生活方式。

如果你生活在人口密集的城市区域，你就希望能依靠交通作为一种生活服务，你可以打电话叫车，两分钟后自动驾驶车辆就会到达，随后驶向你的指定地点，人们不需要在道路旁停放车辆，自动驾驶出租车多数在行驶路上，这样路面更加宽阔，更便于自动驾驶汽车导航行驶。

路边没有停放的汽车，路面就无需太宽，能为更多的绿化环境节省空间，尽管自动驾驶汽车的支持者坚信，无人驾驶技术会让我们的道路更加安全，但也有一些人认为，人类驾车和自动驾驶汽车之间存在本质差别，这可能意味着我们的城市生活需要重新构想和定义。

其中一些构想已浮现出来，2018年，宜家公司开发了一款概念自动驾驶汽车，可以兼作会议室、酒店和商店，该创新的影响首先是减少对旅行的需求，取而代之的是在我们需要的时候提供可互换、按需定制的环境，我们的需求可以在所在区域获得满足，无需远程旅行抵达另一个地点。

预计未来七年将有更多的自动驾驶服务提供给客户，包括自动驾驶客运车辆，希望汽车能高度智能化，乘客上车后发出语音指令：能否可靠、安全地将乘客从A点送至B点时，汽车智能化系统能回答“是”或者“不是”。

未来十年后

尽管未来十年可能会有各种发展和创新，但一些专家仍认为，全面部署无人驾驶汽车可能还有一段很长的路要走，你可以将孩子放在无人驾驶车辆中，将他们送到任意指定地点，而不用担心安全问题。

未来十年实现车辆完全自动化行驶是不可能的，任何交通基础设施，社会上使用的任何资源，都需要协同一体化，共同发挥作用，这里所指的不仅仅是监管，安全也是一个主要的障碍，特别对于那些由于涉及巨额成本而改革缓慢的国家。交通基础设施也将决定该技术的推广速度和有效性，公众对自动驾驶汽车的感知和意愿也将不断提高。

未来十年内拥有一辆无人驾驶汽车的可能性也不太大，对于大多数而言，其价格仍过于昂贵，但无人驾驶技术的发展前景在于将我们从对汽车的依赖中解放出来，以及它如何改变我们对时间和环境的利用。

这是一个世纪以来人类试图解决的大工程问题之一，随着时间的推移，它将从不太复杂的环境应用于更复杂的环境，能够行驶抵达任何地点，这是一个不断进化升级的过程。这是一个连续统一体，无人驾驶技术会随着时间的推移而不断完善，日臻成熟。

就像充电站逐步进入停车场、大街小巷和服务站一样，自动驾驶汽车最终也会进入人们的日常生活，多年以后，我们可能想知道如何没有无人驾驶技术，人类将如何生活？