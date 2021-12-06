“新中国第一个喝可乐的男孩”上热搜 本人：当时并没觉得好喝

来源：红星新闻

作者：彭莉

春日长城上，立着个七八岁的小男孩，虎头虎脑，穿着绿军装，拿着一罐可口可乐，抿着嘴吮吸。男孩的脸庞浸在阳光下，身后是1979年的蓝天。

42年后的今天，这张照片在中国的社交平台上再度火了。11月末，以“新中国第一个喝可乐的男孩怎么样了”的话题，一度占据微博热搜第一。

照片中的男孩名叫黑建涛，生于北京，目前为某投资咨询有限公司负责人、中央电视台高尔夫解说嘉宾。面对热搜，黑建涛告诉红星新闻，他颇为意外。

1979年，时年8岁的黑建涛随父母首次去长城，邂逅美国摄影师詹姆斯·安丹森（James Andanson）。据新华每日电讯报道，照片当年刊于美国《国家地理》杂志，引发轰动。詹姆斯将照片名为《红色中国的第一罐可乐》，称这是“新中国第一个喝到可口可乐的人”。实际上，在詹姆斯抵达中国前两个月，首批可乐已从香港发至北京。

时光荏苒，如今中国国内经济飞速发展，国产饮料品牌丰富多样，喝可乐早已不是新闻。当年情形，黑建涛已经不能完全记清了，只有碎片化的记忆，唯有照片记录那一刻。日前，黑建涛向红星新闻讲述了这张照片背后的故事，并澄清多处网传不实信息。

可口可乐调查了三四个月确认是他

红星新闻：还记得当年拍下这张照片的情形吗？

黑建涛：说实话，的确是一个比较碎片化的记忆。有一些回忆：第一，那天起得特别早，五点来钟，天黑着，家里人就叫我起来。要去八达岭（照片就是在八达岭拍的），必须从当时的西直门火车站坐火车，当天回来，必须得很早，坐的绿皮火车。印象最深的，是我把自己锁在火车的厕所里了，非常害怕。

第二个印象，是碰到过外国人，但其实我真的不记得什么照相、什么可乐。因为那个年代的小孩都是非常听父母话的，当时就是一个听大人话的小男孩。实话说，可乐的味道，我没什么太大的印象，但我能够通过我的表情、通过我特别努力的回忆，觉得应该是不太好喝。

我们当时没喝过这种味道的东西，那时候喝的一定都是“甜水”，比如橘子水。喝可乐第一口，我照片上的表情，是又得喝、又不敢吐、但又得做个照相的动作，挺懵懂又挺尴尬的那种状态。

红星新闻：也就是说，多年来，其实你并不知道自己的照片刊于美国《国家地理》杂志？

黑建涛：因为那时候我才8岁，我都不记得40年之前的事了。照片也不可能留，他是新闻摄影师，照完相就走了，他要记当时的很多情况，可能只是匆匆地记下我的名字、记下当时的时间、天气。

红星新闻：多年后，如何确定照片中的孩子是你本人？

黑建涛：2019年，可口可乐进中国40年，他们要做活动。用一个比较温馨的故事，来做这个活动的主题，于是找这个照片的主人公。然后他们发动各种关系，在各种平台、媒体上去确认。美国可口可乐当地的人找到了当时的摄影师的家，查到了摄影师；也在中国的自媒体上去找这个孩子，最终找到我了。很费周折。

但可口可乐公司做事非常谨慎，不会马上就跟我联络，我听说大概有三四个月做各种调查。他们太怕搞错了，怕弄一个国际笑话。

一方面，可能查我的籍贯、年龄，跟我小时候的照片对比。这张照片是3月份的拍的，3月份，北京是春游的季节。那个时候，外地的小朋友不太可能专门坐火车跑去长城，因为是上学时间。所以，一定是北京孩子。

包括我的工作的一些主管部门，他们也去问到了，然后最终确定说是我。所以当时我莫名其妙的，怎么就有我自己的一些主管部门的领导，还有可口可乐的人一起跟我来谈这个事。我觉得，这是我吗？我说这个照片虽然长得跟我很像，但是我不确认。我说我小时候没照过彩色照片，当时可口可乐跟我讲，是老外给你照的，然后他拿去美国发表的。

2019年3月12号，我记得非常清楚。因为那天是我太太生日，我正去给她买蛋糕，正琢磨着晚上怎么安排。我有个项目在格林纳达，格林纳达是个很美丽的岛国。可口可乐就在网上查到了我的一些个人信息、工作信息，通过各种关系，找到了格林纳达驻中国大使馆，找到大使来确认我这个人的工作、确认我的项目等等，然后大使馆就跟我联系。

那天，大使馆的人和可口可乐的人，我们一块建了个微信群。他们又跟我要小时候的老照片来确认比对。后来，大家又一块吃了个饭，确认了这个事儿。我有一点非常确认的，长大了以后，我拿可乐的手，跟我小时候一模一样。拿可乐时，我的小拇指是弯的。

红星新闻：确认照片中的男孩是自己后，什么心情？

黑建涛：我有点懵。我又不是明星，没想着这个事会怎么样。

所谓风靡全球什么的，我觉得这可能是媒体一些夸张吧。从客观的角度来讲，它带来的震动就是两件事，第一件事是，当时中国到底是什么样？1979年初中美正式建交，拍照是当年3月份。北京的长城是其中（原因）之一，而我这个照片，也许是他们认为这是最有人情味的一张照片。

第二是我和手里那罐可乐。可能觉得这是一个非常重要的象征，代表了两种文化。（注：这罐可乐实际上并非中华人民共和国的第一罐可乐。1978年中美两国宣布建交不久后，可口可乐公司与中粮总公司达成合作协议，开始在中国开设灌装厂并销售可口可乐。在那位美国记者抵达中国前两个月，第一批可乐从香港发到了北京，成为改革开放后第一批重返中国大陆市场的国际消费品。）如果有机会我还是想去找找这本杂志。

有媒体说我在上海工作，我从来没去过上海工作。上海是有一个格林纳达的商务中心，但那不是我所在的机构，我一直在北京工作，从来没离开过北京。说我见过摄影师，我从没有见过。另外，我爸曾是邮电部的工程师，不是“工程员”。

下一代可选的太多，变化翻天覆地

红星新闻：不少网友在关注，这么多年过去了，你的生活发生了哪些变化？

黑建涛：我1988年考上东南大学的土木工程系本科。我太太和我同一个大学，同一级。我是土木工程系，她是建筑系的美女。东南大学建筑系在全国一流，非常好的专业。

那时候，我觉得南京冬天很冷，她的手可能会生冻疮。我小时候就集邮，我觉得这两个城市之间的邮市有价格差。那时候我们也没有其他投资手段，所以我就在寒暑假的时候，邮票北京南京两边买卖，赚了一些钱。我在南京的新街口百货大楼给她买了一双羊皮手套，她特别高兴。我们俩也比较幸运，一路走到了现在。

红星新闻：毕业后，你的生活是怎样的？

黑建涛：一直在房地产行业，因为我专业就是土木工程，在北京住总集团。我在那儿工作了几年，一直做房地产开发。那是北京最早的一批房地产开发的项目，92、93年。后来我出国了，那时我跟我太太已经结婚了，我们就一块去了加拿大。她在那儿考下来加拿大当地的注册建筑师的牌照，她是学霸。我那时候就两边跑，然后我们一块回北京。后来我太太在凯德置地做设计部的总经理，整个华北区，她管设计。

然后我自己开始创业。我们有个设计公司，做建筑设计、室内设计，做一些在海外的地产项目，一路摸爬滚打到现在。

2016年，因为很巧的一个机缘，我曾到中央电视台去做高尔夫的球评去做解说，算是我的兼职的工作。因为朋友的互相认可，再加上我可能也有一些小小的特长，我的声音、表达，包括我对一些高尔夫的熟悉等，被业内认可和尊重吧，后来也有机会去新浪做特约球评。

红星新闻：你小时候，可口可乐还不常见。今时今日，可供消费者选择的饮料种类已非常丰富。

黑建涛：那时候我们都不叫饮料，就是叫“喝的东西”或者叫“汽水”。当时也没有选择，就只有“北冰洋”汽水，只有这一款。那时候都喝汽水都很奢侈，得是考双百、过生日、大病初愈什么的。如果一定说饮料的话，我觉得可能妈妈熬的酸梅汤、绿豆汤，是我记忆中最好喝的、最温暖、最甜美的饮料。

但是我儿子的选择太多了，他是2006年出生，除了可乐、还有数不尽的中国品牌的饮料……不一样了，天翻地覆的变化。

红星新闻：除了饮料种类变得很丰富，和当年相比，人们的吃穿住行各方面都有了很大改变。

黑建涛：照片上，我穿的这4个口袋的衣服，叫“干部服”。那时候都是大孩子传给小孩子，他们穿完了、长大了，衣服就传给我了。我这个衣服，是我做军人的姑姑和姑父，他们把我的两个哥哥的衣服传给我，我才穿上所谓干部服饰的童装。现在很多国外的东西，都已经飞入寻常百姓家了。

我儿子15岁，对于国货还是舶来品，他其实没有什么太多的概念。对年轻人来说，什么是更好用的、时尚的、比较酷的，他们就用什么。现在他们也愿意穿李宁，愿意穿一些国产运动品牌。

所以我觉得现在是我们最自信的时候，因为你已经很棒了，不用去跟别人说你很棒。

红星新闻：你自己的孩子最大的变化是？

黑建涛：差别当然非常大的，但是我并不觉得我们小的时候就不好。

现在小朋友可能更多的是活在手机上、活在网络游戏的世界里。因为选择太多了，以至于他们都懒得选择了……比如我们小时候会盼着自己考完试之后，父母带我们出去吃一顿；现在的孩子，你说吃一顿，可能他都不去。那时候的我们更懂得珍惜。