深圳卫健委公号被投诉，政务新媒体需做到雅俗共赏

来源：新京报

作者：李潇潇

据人民深圳官微消息，有网友在人民网领导留言板称，某些医疗机构的微信公众号使用低俗标题，建议整改。看附图举例可知，主要指“深圳卫健委”“北京大学深圳医院”两个微信公众号。对此，深圳卫健委回复称，后续会适当收缩推文尺度。

其实，这不是“深圳卫健委”新媒体第一次被广泛讨论。“我们一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗。”今年4月，这首高传唱度的洗脑“疫苗网红歌”配上青春靓丽的美少女跳舞视频，就是“深小卫”(“深圳卫健委”微信公众号简称)的手笔。12月1日世界艾滋病日，一则《“××××”有毒！深圳新增1678人感染艾滋，6成经男男传播》成为了当日热门话题，也引发一波舆论热议。

翻阅“深圳卫健委”微信公众号可以发现，每篇推文的封面是相对固定的结构——段子配表情包，常玩谐音梗，涵盖话题词汇和网络流行热词。导语也抓人眼球，往往是青年人最擅长的自我嘲讽文体。很快，“深小卫”的“人设”就深入人心。

微信公众号等内容的推送，应看作新媒体所属机构行政职能的延伸。在这其中，传播力与价值导向，是衡量新媒体账号的两个重要维度。作为政务官媒，有更多的传统要坚守；作为新媒体，寻求“接地气”的语态创新，以触达更多受众、增加用户黏性。如何在二者之间找到最佳平衡点，是对政务新媒体的一大考验。

当下网友讨论“深小卫”的操作是否恰当，也从侧面反映了政务类新媒体的探索进入了一个新的阶段。“深圳卫健委”微信公众号推送的内容大致分两类。主体是新闻资讯类，另一类是科普类推文，此次引发争议的就是后者。

泛知识实用内容、学科干货、深度内容自然而然能够吸引人。如果能借热点事件激发网民对知识本身的兴趣，进一步扩大知识和正能量的传播面，也无可厚非。但关键还是，作为政务新媒体是否把握住了应有的尺度。

其实，近年来，许多政务官微逐步摆脱严肃、刻板的说教姿态，进入了一个新的发展阶段。近期国家反诈中心、公安部刑侦局等政务号发布的反诈宣传视频就颇吸人眼球。无论是武侠古装剧还是动画片，搞笑、悬疑、反转、互动都有了，不说教也不低俗。

此次“深圳卫健委”新媒体引发的争议和讨论，或许也是政务新媒体发展过程中难以避免的现象。网友大多对“深圳卫健委”微信公众号持包容鼓励姿态，认为政务号不该枯燥，引起读者的兴趣是成功的重要因素。

毫无疑问，政务新媒体面对着广阔的创新空间，其尺度将随着各种声音的讨论变得愈发明晰，但可以看到，尺度与深度之间，拿捏得好的政务新媒体，变得越来越多了。