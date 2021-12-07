《亲爱的》原型案侦破背后：孙、符两家儿子先后被同一人拐走

来源：澎湃新闻

12月6日中午，苦寻儿子14年的孙海洋夫妻终于见到了失散多年的孙卓。相见那一刻，三人相拥而泣。同日16时许，一家人吃了第一顿团圆饭。

2014年，“打拐题材”电影《亲爱的》感动了无数人，张译饰演的韩德忠的人物原型就是孙海洋。随着电影热播，孙海洋的寻子故事也被外界熟知。

这起被拐案是如何侦破的呢？

在12月6日举行的认亲仪式上，深圳市公安局相关负责人介绍说，14年来，深圳警方对此案高度重视，成立工作专班，对该案持续侦办。对于侦查中发现的任何疑似对象及线索，逐条出差予以核实，涉及云南、贵州、四川、重庆等11个省市行程数十余万公里。

该负责人说，2021年10月，深圳警方在侦办另一宗拐骗儿童积案时获取重要线索，山东省聊城市阳谷县吴某某具有重大作案嫌疑。与此同时，公安部专员使用技术比对、集中会战，发现阳谷县一男孩与孙某飞(注：孙海洋的另一个名字)被拐儿子高度相似，后确认其与孙某飞夫妻符合亲缘关系，证实被拐人员确是2007年10月在深圳市南山区发生拐骗儿童案件中的被拐儿童。

之后，专案组赶赴山东，对被拐人员的养父母等人开展调查取证和询问工作。经查明，吴某某就是当年实施拐骗儿童的犯罪嫌疑人，警方将其抓获。目前案件还在进一步深挖扩展中，孩子已经找回，但案件侦办并未停止。

澎湃新闻注意到，上述另一宗被拐儿童积案，即符建涛被拐案。

2007年10月9日19时许，孙海洋的4岁儿子孙卓在深圳白石洲失踪。附件的监控视频显示，一名陌生男子给孙卓买东西给吃，给玩具车玩，随后带走孙卓。同年12月28日，4岁的符建涛也在深圳南山区某小区走失。多年来，孙海洋夫妻曾和符建涛的父母一起寻子。

据南方都市报报道，今年公安部举行“团圆行动”DNA比对会战，意外发现符建涛的线索，并成功找回了符建涛。符建涛接受采访时表示，自己对被拐有记忆，也曾想过寻找亲生父母。之后，警方调查发现，符建涛的“三叔”吴某某与孙卓被拐案的嫌疑人高度相似。

经警方调查，当年，吴某某在深圳城中村附近做保安，先后把孙卓和符建涛带到东莞。因吴某某的二哥没有儿子，吴某某便把符建涛送给了二哥，又把孙卓送给了另一名一心求子的亲戚。

据公安部官网12月6日发布的文章，当日，公安部将在广东省深圳市组织开展“团圆”行动认亲活动，帮助离散十余年的3组家庭实现团圆，除了前述孙、符两家的儿童被拐案件，警方还帮助杨某青夫妇寻回了儿子杨某弟。

2004年12月19日，广东省茂名市杨某青夫妇到深圳罗湖公安机关报警，称儿子杨某弟(时年3岁)于当天上午在家附近失踪。2007年10月10日，湖北省监利县孙某飞到深圳南山公安机关报警，称儿子孙某(时年4岁)前一天在幼儿园附近失踪。同年12月28日，广东省深圳市彭某英到南山公安机关报警，称儿子符某涛(时年4岁)当天下午在家附近失踪。3起案件发生后，深圳市公安机关高度重视，先后成立专案组全力侦办案件，虽然受限于侦查手段和技术条件，案件多年来一直未取得突破。

在公安部“团圆”行动刑事技术集中比对会战专班和广东省公安厅会战专班的努力下，专案组于今年9月至11月期间，先后发现并确认2名山东籍男子和1名湖北籍男子系当年被拐的符某涛、孙某、杨某弟。发现相关线索后，专案组迅速派员赴山东、湖北开展顺线追踪、破案解救工作。在山东、湖北公安机关全力协助下，初步查明受害人符某涛当年在居住小区玩耍时，被犯罪嫌疑人吴某龙(注：指前述吴某某)拐走带至山东聊城其二哥吴某玉家中抚养至今；孙某被吴某龙拐走后，经亲戚介绍被送给聊城的国某立夫妇抚养；杨某弟被犯罪嫌疑人曹某坤拐走后，被湖北恩施田某抚养。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安机关成功将吴某龙等9名犯罪嫌疑人抓获归案，目前相关案件正在进一步侦办中。