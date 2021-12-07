79岁老人取快递时猝死，快递公司“符合流程”就够了？

来源：中国新闻网

近日，重庆一位79岁老人取完快递搬上楼途中猝死引发关注：老人猝死，快递公司是否要承责？快递到底该自取还是他送？

79岁老人取快递猝死，快递公司要担责吗？

据媒体报道，近日，重庆市万州区年近八旬的何世万老人取完快递搬上楼时猝死楼道。

媒体报道的视频显示，老人搬回快递上台阶前，曾在楼道口歇息了一会儿，后一步一步迈上楼梯，步履蹒跚。

死者家属称，快递重22斤，配送方式为送货上楼。而据快递公司提供的通话录音，通话中未表明要将快递送上楼。

据死者女婿称，12月2日，快递公司相关负责人刘女士与他通话，征求了死者家属们的意见和想法。他代表家属提出：希望快递公司上门看望老人妻子，并对没能兑现服务约定赔礼道歉；赔偿老人家属50万元。

12月3日，快递公司回应：快递员与客户电话沟通时，客户明确表明主动下楼取货，快递员的操作符合公司流程，公司已派人与家属沟通对接。

老人猝死与快递公司未送货上门引起网友热议。有网友说，自取快递与老人猝死之间没有法律上的因果关联，快递公司不需负责。也有人认为，快递不送货上门本就不合理，何况是让快80岁的老人自取20多斤的快递，快递公司应当承担间接责任。

北京市中闻律师事务所律师邓千秋表示，托运人与快递企业之间形成合同关系，快递员代表快递企业履行投递义务，有责任将快递送达至约定地址。“如果快递员未征得老人同意即决定不上门送件，并通知老人自行取件的，快递企业违反了与托运人之间的合同约定，应依约承担相应的违约责任。”

律师同时提到，不论快递员不上门送件是否征得了老人同意，老人猝死与快递员不上门服务之间不存在法律上的因果关系，无法满足侵权责任的构成要件，因此老人的近亲属无法据此要求快递企业承担赔偿责任。

“快递不上门可能是老人猝死的条件，但不是因果关系。民法上判断因果关系的标准是相当因果关系，即A行为一般情况下会引发B后果，才能说A与B之间存在因果关系。”邓千秋说，就本案来说，快递不上门一般不会引发人死亡，因此两者之间不存在因果关系。“而无论是一般侵权责任还是特殊侵权责任，因果关系都是必备要件，不存在因果关系，就不成立侵权责任。”

快递不上门，符合流程就够了？

近年来，中国快递业发展迅速。据国家邮政局此前发的消息，中国快递业务量从2012年的57亿件增加到2020年的835亿件，净增了14倍，年均增长40%。

快递业务量倍增给人们的生活带来便利的同时，也带来一些问题。

此次老人取快递猝死，更让不少网友吐槽“被迫”自取快递的经历：“我的快递已不由我做主”、“收快递”变“取快递”，快递员一个电话短信，或者干脆不打招呼，就将智能快递柜当作了“甩手柜”。

2018年5月，中国首个专门针对快递业的法规《快递暂行条例》施行。其中规定，经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。

2019年，国家邮政局发布的《智能快件箱寄递服务管理办法》再次明确：使用智能快件箱投递快件，应征得收件人同意。

但实践证明，相关规定施行以来，快递不上门的现象并未明显减少。

邓千秋认为，规范快递服务，需要市场竞争，优胜劣汰，将不能提供优质服务的快递企业淘汰出局，此外，要建立健全强有力的惩戒机制。“当快递企业不依约上门投递将付出高昂代价时，相信‘不上门’乱象会大大减少。”

有人还提到，对快递员、外卖小哥，不能不考虑这一群体薪酬低、工作辛苦的事实。

然而，辛苦不应成为工作不负责任的借口。一项服务工作，本就是彼之轻松，我之辛苦，消费者不应为服务提供者的行为承担责任。

此外，今年7月，七部门发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》后，多家企业也已陆续通过各种办法提高快递员、外卖员的薪资。从法律的规定来看，送货上门也并非绝对的规定，只要事先征得同意，适当减少工作并非不可能。

人们选择网购、快递，大多是为方便，如果在投递的最后一环造成不便，快递便失去其应有的意义。对于此次事件，网友不满的也许并不仅限于质疑快递员的操作是否“符合流程”，而是作为一位年轻人，眼见近80岁的老人搬运20余斤重的快递爬楼时，是否应当多一份关心？毕竟，这不止是一位消费者，更是一位老人。