破防了、爷青回、真实……年度弹幕如何复盘这一年

来源：中国青年报

作者：沈杰群

每到年终，人们喜欢通过关键词来总结这一整年。如今，年轻人有了更新潮的“复盘”方式。

最近，B站与人民文学出版社、中国社会科学院新闻与传播研究所联合发布2021年度弹幕：“破防了”。而过去4年，年度弹幕分别为“囍”“真实”“AWSL”“爷青回”。

用这些年度弹幕来复盘一年，我们会读到怎样的故事？

据说，B站弹幕累计总数已突破100亿大关。透过这满屏即时弹幕，我们能总结出过去一年的流行文化趋势，由此窥见最能引发年轻人共鸣的社会情绪。

今年荣登榜首的弹幕“破防了”，是什么意思？字面上看，是突破防御之意，令人想到古代筑堤建坝、戍守阵地的场景。而在网络文化语境里，这个词原本指游戏里的装备、技能被打破。

这样一个小众“圈内梗”，迅速应用到更广泛的情境。如今基本定义变成：指一个人的心理防线被突破后，产生不可抑制的震动——这一定义似乎能涵容震撼、崩溃、悲伤、感动等多纬度的情绪。

在2021年，“破防”在社交空间的传播和发展过程中，语义渐渐超越了个人单一的小情绪。

例如，当大家看到“七一勋章”获得者张桂梅等人登上天安门城楼，一个细节令人直呼“破防”：“张桂梅穿的还是那件朴素的衬衫，月初送学生去高考时她穿的就是这件。”

7月1日晚，文艺演出《伟大征程》的戏剧与舞蹈节目《破晓》播出时，当于和伟饰演的陈独秀与张桐饰演的李大钊登上舞台，演绎“相约建党”的经典场景时，网友大呼感动，“南陈北李破防了”这一话题迅速冲上微博热搜。

“‘破防了’让我们看到了当代年轻人强烈的共情能力。”中国社会科学院新闻与传播研究所副主任孙萍分析，一“破”一“防”，皆为动词，又有“攻”“守”矛盾之意，生动地展现了年轻人的情感激荡和文化共鸣。

每年的年度弹幕，往往是网友在该平台看视频时发送频率最高的词。一个词被重复多了，在某种程度上说明能够抵达或“戳中”受众的概率足够高。毕竟，在当下互联网空间，年轻人追求“冲浪”速度，时刻理解和掌握“新词”是必备技能，是通关钥匙。

说的人多了，这些碎片化的词就联结成了一股文化潮流，也成为这一年理解青年群体心理的“密码”之一。

以2020年为例，B站一年内共计涌现了22亿条弹幕，其中“爷青回”出现次数就高达5420359次，而其他高频词弹幕为：“武汉加油”“有内味了”“双厨狂喜”“禁止套娃”等。

我还能清楚记得，头一次看到屏幕飘过“爷青回”三个字时，瞬间的错愕感，以及随之因“秒懂”爆发的大笑。

这三个字高度契合如今社交网络的“缩写语”热潮，作为“爷的青春又回来了”的缩写，使用场景通常是：当你青春时代经历过的人、影视剧、游戏、动画等事物，以一种崭新的形式在当下再现和回归时，你会感到由衷的喜悦。

这三个字之所以在2020年风靡网络，或许因为，它满足了年轻网友对“怀旧”与“洒脱”这两种情感的表达需求，并且足够凝练。

2021年的“破防了”，亦是对一种情感需求恰到好处的提炼。大家发现，原来能有一个语义如此丰富的词，准确而“超脱”地表达出一切有关感动、悲伤、震撼的意思。“破防了”这一词动态可感，任何汹涌的情绪，可不就是描绘“心理防线被攻破”这样的场面？

有时候我们未必时时刻刻对互联网新词保持敏感，但是它们的出现，能带来一份与众不同的启发。

语言，是可以触发潜在心理需求的。一整年里，你所处的网络空间、话语体系里，存在着某些共同的情感基因。当弹幕刷屏，一个词以惊人的数量和频率迸发出来，你才意识到，原来自己也曾被相似的情感击中。

在“共同词”的海洋中，你不是一个孤独的思考者，你有更多默契的“同类”。抑或是，你曾在路过、看见的一瞬间，偶然开启了一条全新的思考路径，向司空见惯的生活投以崭新的一瞥。