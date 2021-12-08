“购物成瘾”真的是一种病……何种程度算成瘾？

来源：北京日报

作者：刘艳 牛雅娟

本周日即将迎来“双十二”促销季，很多人又开始摩拳擦掌，准备延续“双十一”未尽的购物狂欢。一些人购物是因为生活实际需要，一些人是出于“锦上添花”的心理需求，但还有的人是因为“上瘾”。在心理学上，有一种疾病叫做“购物成瘾障碍”，它不是短时的购物冲动，而是一个相对持久的疯狂购物行为。今天，我们就来说一说购物为什么会上瘾，到什么程度才算是病态的。

1 何种程度算购物成瘾

据新华网报道，截至11月11日24时，天猫“双十一”总交易额达5403亿元；截至11月11日23时59分，京东平台累计下单金额突破3491亿元，超过去年同期……

难道这么多人都是购物上瘾了？自然不是。从心理学角度分析，购物可分为3种程度，正常购物、过度购物、购物成瘾。

大多数人的购物行为是正常购物，偶尔出现冲动消费或超出预算的情况。

过度购物是介于正常购物和购物成瘾之间的一种购物行为，其购买商品的数量超出预期或消费金额超出预期，且反复出现这种行为，但对日常生活影响不大，没有对自身造成明显困扰。简单来说，过度购物者喜欢的是商品。

但是，如果购物者从喜欢商品转变为喜欢购物的感觉，不买就感觉不舒服，但买完之后有后悔、罪恶感，又无法控制购物行为，就很可能到了购物成瘾的程度。

2 强迫性购物出于哪些原因

购物成瘾又称强迫性购物症，是一种精神疾病。患者在购物过程中体验到满足感，即使意识到购物行为明显对他们的生活产生消极影响，也不能自控。

门诊中，我们遇到过这样一个典型病例。

最近几年，程女士不仅在“双十一”“双十二”会疯狂消费，在平时也保持着这种“高亢”的购买欲，购物车里永远装得满满的，有时候单是同一类化妆品就挑选了几十种品牌。今年“双十一”她买了几十袋大米，每袋10公斤，远远超过三口之家的食量。在家人的极力劝说下，她终于来到了心理门诊。程女士告诉医生，她很享受挑选商品的过程，尤其是挑选打折促销商品时，会有一种快感，所以每年促销季都通宵奋战，甚至清空购物车。到了第二天，她又感到后悔并痛恨自己这种行为。但没过多久，她就“好了伤疤忘了疼”，无视家中堆积如山的商品，继续疯狂刷单，陷入恶性循环中，“我内心明白这样不对劲，不正常，但是有瘾，控制不了。”

程女士是典型的购物成瘾障碍患者。对购物行为存在强烈渴望，购物后有短暂的愉悦和兴奋，购买之后自责又难以控制，引起个人痛苦、负债或家庭问题时，即可被视为购物成瘾障碍。

购物成瘾障碍由德国精神病学家Emil Kraepelin在1915年首次提出，他将这种障碍称为“购买狂”。过去认为，购物成瘾仅出现在发达国家，其实在全球范围内都有发生，它与经济能力并无因果关系。购物成瘾的病因复杂，与生物、心理、社会等因素有关。

大脑奖赏效应是一个复杂、有趣的生理机制。如果购物行为给购物者带来非常享受和喜悦的感觉，当购物者下次想要这种感觉时，就会去做同样的事情来取悦自己。这种愉悦感的产生就是由脑内奖赏系统回路控制的。

性格内向、缺乏兴趣爱好、社交圈子小、遭遇不顺利、亲情支持缺乏者，更容易发展为购物成瘾。网络虽然极大地方便了我们的生活，但人们的社交圈和活动圈也随之减少。人与人之间不用频繁见面，很多问题都是在互联网和手机上交流，这可能让人变得越来越孤独和自我。他们将购买行为作为一种补偿行为，以减轻孤立和孤独的感受，宣泄压力，寻求安慰，获得快乐。

此外，便捷的消费方式、无处不在的消费广告，也为购物成瘾创造了机会。

3 成瘾的临床诊断标准是什么

想初步判断购物成瘾的倾向，可以观察自己有没有表现出以下4个特点。

1.陶醉 大部分成瘾者将他们的购物经历描述为“一种充满快感和激情”的过程。当他们购买的时候，感受到积极情绪，这种感受与饮酒后相似。

2.渴望 购物成瘾者体会到不可控制的需求和逐渐增加的紧张感，只能通过购物来释放紧张和压抑。这种紧张感通过消费会暂时消散，但是很快就会产生一种负罪感，来取代购物带来的精神愉悦。

3.失控 购物成瘾者在事后看到自己花钱的数额时，往往会感到后悔，但是仍然无法控制购物行为。

4.戒断 当购物成瘾者认为错过了重要的购买机会，会感到后悔、焦虑和紧张，类似于临床上的戒断症状(指停止使用药物或减少使用剂量后所出现的特殊心理生理症状群)。

在心理医生看来，如果满足以下2点，就基本达到了购物成瘾的诊断标准：

对于购买和消费行为过分关注，或者有过分的购买和消费冲动行为，表现出以下至少1个特征：对于购买行为的过分关注，或者购买冲动是不可抵抗、侵入性的或不自知的；经常购买超出购买能力的物品、不需要的物品，或经常花费过多的时间在购买上。

对于购买的关注和购买行为具有不可控制性，消耗时间，明显干扰日常生活或职业功能，或者产生财政方面的危机(比如债务或破产)。

不过，对于一些双相情感障碍患者来说，具有以上2点表现，也不能轻易下诊断。轻躁狂或躁狂发作是双相情感障碍的一个临床相，典型表现为心境高涨、精力旺盛、活动增加、过度自信或夸大，以及睡眠的需要减少、有冲动或鲁莽行为等。如果在轻躁狂或躁狂发作期间表现为冲动性购物，一旦轻躁狂或躁狂症状缓解，该购物行为随之停止，那么患者的主要问题是情感障碍，不能诊断为购物成瘾；反之，轻躁狂或躁狂症状缓解后，冲动性购物行为仍然存在，则可做出购物成瘾的诊断。

4 女性患者占比为何高达九成

购物成瘾的发病年龄大多在18岁-30岁，其中九成是女性。

购物成瘾行为的流行病学研究起源于19世纪80年代，当时一项基于美国人群的调查发现患病率大约为5.8%，患病人群中80%-92%为女性。英国的一项调查表明，性别差异是真实存在的，这可能是因为有的女性天生情感细腻丰富，喜爱美好事物，也容易因某种情绪的影响而瞬时产生购买冲动。相比于男性，女性通过购物消费更容易获得精神上的满足，愉悦身心，缓解压力，表达情绪。也就是说，女性的情绪、心理状态对购物行为的影响可能比男性更大。

从发病年龄段来看，18岁-30岁的成年人有一定的经济能力，且大多没有养老、育儿等生活负担，更容易发生购物成瘾。而未成年人的经济不独立，从某种程度上抑制了消费的欲望，购物成瘾的相对较少。30岁以上成年人的生活压力，尤其是经济压力都比较大，购物相对理性。

5 购物成瘾能不能预防

从临床情况来看，一个人有经常性、无节制的过度购物行为，需要引起警惕，适当控制。因为如果购物者性格内向、缺乏兴趣爱好、社交圈子小、遭遇生活不顺利等，上述购物行为有可能发展为购物成瘾。

预防购物成瘾，可以从以下几个方面着手。

首先，建议购物之前养成“做计划”的习惯，平时可以列出自己需要的物品，只按列出的清单购物。

其次，养成记账的习惯，减少盲目支出。

第三，把购物时间列入日程安排，限定一个大致的时间段，以避免挑选时间过长造成购物过剩。

第四，很多热爱购物的人都有使用信用卡或先消费后还款的支付习惯，沉溺于可透支的支付方式当中，不利于养成合理的消费习惯。因此，建议容易冲动消费的人尽量不使用透支支付，对自己的购买行为进行控制。

已经确诊为购物成瘾者，建议在专科医生的指导下进行干预，心理治疗是最有效的方法。通过心理治疗，改变其不良的认知，学会控制冲动、自我监控购买行为、处理不良情绪、寻找生活中的更多乐趣等，个别患者还需要对症给予药物治疗。通过根据个体情况采取的综合治疗，通常会取得很好的临床疗效。

作者就职于北京回龙观医院