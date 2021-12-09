深夜到孙海洋家直播的主播请适可而止！

来源：新京报

作者：徐秋颖

12月7日，孙海洋夫妇与相别14年的儿子孙卓回到湖北监利老家。一场阔别已久的团圆，让不少网友为之感动落泪，当然也成为这两天的新闻热点，媒体纷至沓来之时，也吸引了很多主播到现场直播。

然而，不和谐的一幕还是出现了。一些到场直播的主播，即使入夜后仍未离去。视频中，一男主播不断询问孙海洋“我们没有打扰到你吧？”孙海洋回答“没有”。得到回复后，男主播向观众表示，“他也希望我们到这里来直播，你们快点关注下这个账号，待会停播了，就找不到了。”

那些围绕着孙海洋一家的主播们是真不明白，还是装糊涂。将直播手机怼到当事人面前，想让当事人如何回答？直播到深夜，“有没有打扰到别人”，自己心里没点数吗？拿着当事人厚道客气的回答，为自身不当行为遮掩，怪不得网友直呼，其举止行为让人感到不适。

这些年，网络直播的低门槛、操作简单、实时发布和互动性强等特点，为个人对正在发生的新闻进行直播提供了可能。然而，当直播变成了利益的代名词，一些渴望成为“网红”的主播们，像苍蝇一样有热点就一扑而上，蹭流量不讲节操，频繁出现行为失范的现象，这也一再引发公众担忧。

比如，今年年初，山东“拉面哥”在网络上爆红，一些网络主播们就蜂拥而上，围堵式的直播令“拉面哥”和其家人不堪其扰；今年7月，河南遭遇特大暴雨，一些网红甚至将救灾现场当成直播的秀场，严重影响一线救援工作的开展，逼得当地防汛抗旱指挥部连发通告呼吁“请让出救援通道”。

而此次，本是孙海洋一家跨越诸多坎坷的团圆，在那些主播眼里，成了难得的直播素材和涨粉流量，不仅直播过程不分时间地点，还丝毫不顾他人感受，更遑论传递人情与温暖。

主播们可以“随走、随看、随播”，但绝不能“随时”“随意”“随便”。可以说，网络上有什么样的主播，就会造就什么样的直播环境，网络直播环境能否健康发展，与平台活跃的主播们关系重大。当主播面对“传播者”新角色时，其言行举止关乎价值传递，媒介素养意识应该成为一种自觉。

孙海洋14年寻子路上，没见多少主播帮忙直播扩散，而今为了求关注不停蹭流量，真是不嫌难堪。网络虚拟化，不能消解现实社会中的伦理规则。

此时此刻，孙海洋一家久别重逢，分分秒秒都珍贵，不需要被全时段直播，当然更不需要这些主播来关注“打扰”。人同此心，不妨让他们暂时脱离公众目光，坦然享受“不被打扰”的天伦之乐，这也是一种温暖的善意。