谁让会员的隐私在后台“裸奔”？

来源：北京青年报

作者：吴睿鸫

12月7日，有媒体发布调查报道，指出世纪佳缘存在默许销售人员随意浏览用户私密信息、“销售红娘”专业身份全靠作假“包装”、“牵红线”话里话外全靠话术吸引会员到店付费办卡、当“托”捞客、见人报价等问题。对此，世纪佳缘在其官博上发布致歉声明，承认存在违规情况，目前已在后台去除词功能，并开始进行拉网式排查和整改等。

号称拥有2.2亿注册会员的世纪佳缘网，其用户的个人聊天记录、浏览记录等私密信息在后台近似“裸奔”事件，虽是老生常谈的问题，但由于该平台会员众多，影响力巨大，一经出现，很快引起了社会各界的普遍关注。

世纪佳缘为提高“获客率”，变成会员隐私的“偷窥者”，不仅严重损害公司的良好形象，也涉嫌违反多重法律法规。《消费者权益保护法》明确规定，在采集消费者信息时，要遵循合法、正当、必要原则，必须事先告知采集目的、用途及使用范围等，征得消费者同意后才能采集。同时，经营者要专门制定相应的管理制度和采取相应的技术设施，来确保其采集信息的安全。

显然，世纪佳缘根本没有做到合法采集和保存用户信息的义务。此外，世纪佳缘既侵害了《民法典》中的公民“隐私权”，也侵犯了《个人信息保护法》中的公民“个人信息权”。值得注意的是，在2020年7月，工信部通报的58款侵害用户权益行为的APP中，世纪佳缘赫然在列。在被要求整改后一年多的时间里，世纪佳缘仍然在明目张胆地公然违反《个人信息保护法》等法律。

面对有法不依、违法不究、破坏市场秩序的行为，相关监管部门不能局限于企业自己整改，自说自话，应当及时介入，对违规行为要加大惩治力度，出重拳“一剑封喉”，从而捍卫公民个人信息隐私权益，切实保障企业个人信息收集不越界。

随着个人隐私在“裸奔”，安全风险越来越突出，个人信息保护需要以多维度为着力点。法律管住底线，让企业不敢以身试法；企业守住良心，做到尊重用户，诚信经营；个人堵好漏洞，提高防范意识。唯有多管齐下，才能为个人信息披上一件“安全衣”。